Bitget 與 Foresight Ventures 投資 3,000 萬美元於 TON 區塊鏈，加快以 Telegram 為基礎項目的發展

維多利亞，塞舌爾, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 及領先的 Web3 投資公司 Foresight Ventures 宣佈，對 TON (The Open Network) 區塊鏈作出 3,000 萬美元的策略性投資。這項投資將會透過收購 TON 幣進行分配，旨在進一步加快在 TON 生態系統中點擊賺錢 (Tap-to-Earn)、遊戲化金融 (GameFi) 及新興趨勢的應用。



以 TON 為基礎的項目透過 Telegram 生態系統的大規模採用展現了強大的使用案例；近年來，隨著該生態系統為 Web3 初創公司擴展產品，已實現顯著增長。據 Bitget Research 近期發佈的 TON 報告指出，受惠於 Telegram 9.5 億用戶的支持，TON 區塊鏈已迅速成為 2024 年增長最快的區塊鏈之一。TON 區塊鏈上的交易、生態系統 TVL 及 DEX 成交量均錄得逾十倍增長，而 Catizen、DOGS 和 Tomarket 等廣受歡迎的去中心化應用程式 (dApp) 則累積了數以百萬計的用戶。

在用戶群顯著增長的情況下，Bitget 對 TON 區塊鏈作出了承諾。透過專注於生態系統的發展及擴展服務，Bitget 的全球用戶在 2024 年第 3 季度增至 4,500 萬，過去 12 個月內幾乎翻了一倍。用戶激增的部分原因是對創新項目的需求不斷增加，特別是那些由 TON 等平台推動的項目。

2024 年，Bitget Wallet 透過 TONNECT 2024 為 TON 生態系統作出了貢獻，TONNECT 2024 是一項主要的網上活動，其目的旨在加速 TON 生態系統中新興去中心化應用程式 (dApp) 的增長。鑑於 TON 用戶對 Bitget 去中心化錢包的興趣日漸增加，Bitget Wallet 在 Apple 的 App Store 上超越了 TikTok 及 WhatsApp 等全球熱門應用程式，在尼日利亞的所有應用程式中更是穩居榜首。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 評論道：「Bitget 持續構建並且對 The Open Network 作出貢獻，我們對 TON 生態系統作出的投資，為推動符合我們願景的計劃奠定了堅實的基礎。透過將我們在加密基建設施方面的專業知識與 TON 的去中心化架構整合，我們能夠加強創新產品和解決方案的發展。讓我們同心協力，推動加密貨幣行業獲得更廣泛的採用，達到前所未有的高度。」

「TON 生態系統的大幅增長，顯示加密貨幣市場在今年以及未來 3-5 年內的巨大增長機遇。在過去六個月內，TON 的 TVL 上升了 18 倍，達到 3.5 億美元。」 Foresight Ventures 的聯合創辦人暨行政總裁 Forest Bai 表示：「該生態系統目前擁有超過 1,000 個去中心化應用程式，當中許多應用程式擁有數以百萬計用戶。我們希望透過提供投資、培育和營銷支援，持續支持 TON 生態系統中的開發者。」

透過這項 3,000 萬美元的投資，Bitget 和 Foresight Ventures 將進一步深入參與 TON 區塊鏈的未來發展計劃，支持更多重要的去中心化應用程式在 TON 生態系統中出現並進入市場。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 和 Ilkin Aydın (國家排球隊成員)。

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傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

關於 Foresight Ventures

Foresight Ventures 是首間亦是唯一一間作為東西方聯繫橋樑的加密貨幣創投公司。我們採用以研究為本的方式，並在美國和新加坡均設有辦事處，是加密貨幣投資和培育領域中的強大力量。本公司的主要媒體網絡包括 The Block、Foresight News、BlockTempo 及 Coinness。我們積極投資於最具創新性的項目，並致力與具有遠見的項目和頂尖團隊合作，協助他們取得成功，重塑數碼金融及其他領域的未來。

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