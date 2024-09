EBC คว้ารางวัล Best Trading Experience จาก BrokersView เสริมความเป็นผู้นำระดับโลก

สิงคโปร์, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ในพิธีมอบรางวัลของ BrokersView ที่ประเทศเวียดนามในเดือนกันยายน 2024 ทาง EBC Financial Group (EBC) ได้รับรางวัล "Best Trading Experience" ซึ่งเน้นย้ำสถานะที่หนักแน่นถึงการเป็นผู้นำระดับโลกในวงการธุรกิจการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และหุ้น รางวัลล่าสุดนี้เป็นการยกย่องความมุ่งมั่นของ EBC ที่เอื้อต่อสภาพการเทรดที่แข็งแกร่งที่สุดและมอบประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยม







แม้ว่าตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในทั่วโลกกำลังเติบโตพุ่งพรวดและคาดว่ามูลค่าจะสูงกว่า 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2028 (ที่มา: Yahoo Finance) การมีส่วนร่วมในเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นี้ต้องเผชิญกับความเข้าใจผิดและความผันผวนที่แพร่หลาย จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในหมู่นักเทรด (ที่มา: Finance Magnates) EBC มุ่งมั่นที่จะจัดการอุปสรรคเหล่านี้โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเทรดที่มั่นคงและเชื่อถือได้ ตามความเชื่อหลักขององค์กรว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนต้องได้รับความจริงจังและความจริงใจตามที่สมควรได้รับ

นอกจากความพยายามอย่างแข็งขันที่จะสร้างนวัตกรรมในแพลตฟอร์มการเทรดขององค์กร และรับประกันช่วงความต่างระหว่างราคาซื้อขายที่มีการแข่งขันสูงแล้วนั้น EBC ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับที่เข้มงวด กลไกการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายชั้น

การขยายการเข้าถึงทั่วโลกและแผนกลยุทธ์การดำรงอยู่

EBC Financial Group ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกมาอย่างยาวนาน โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย

การขยายตัวทั่วโลกนี้ได้รับแรงผลักดันจากกลยุทธ์ของ EBC เพื่อปรับการดำเนินงานของตนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเฉพาะของภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับแต่งความเหมาะสมของข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าในตลาดแต่ละแห่ง EBC จัดวางตำแหน่งของตัวเอง ด้วยการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้านใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล สภาพคล่องระดับสถาบัน และโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายที่ล้ำสมัย เพื่อให้บริการลูกค้าต่างประเทศในวงกว้างพร้อมด้วยเครื่องมือและบริการการซื้อขายที่หลากหลาย

การเติบโตของ EBC ในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา อินเดีย และแอฟริกา เป็นความมุ่งมั่นส่วนหนึ่งของบริษัทในการส่งเสริมให้เทรดเดอร์ที่แต่เดิมมักถูกสถาบันการเงินรายใหญ่มองข้ามไป ได้เข้าถึงระบบนิเวศทางการเงินที่แข็งแกร่ง ขณะที่ EBC ขยายการดำเนินงานของตน บริษัทก็สานต่อการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการสนับสนุนในภูมิภาคเหล่านี้ เพื่อให้เทรดเดอร์ได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นเช่นเดียวกับที่มีให้บริการในศูนย์กลางการเงินที่พัฒนาแล้ว

BrokersView: แพลตฟอร์มบทวิจารณ์เกี่ยวกับนายหน้าระดับชั้นนำของวงการ

BrokersView ตราการค้าของ FastBull เป็นพอร์ทัลข้อมูลการเงินระดับชั้นนำ ซึ่งช่วยนักลงทุนบ่งชี้นายหน้าที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การชนะรางวัล "Best Trading Experience Award" ไม่ใช่เรื่องง่ายในหมู่ผู้เข้าชิงที่แข็งแกร่งหลายราย ในการประเมิน EBC สำหรับรางวัลปี 2024 ทาง BrokersView ได้ประเมินอย่างเข้มงวดสำหรับ 6 ด้านหลัก ได้แก่ ความรวดเร็วในการซื้อขาย ความมั่นคง สภาพคล่อง ความคลาดเคลื่อนของราคา ความต่างระหว่างราคา และอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน

ข้อมูล ณ ปัจจุบันได้รับการตรวจสอบภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และท้ายที่สุดแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปรับแต่งให้เหมาะสมของ EBC ที่มาพร้อมการดำเนินการคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วและเหมาะสม ความต่างระหว่างราคาต่ำ และการบริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้บริษัทโดดเด่นด้านชื่อเสียงเรื่องความเชื่อมั่นและมีบทบาทสำคัญในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

