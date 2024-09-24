EBC 荣获 BrokersView “最佳交易体验” 奖，强化全球领导力

新加坡, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 2024 年 9 月于越南举行的 BrokersView 颁奖典礼上，EBC Financial Group (EBC) 荣获“最佳交易体验”奖，进一步巩固了在外汇、差价合约和股票金融交易领域的世界级领导地位。 最近获得的奖项表彰了 EBC 对提供最稳健的交易条件和卓越交易体验的承诺。





尽管全球外汇交易市场正在快速发展，预计到 2028 年，规模将超过 10 万亿美元 (信息来源：Yahoo Finance)，但由于广泛传播的错误讯息和市场波动，这个日益受欢迎的财务规划工具的参与情况会受到影响，导致交易者之间缺乏信任 (信息来源：Finance Magnates)。 EBC 旨在通过打造稳定可靠的交易环境来应对这些挑战，以其核心信念为指导：务必认真、诚恳地对待投资者的每次交易。

除了积极努力地打造创新的交易平台、确保提供极具竞争力的点差之外，EBC 还致力于确保遵守严格的监管条例、采用公平透明的定价机制以及采取多重安全措施。

扩大全球覆盖范围及加强战略性影响力

EBC Financial Group 早已确立其作为全球经纪商的地位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。

此全球扩张由 EBC 的策略推动，旨在实现业务本地化，以符合不同地区独特的监管要求，同时有利于根据每个市场客户的特定需求而量身定制产品和服务。 凭借对监管许可、机构级流动性和先进交易基础设施的策略性投资，EBC 致力于通过多样化的交易工具和服务为更广泛的国际客户提供服务。

EBC 在新兴市场（特别是东南亚、拉丁美洲、印度和非洲）的发展，体现了该公司致力于协助交易者进入强大的金融生态系统的承诺，而传统上大型金融机构未能充分服务于这些地区。 随着 EBC 扩大业务规模，公司将继续在这些地区扩展支持性基础设施，以确保交易者能够享有与更成熟的金融中心相同的顺畅体验。

BrokersView：业界领先的经纪商审核平台

BrokersView 属于 FastBull 旗下品牌，是顶尖的金融信息门户，助力投资者快速高效地找到合适的经纪商。 面对众多强劲对手，要获得“最佳交易体验奖”实属不易。 在评选 EBC 为 2024 年奖项得主的过程中，BrokersView 对其六个关键方面进行了严格评估：交易速度、稳定性、流动性、滑点、点差和掉期利率。

评审们查看了实时数据以确定交易条件，最终，EBC 的定制交易平台因提供快速、优化的订单执行、低点差和全天候客户服务得以脱颖而出，令该公司成为投资者信心的保证，也是夺得这一权威大奖的关键因素。

作为全球经纪集团，EBC 的使命是建立优越的交易生态系统，为全球交易者提供支持。 为了实现这一目标，EBC 投资于全面的监管许可、先进的基础设施、机构级流动性、强大的风险管理和专有交易算法。 此外，EBC 特别重视安全性和保密性。 该公司采用 256 位 SSL 加密技术和专用交易渠道，以保护客户信息，并建立个人化的解决方案，以确保带来顺畅的交易体验。





致敬卓越精神

除了公司在 BrokersView 颁奖典礼上获得的荣誉之外，EBC 的资深分析师 Al Hamidi 也在 FastBull 2024 年交易红人评选颁奖典礼上荣获“最佳创新交易策略”奖。FastBull 2024 年交易红人评选颁奖典礼与 BrokersView 颁奖典礼同期举行，旨在表彰对业界有杰出贡献的个人。

Hamidi 拥有超过十年的相关经验，在市场策略分析和相应的合规研究方面一直带头推动理论取得进步。 他在灾难复原和业务连续性协议 (BCP) 方面的专业知识有助于 EBC 灵活应对 2024 年 CrowdStrike 中断等市场事件。 该奖项彰显 EBC 多元化团队的宝贵经验和专业知识，以及该公司通过共享金融知识而培养学习文化的努力。





EBC 近期屡获殊荣，在 2024 年迄今共计获得了 7 个奖项。 最近一次是在 2024 年 8 月，EBC 在 Finance Magnates 年度大奖评选中被评为“亚太地区最佳经纪商”。

展望未来，EBC Financial Group 将继续专注于其全球发展路线图，致力提供卓越的交易体验，视交易者为业务核心。 公司的长期目标保持不变：为交易者提供明智的决策，并成为他们在每一次交易过程中值得信赖的合作伙伴。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于久负盛名的伦敦金融区，是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的著名金融集团。 EBC 迅速确立其作为全球经纪商的地位，在伦敦、香港、东京、新加坡、悉尼、开曼群岛等主要金融中心以及拉丁美洲、东南亚、非洲和印度等新兴市场广泛开展业务。 EBC 为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者等多元化客户提供服务，满足他们的需求。

EBC 屡获殊荣，始终遵守最高道德标准和国际法规，并引以为傲。 EBC Financial Group 的子公司受到当地司法管辖区的监管并获得许可。 EBC Financial Group (UK) Limited 由英国金融行为监管局 (FCA) 监管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 由开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC Group 核心人员拥有逾 30 年的大型金融机构的专业工作经验，巧妙驾驭了多个经济周期，时间跨越《广场协议》和 2015 年瑞郎黑天鹅事件。 EBC 倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化，确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴，在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC 也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从 2024 年 2 月开始，EBC 支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列，揭开经济学的神秘面纱，并将其应用于重大社会挑战，以增强公众理解和对话。

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EBC Financial Group 斩获两项殊荣 在越南举行的 2024 年 BrokersView 和 FastBull 颁奖典礼上，EBC Financial Group 荣获“最佳交易体验”奖，其资深分析师 Al Hamidi 则夺得“最佳创新交易策略”奖。 BrokersView 将 2024 年“最佳交易体验”奖授予 EBC Financial Group EBC Financial Group 在 2024 年颁奖典礼上荣获 BrokersView 颁发的“最佳交易体验”奖，这一权威奖项表彰了该公司对提供卓越交易条件的承诺。 授予 Al Hamidi 的“最佳创新交易策略”奖奖杯 EBC Financial Group 的 Al Hamidi 因其在市场策略方面的杰出贡献，而在 FastBull 2024 年交易红人评选中荣获“最佳创新交易策略”奖。

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