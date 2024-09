Est-ce que votre brigadier local brille au-delà des responsabilités de son poste? Sélectionnez-le dès aujourd’hui pour recevoir le prix de Brigadier favori du Canada!

TORONTO, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partout au Canada, des brigadiers exceptionnels sont en première ligne pour faire preuve de vigilance, assurer la sécurité des enfants, prendre soin d’eux et créer des liens au sein de la communauté lors des trajets vers et au départ de l’école. Parachute, l’organisme de bienfaisance canadien qui travaille à la prévention des blessures, souhaite recevoir les histoires de ces héros parfois peu connus de la communauté lors de notre concours Le brigadier favori du Canada.



Ce concours annuel a été inauguré en 2005 : c’est l’occasion de célébrer les efforts incroyables des brigadiers dynamiques qui contribuent à la sécurité de nos enfants. Depuis 2022, le concours est soutenu par Desjardins Assurances, le partenaire exclusif en sécurité routière de Parachute.

Trois brigadiers canadiens seront reconnus pour leurs contributions exceptionnelles à leurs communautés. Chacun des gagnants recevra 500 $, tout comme chacune de leurs écoles. N’importe qui peut proposer une nomination : un parent, un enseignant, un directeur ou encore un membre de la communauté. Il suffit d’utiliser le formulaire de nomination en ligne à l’adresse https://parachute.ca/fr/formulaire-de-nomination-pour-le-brigadier.

On demandera aux personnes qui sélectionneront les candidats d’expliquer pourquoi leur brigadier mérite de recevoir cette récompense : elles pourront téléverser jusqu’à quatre documents justificatifs, par exemple des photos ou des dessins d’enfants.

Les candidatures sont maintenant ouvertes et se terminent le vendredi 1er novembre 2024.

«Au cours d’une journée bien remplie, nous pouvons souvent négliger l’importance de personnes telles que les brigadiers dans nos vies», déclare Pamela Fuselli, présidente et directrice générale de Parachute. Le concours du «Brigadier préféré du Canada» met en valeur et reconnaît les contributions incroyables que les brigadiers apportent à leur communauté.»

« La sécurité des piétons est importante pour les Canadiens et les Canadiennes. Les brigadiers scolaires sont des piliers de leur collectivité qui travaillent sans relâche pour favoriser la mobilité sécuritaire des élèves au quotidien », affirme Valérie Lavoie, présidente et cheffe de l’exploitation, Desjardins Groupe d’assurances générales. « Desjardins Assurances est fière d’appuyer ce concours annuel qui vise à reconnaître, à juste titre, le dévouement des brigadiers et des brigadières. »

Pour plus d’informations sur Parachute et notre engagement envers la sécurité des piétons, visitez parachute.ca.

Coordonnées et demandes d’entrevues pour les médias :

Kelley Teahen, vice-présidente, Communications et Marketing, Parachute

416 886-0950 (cellulaire)

media@parachute.ca

À propos de Parachute

Parachute est l’organisme national canadien de bienfaisance dédié aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures représentent le premier tueur de Canadiens âgés entre 1 et 44 ans et le fardeau financier est énorme, coûtant à l’économie canadienne 29,4 milliards $ chaque année. Par le biais de la sensibilisation et de la défense des droits, Parachute s’efforce de sauver des vies et de créer un environnement où les blessures graves n’existent plus. Pour plus d’informations, visitez-nous sur parachute.ca/fr et suivez-nous sur Facebook , Instagram , X (anciennement Twitter ) et LinkedIn .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 444,3 milliards de dollars au 30 juin 2024. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.