Bitget과 Foresight Ventures, 텔레그램 기반 프로젝트 성장 가속화 목표로 TON 블록체인에 3,000만 달러 투자

빅토리아 세이셸, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소이자 웹3.0 기업인 Bitget과 웹3.0 투자업체인 Foresight Ventures가 TON(디 오픈 네트워크. The Open Network) 블록체인에 3천만 달러의 전략적 투자를 단행한다고 발표했다. 해당 투자금은 TON 토큰 인수 과정에서 투입 예정이며, Tap-to-Earn이나 GameFi, 기타 TON 생태계 내 신흥 트렌드 채택에 더욱 속도를 내는 것을 목표로 하고 있다.



TON 기반 프로젝트들은 최근 몇 년간 웹3.0 스타트업들을 위한 서비스 확장에 나서면서 급격한 성장세의 텔레그램 생태계를 통한 대규모 채택에 대한 강력한 사용 사례를 제시하고 있다. Bitget Research의 최근 TON 보고서에 따르면, 텔레그램의 9억 5천만 사용자들의 혜택을 받는 TON 블록체인은 2024년 가장 빠르게 성장하는 블록체인 중 하나로 급부상하고 있다. 온체인 트랜잭션, 생태계 TVL, DEX 거래량이 10배 이상 성장했으며, Catizen, DOGS, Tomarket과 같은 바이럴 디앱 (viral dApps)이 수백만 명의 사용자를 확보하고 있는 상황이다.

Bitget은 사용자 기반이 눈에 띄는 성장을 기록한 시점에 TON 블록체인에 합류하게 되었다. 생태계 개발과 서비스 확장에 집중함으로써 Bitget은 2024년 3분기 전 세계 사용자 수를 4,500만 명으로 늘려 지난 12개월 동안 거의 두 배 수준으로 성장하게 되었다. 이 같은 급증세의 배경에는 부분적으로는 혁신적인 프로젝트, 특히 TON과 같은 플랫폼이 주도하는 프로젝트에 대한 수요 증가가 중요한 역할을 하였다.

2024년, Bitget Wallet은 TON 생태계에서 신흥 디앱의 성장 가속화에 필요한 주요 온라인 이벤트인 TONNECT 2024를 통해 TON 생태계에 기여하게 되었다. Bitget의 탈중앙화 지갑에 대한 사용자의 관심이 점점 커지면서 Bitget Wallet은 나이지리아의 전체 앱 중에서 지속적으로 차트 1위를 차지했으며 애플 앱스토어에서 틱톡과 왓츠앱 등 세계적으로 유명한 앱을 제치고 1위자리를 꿰차게 되었다.

Bitget의 Gracy Chen CEO는 "Bitget이 TON (디 오픈 네트워크)을 중심으로 지속적으로 적극적 구축 (BUIDL: 암호화폐업계서 쓰는 의도적 표현)에 나섬에 따라, TON 생태계에 대한 투자는 당사 비전에 부합하는 이니셔티브 추진을 위한 탄탄한 토대를 제공한다. 암호화 인프라에 대한 Bitget이 지닌 전문성과 TON의 탈중앙화 아키텍처를 통합함으로써 혁신적인 제품과 솔루션 개발 강화를 이룰 수 있는 유리한 입지를 확보하게 되었다. 이제 암호화폐 산업을 대중화로 이끄는 과정에 있어 그 어느 때 보다 실현 시점이 가까워지고 있다."라고 강조했다.

Foresight Ventures의 공동 설립자 겸 CEO인 Forest Bai는 "TON 생태계의 급성장은 올해와 향후 3~5년 간에 걸쳐 암호화폐 시장에서 가장 큰 성장 기회가 올 수 있음을 의미한다. TON의 TVL은 지난 6개월 동안 18배나 증가해 3억 5,000만 달러 규모를 기록하였다."고 설명했다. 그는 이어 "현재 TON 생태계에는 1,000개가 넘는 디앱이 존재하며, 수백 만명의 사용자를 거느린 애플리케이션도 상당수이다. 앞으로도 투자, 인큐베이션, 마케팅 지원을 통해 TON 생태계 내에서 활동하는 개발자들을 대상으로 지속적인 지원에 나설 계획이다."라고 덧붙였다.

Bitget과 Foresight Ventures는 3,000만 달러의 투자금을 활용해 TON 블록체인의 향후 계발 계획에 더욱 적극적으로 관여함으로써 더 많은 수의 블록버스터 디앱 도입과 시장 출시 지원에 나설 계획이다.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 100여 개 국가에서 2,500만 명의 사용자를 보유한 Bitget 거래소는 선구적인 카피 트레이딩 기능 및 기타 트레이딩 솔루션을 통해 사용자가 좀 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 앞서 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 세계적인 수준의 멀티체인 암호화폐 지갑으로, 지갑 기능을 비롯해 스왑, NFT 마켓플레이스, DApp 브라우저 등 다양한 종합 웹3 솔루션과 기능을 제공한다. Bitget은 아르헨티나의 전설적인 축구 선수 리오넬 메시를 비롯해 터키의 국가대표 운동선수들인 부세 토순 카부소글루(레슬링 세계 챔피언), 사멧 구무쉬(복싱 금메달리스트), 일킨 아이딘(배구 국가대표 선수) 등 신뢰할 수 있는 파트너들과 협업하며 개인들도 암호화폐를 사용할 수 있게끔 영감을 주고 있다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요:

Foresight Ventures 소개

Foresight Ventures는 동서양을 아우르는 최초이자 유일한 암호화폐 전문 벤처캐피털(VC)이다. 연구 중심의 접근 방식을 강조하는 당사는 미국과 싱가포르에 사무소를 운영 중이며 암호화폐 투자 및 인큐베이션 분야의 강자로 평가받고 있다. The Block, Foresight News, BlockTempo, Coinness 등 최고 수준의 미디어 네트워크를 보유하고 있다. 가장 대담한 혁신 프로젝트에 공격적 투자를 단행하고 있으며, 비전을 갖춘 프로젝트와 최고 수준의 팀과 협력함으로써 이들의 성공을 지원하며 디지털 금융의 미래와 그 너머를 주도해나가는데 최선의 노력을 기울이고 있다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다:

Legal Disclaimer:

