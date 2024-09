WSP trône au palmarès des firmes internationales de conception d’ENR pour une 4e année consécutive

WSP maintient également une position de premier plan dans plusieurs classements par régions et segments de marché.



MONTRÉAL, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») est ravie de réaffirmer sa première place au palmarès 2024 des 225 plus importantes firmes internationales de conception de la revue Engineering News-Record (ENR), une position que WSP occupe fièrement depuis 2021. Largement reconnu dans l’industrie, ce classement annuel est déterminé en fonction des revenus d’exportation générés par la conception de projets réalisés à l’extérieur du pays d’origine de chaque firme, soit le Canada dans le cas de WSP.

La Société figure également au 4e rang du palmarès 2024 des 150 firmes mondiales de conception les plus performantes, maintenant sa position dans le top 5 classé en fonction des revenus totaux générés par la conception, peu importe l’emplacement des projets.

De plus, la solide performance de WSP dans les palmarès par régions et segments de marché continue de démontrer l’étendue de son approche multidisciplinaire et sa capacité à œuvrer localement, tout en bénéficiant d’une envergure internationale. Entre autres faits marquants, la Société s’est maintenue au premier rang dans les segments de marché Transport et Bâtiment, et elle s’est classée en tête pour une troisième année consécutive dans les catégories régionales pour les États-Unis et l’Australie/Océanie.

« Figurer en bonne posture au sein des palmarès annuels d’ENR, et ce, de façon systématique, est un accomplissement remarquable, et cela nous incite à continuer de repousser les limites en matière d’innovation et de solutions durables. Nos classements en 2024 témoignent de la force collective de nos 69 300 professionnels et de la confiance de nos clients qui reconnaissent la valeur de notre approche holistique et de notre programme Conçu pour l’avenirMC pour résoudre les défis les plus complexes du monde », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction, WSP Global.









Alors que WSP tend à devenir le leader incontesté de son industrie, la Société prévoit que les palmarès annuels de la revue ENR continueront de refléter ses progrès. En effet, son offre de services demeure en évolution afin de répondre aux besoins de ses clients et des communautés. WSP figure actuellement au 4e rang dans le segment Énergie; cependant la Société a récemment annoncé la conclusion d’une entente visant l’acquisition de POWER Engineers, Incorporated (« POWER »), une firme américaine de consultation de renom œuvrant dans le secteur de l’énergie. Cette acquisition marquera une étape de transformation qui, une fois la transaction clôturée, positionnera WSP à l’avant-garde de la transition énergétique.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements sur WSP contenus dans le présent document ne sont pas fondés sur des faits passés et peuvent constituer des énoncés prospectifs ou de l’information prospective en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs peuvent inclure des estimations, des plans, des objectifs stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des conseils, des points de vue ou d’autres énoncés qui ne sont pas des déclarations de fait. Les énoncés prospectifs faits par la Société dans le présent communiqué de presse comprennent des déclarations concernant ses ambitions stratégiques, son positionnement futur dans les classements d’ENR, l’évolution de son offre de services et son intention d’acquérir l’entreprise POWER. Ils sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses jugées raisonnables par la Société à la date de publication du communiqué de presse, y compris des hypothèses sur la capacité de WSP à conserver son positionnement dans les classements d’ENR, sur les conditions économiques et politiques générales, sur l’état de l’économie mondiale et des économies des régions et industries dans lesquelles la Société mène ses activités et sur l’obtention des avantages escomptés grâce à l’acquisition de POWER.

Bien que WSP estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes se révéleront exactes. Ces énoncés sont soumis à certains risques et à certaines incertitudes et peuvent reposer sur des suppositions qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prévisionnels. Ces risques incluent, mais ne se limitent pas, à la détérioration de sa situation financière ou de ses revenus, à l’incapacité de WSP à intégrer l’entreprise POWER après la finalisation de l’acquisition et à l’éventuelle impossibilité d’obtenir les avantages escomptés de l’acquisition de POWER.

La version complète de la mise en garde comprenant les facteurs de risques qui, dans l’éventualité où ils se réaliseraient, pourraient entraîner des résultats sensiblement différents pour la Société par rapport à ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, est incluse à la section 20, « Facteurs de risque » du rapport de gestion de WSP pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, auquel s’ajoute le rapport de gestion de WSP pour le deuxième trimestre et la période de six mois se terminant le 29 juin 2024, chacun de ces rapports étant accessible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont faits en date du présent document, et WSP décline toute responsabilité quant à la mise à jour ou à la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que ne l’exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer l’avenir de nos villes et de notre environnement. À cette fin, WSP fournit des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à des clients à la recherche de solutions durables dans les secteurs du transport, de l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines. Ses 69 300 professionnels de confiance partagent l’objectif commun d’avoir un effet positif et durable sur les collectivités qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. En 2023, WSP a généré des revenus de 14,4 milliards de dollars canadiens. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :



Alain Michaud

Chef de la direction financière

WSP Global Inc.

alain.michaud@wsp.com

Téléphone : 438-843-7317

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/01e6b74a-31d5-49bd-a40b-90a0a6c8577a/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/82423fa2-fb13-425d-8fcb-0d83abcf1788/fr

WSP (par secteur) WSP trône au palmarès des firmes internationales de conception d’ENR pour une 4e année consécutive WSP (par région) WSP trône au palmarès des firmes internationales de conception d’ENR pour une 4e année consécutive

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.