Webinaire de l’Institut canadien de la santé animale organisé dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la rage 2024 : l’événement présentera des experts reconnus qui discuteront des changements transfrontaliers apportés aux règles de …

TORONTO, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale est fier d’annoncer la tenue de son webinaire le 27 septembre 2024, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la rage. Le thème de cette année, « Supprimer les frontières de la rage », se concentrera sur la façon de surmonter les défis clés que pose la prévention de la rage entre les pays, la faune à risque et le paysage élargi de l’approche One Health.



Date : vendredi 27 septembre 2024

Heure : 14 h 30 HNE

Endroit : webinaire en ligne gratuit (inscription obligatoire)

Cet événement gratuit présentera les exposés d’experts proéminents dans le domaine du contrôle et de la prévention de la rage, qui nous expliqueront les dernières mises à jour sur la réglementation visant les chiens qui voyagent aux États-Unis avec leur maître, la surveillance des cas de rage touchant la faune en Ontario et les approches innovantes d’élimination de la rage.

Voici quelques-unes des principales présentations :

Dre Krista Puddester , Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) : « Navigating the New CDC Border Requirements for Dogs : What You Need to Know » (Les nouvelles exigences des CDC concernant les chiens qui franchissent la frontière : ce qu’il faut savoir)

, Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) : « Navigating the New CDC Border Requirements for Dogs : What You Need to Know » (Les nouvelles exigences des CDC concernant les chiens qui franchissent la frontière : ce qu’il faut savoir) Tore Buchanan , coordonnateur, Recherche et la surveillance de la faune, ministère des Ressources naturelles (MRN) : « Wildlife Rabies Research and Control in Ontario » (La recherche et le contrôle de la rage chez les animaux sauvages en Ontario)

, coordonnateur, Recherche et la surveillance de la faune, ministère des Ressources naturelles (MRN) : « Wildlife Rabies Research and Control in Ontario » (La recherche et le contrôle de la rage chez les animaux sauvages en Ontario) Cin Tang, Centre d’expertise pour la rage, ACIA : « Advances in Rabies Control and Surveillance: A One Health Perspective » (Progrès dans le contrôle et la surveillance de la rage : la perspective de One Health)



« En tant que communauté mondiale, nous nous attaquons à la prévention de la rage sur tous les fronts, qu’il s’agisse des mouvements transfrontaliers d’animaux ou des progrès de la recherche sur les espèces sauvages, indique la Dre Catherine Filejski, présidente-directrice générale de l’ICSA. Ce webinaire offrira une plateforme essentielle au partage des connaissances et à la collaboration, alors que nous nous efforçons de supprimer les frontières de la rage au Canada et ailleurs. »

Le webinaire de la Journée mondiale de lutte contre la rage 2024 est rendu possible grâce au soutien généreux de nos commanditaires : Zoetis Canada, Boehringer Ingelheim Santé animale Canada et Ceva Santé animale — Canada.

L’inscription au webinaire est maintenant commencée et se fait sur le site Web de l’ICSA à l’adresse https://live.webcastcanada.ca/webcast/registration/0c3308f9-380d-4fea-aa7a-0ed539af6732

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn

437-253-1667 ext. 105, ehawthorn@cahi-icsa.ca

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.