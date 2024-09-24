Bitget 和 Foresight Ventures 向 TON 区块链投资 3,000 万美元，加速推进基于 Telegram 的项目发展

维多利亚，塞舌尔, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 和领先的 Web3 投资公司 Foresight Ventures 一同宣布对 TON (开放网络) 区块链予以 3,000 万美元的战略投资。该投资将通过购买 TON 代币的方式进行拨付，旨在促进 Tap-to-Earn、GameFi 和其他新兴技术趋势在 TON 生态系统中的采用。



基于 TON 的项目为通过 Telegram 生态系统进行大规模应用提供了强有力的应用场景，而随着 Telegram 不断扩展为 Web3 初创公司提供的产品和服务，其生态系统近年来也实现了大幅增长。Bitget Research 最近发布的 TON 报告显示，受益于 Telegram 9.5 亿用户的 TON 区块链已迅速成为 2024 年发展最快的区块链之一。它的链上交易、生态系统 TVL 和 DEX 交易量增长了十多倍，而 Catizen、DOGS 和 Tomarket 等快速发展的去中心化应用 (dApp) 则积累了数百万用户。

对 TON 区块链的投资，正值 Bitget 用户群显著增长之际。通过专注于生态系统发展并扩展服务范围，Bitget 的全球用户数量在 2024 年第三季度已增至 4,500 万，在过去 12 个月中几乎翻了一番。用户激增的原因，部分在于对创新项目日益增长的需求，特别是那些由 TON 等平台推动的项目。

2024 年，Bitget Wallet 通过 TONNECT 2024 为 TON 生态系统做出了贡献。TONNECT 2024 是一个大型在线活动，旨在促进 TON 生态系统中新兴去中心化应用的增长。由于 TON 用户对 Bitget 去中心化钱包的兴趣日益浓厚，Bitget Wallet 在 Apple 应用商店中的下载量超过了 TikTok 和 WhatsApp 等全球知名应用，持续位列尼日利亚所有应用程序的榜首。

“随着 Bitget 不断围绕开放网络进行构建，我们对 TON 生态系统的投资可以为推动与我们愿景一致的计划奠定坚实的基础。通过将我们在加密基础设施方面的专业知识与 TON 的去中心化架构相结合，我们能够很好地加强创新产品和解决方案的开发。通力合作，我们将使加密货币行业的大众化程度更胜以往。” Bitget 首席执行官 Gracy Chen 评论道。

“TON 生态系统的急剧增长是今年以及未来 3 到 5 年加密货币市场最大的增长机会。在过去六个月里，TON 的 TVL 增长了 18 倍，达到 3.5 亿美元。” Foresight Ventures 联合创始人兼首席执行官 Forest Bai 表示：“该生态系统目前拥有上千个去中心化应用，其中许多应用都有数百万用户。我们希望通过提供投资、孵化和市场营销支持，不断为 TON 生态系统内的开发者提供助力。”

藉由 3,000 万美元的投资，Bitget 和 Foresight Ventures 将更深入地参与 TON 区块链的未来发展计划，支持更多重磅去中心化应用在 TON 上涌现并上市。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所为 100 多个国家和地区的 2,500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易。Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队)。

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关于 Foresight Ventures

Foresight Ventures 是首家也是唯一一家连接东西方世界的加密货币风险投资公司。我们采取以研究为导向的策略，在美国和新加坡设有办事处，是加密货币投资和孵化领域的权威机构。我们的主要媒体网络包括 The Block、Foresight News、BlockTempo 和 Coinness。我们积极投资前卫的创新，并致力于与有远见的项目和顶尖团队合作，帮助他们取得成功，重塑数字金融及其他领域的未来。

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