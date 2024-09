EBC Memenangi Anugerah Pengalaman Perdagangan Terbaik BrokersView, Memperkukuhkan Kepimpinan Global

SINGAPURA, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada Majlis Anugerah BrokersView di Vietnam pada September 2024, EBC Financial Group (EBC) telah dianugerahkan Anugerah "Pengalaman Perdagangan Terbaik", sekali lagi mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju bertaraf dunia dalam industri kewangan yang mengkhusus dalam forex, CFD dan saham. Anugerah terbaharu mengiktiraf komitmen EBC bagi memudahkan keadaan dagangan yang paling teguh dan memberikan pengalaman perdagangan yang luar biasa.







Walaupun pasaran perdagangan forex global berkembang dengan pantas dan dijangka akan melepasi AS$10 trilion menjelang 2028 (Sumber: Yahoo Finance), penyertaan dalam alat perancangan kewangan yang semakin popular ini tercalar oleh maklumat salah dan turun naik yang meluas, yang menyebabkan kekurangan kepercayaan di kalangan pedagang (Sumber: Finance Magnates). EBC berhasrat untuk menangani cabaran ini dengan memupuk persekitaran perdagangan yang stabil dan boleh dipercayai, berpandukan kepercayaan terasnya bahawa setiap keterlibatan pelabur harus menerima keseriusan dan keikhlasan yang sewajarnya.

Melangkaui usaha aktif untuk menginovasi platform dagangannya dan memastikan spread yang sangat kompetitif, EBC berdedikasi untuk memastikan pematuhan dengan peraturan yang ketat, mekanisme penetapan harga yang adil dan telus dan langkah keselamatan berbilang lapisan.

Meluaskan Jangkauan Global dan Kehadiran Strategik

EBC Financial Group telah lama menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney dan merentasi pasaran baharu muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India.

Pengembangan global ini didorong oleh strategi EBC untuk menyetempatkan operasinya untuk memenuhi keperluan kawal selia unik di rantau yang berbeza, sambil menyesuaikan tawarannya untuk menangani keperluan khusus pelanggan di setiap pasaran. Melalui pelaburan strategik dalam lesen kawal selia, kecairan peringkat institusi dan infrastruktur perdagangan termaju, EBC meletakkan dirinya untuk memberi perkhidmatan kepada pelanggan antarabangsa yang lebih luas dengan pelbagai alat dan perkhidmatan perdagangan.

Pertumbuhan EBC dalam pasaran baru muncul, khususnya di Asia Tenggara, Amerika Latin, India dan Afrika, adalah sebahagian daripada komitmen syarikat untuk memperkasakan pedagang dengan akses kepada ekosistem kewangan yang teguh, yang secara tradisinya kurang mendapat layanan daripada institusi kewangan utama. Semasa EBC meningkatkan operasinya, syarikat itu terus mengembangkan infrastruktur sokongannya di wilayah ini untuk memastikan pedagang dapat menikmati pengalaman lancar yang sama tersedia di hab kewangan yang lebih mantap.

BrokersView: Platform Semakan Broker Terkemuka Industri

BrokersView, jenama FastBull, ialah portal maklumat kewangan terkemuka yang membantu pelabur mengenal pasti broker yang sesuai dengan cepat dan cekap. Memenangi "Anugerah Pengalaman Perdagangan Terbaik" bukanlah sesuatu yang mudah di kalangan ramai pesaing yang kuat. Dalam menilai EBC untuk anugerah 2024 mereka, BrokersView menjalankan penilaian teliti terhadap EBC dalam enam aspek utama – kelajuan perdagangan, kestabilan, kecairan, gelinciran, spread dan kadar swap.

Data masa nyata telah diperiksa untuk keadaan perdagangan yang telah ditetapkan dan, akhirnya, platform perdagangan EBC yang disesuaikan, menampilkan pelaksanaan pesanan yang pantas dan optimum, spread rendah dan perkhidmatan pelanggan 24/7, membantu firma itu menonjol sebagai tanda jaminan dan memainkan peranan penting dalam mendapatkan anugerah yang berprestij ini.

Misi EBC sebagai kumpulan pembrokeran global adalah untuk mewujudkan ekosistem perdagangan unggul yang memperkasakan pedagang di seluruh dunia. Untuk mencapai matlamat ini, EBC melabur dalam lesen kawal selia yang komprehensif, infrastruktur termaju, kecairan peringkat institusi, pengurusan risiko yang teguh dan algoritma perdagangan proprietari. Selain itu, keselamatan dan kerahsiaan adalah terpenting di EBC. Firma itu menggunakan penyulitan SSL 256-bit dan saluran perdagangan khusus untuk melindungi maklumat pelanggannya dan membina penyelesaian tersuai untuk memastikan pengalaman perdagangan yang lancar.





Meraikan Semangat Kecemerlangan

Menambahkan pujian pada Majlis Anugerah BrokersView, penganalisis kanan EBC, Al Hamidi, turut diberi penghormatan dengan Anugerah "Strategi Perdagangan Inovatif Terbaik" di Majlis Anugerah Pempengaruh Perdagangan FastBull 2024 yang diadakan bersempena dengan Majlis Anugerah BrokersView; Majlis Anugerah Pempengaruh Perdagangan FastBull 2024 bertujuan untuk meraikan individu yang memberikan sumbangan yang luar biasa kepada industri.

Dengan lebih sedekad pengalaman berkaitan, Hamidi telah menerajui kemajuan teori dalam analisis strategi pasaran dan penyelidikan pematuhan yang berkaitan. Kepakaran beliau dalam pemulihan bencana dan protokol kesinambungan perniagaan (BCP) memainkan peranan penting dalam membantu EBC menavigasi peristiwa pasaran dengan tangkas seperti gangguan CrowdStrike pada 2024. Anugerah ini menyerlahkan kekayaan pengalaman dan kepakaran dalam pasukan EBC yang pelbagai dan usaha kumpulan untuk memupuk budaya pembelajaran melalui celik kewangan dan perkongsian pengetahuan.





Hasil terbaharu menjadikan jumlah anugerah EBC pada 2024 setakat ini kepada tujuh. Baru-baru ini pada bulan Ogos 2024, EBC telah dinamakan sebagai Broker Terbaik di rantau Asia Pasifik di Anugerah Tahunan Finance Magnates.

Memandang ke hadapan, EBC Financial Group kekal fokus pada pelan hala tuju pembangunan globalnya, memberikan pengalaman perdagangan yang muktamad dan mengekalkan pedagang sebagai teras operasinya. Matlamat lama syarikat kekal tidak berubah: untuk memperkasakan pedagang dengan keputusan termaklum dan menjadi rakan kongsi dipercayai mereka dalam setiap perjalanan perdagangan.

Perihal EBC Financial Group

Diasaskan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. EBC dengan cepat telah menubuhkan kedudukannya sebagai firma pembrokeran global, dengan kehadiran yang meluas di hab kewangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman dan merentasi pasaran baharu yang muncul di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika dan India. EBC memenuhi keperluan pelanggan pelbagai pelabur runcit, profesional dan institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan pematuhan tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. Anak syarikat EBC Financial Group dikawal selia dan dilesenkan dalam bidang kuasa tempatan mereka. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Kelakuan Kewangan (FCA) UK, EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Monetari Kepulauan Cayman (CIMA) dan EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC).

Teras EBC Group adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama yang pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford yang menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