พันธกิจของ EBC ในฐานะกลุ่มบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลก คือการสร้างระบบนิเวศการซื้อขายที่เหนือชั้น ซึ่งช่วยสนับสนุนเทรดเดอร์ทั่วโลก การทำเรื่องนี้ให้สำเร็จนั้น EBC ลงทุนด้านใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่ครอบคลุม สภาพคล่องระดับสถาบัน การจัดการความเสี่ยงที่แน่วแน่ และอัลกอริทึมการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ นอกจากนี้ EBC ยึดถือความปลอดภัยและการรักษาความลับไว้สูงสุด บริษัทใช้การเข้ารหัส SSL ขนาด 256 บิตและช่องทางการซื้อขายที่เฉพาะ เพื่อปกป้องข้อมูของลูกค้า และสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อรับประกันประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่น





เฉลิมฉลองค่านิยมที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ

เพิ่มเติมจากรางวัลที่ได้รับในพิธีมอบรางวัลของ BrokersView นักวิเคราะห์อาวุโสของ EBC คุณ Al Hamidi ยังได้รับรางวัล "Best Innovative Trading Strategy" ในงานพิธีมอบรางวัล FastBull 2024 Trading Influencers ซึ่งจัดร่วมกับพิธีมอบรางวัลของ BrokersView โดยพิธีมอบรางวัล FastBull 2024 Trading Influencers มีเป้าหมายเพื่อยกย่องบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นในธุรกิจด้านนี้

คุณ Hamidi เป็นผู้นำในการพัฒนาทฤษฎีด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและการวิจัยการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่าสิบปี ความเชี่ยวชาญของเขาด้านการฟื้นตัวจากภัยพิบัติและหลักเกณฑ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ EBC รับมือกับเหตุการณ์ในตลาดได้อย่างฉับไว เช่น เหตุขัดข้องของ CrowdStrike ในปี 2024 รางวัลนี้เป็นการยกย่องประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันกว้างขวางของทีมที่หลากหลายของ EBC และความพยายามของกลุ่มบริษัทเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านความรอบรู้ทางการเงินและการแบ่งปันองค์ความรู้





จากรางวัลล่าสุดทำให้ EBC ได้รับรางวัลทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดรางวัลในปี 2024 ล่าสุดนี้ในเดือนสิงหาคม 2024 ทาง EBC ได้รับเกียรติให้เป็นนายหน้าดีเด่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากรางวัลประจำปีของ Finance Magnates

เมื่อมองไปยังอนาคต EBC Financial Group ยังคงมุ่งเน้นแผนพัฒนาระดับโลก โดยมอบประสบการณ์การซื้อขายที่ดีที่สุดและยึดถือเทรดเดอร์เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน เป้าหมายที่ยาวนานของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือส่งเสริมให้เทรดเดอร์มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ในทุกเส้นทางการซื้อขาย

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) และ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ "What Economists Really Do" ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (EMEA)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก (APAC)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

สามารถดูรูปภาพที่ใช้ประกอบประกาศนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b420c02-0df1-40a1-9abc-b0c3b10ec75d/th



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1cbad8f9-d653-4a1a-95de-5cd628ea2381/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80fda353-48f7-44bf-9e3b-6d8bf7184f50/th

สองรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบแก่ EBC Financial Group EBC Financial Group ชนะรางวัล "Best Trading Experience" และคุณ Al Hamidi นักวิเคราะห์อาวุโสได้รับรางวัล "Best Innovative Trading Strategy" ในงานมอบรางวัลของ BrokersView และ FastBull ประจำปี 2024 ที่เวียดนาม รางวัล "Best Trading Experience" ที่มอบแก่ EBC Financial Group จาก BrokersView ประจำปี 2024 EBC Financial Group ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ "Best Trading Experience" จาก BrokersView ในงานมอบรางวัลประจำปี 2024 เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นต่อการมอบสภาพการเทรดที่โดดเด่น รางวัลถ้วยเกียรติยศมอบแด่คุณ Al Hamidi สำหรับรางวัล "Best Innovative Trading Strategy" คุณ Al Hamidi จาก EBC Financial Group ได้รับรางวัล "Best Innovative Trading Strategy" ในงาน FastBull 2024 Trading Influencers Awards สำหรับผลงานอันโดดเด่นด้านกลยุทธ์ตลาด

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.