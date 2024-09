La « Distinguished Gentleman's Drive » fête sa quatrième année dimanche le 29 septembre 2024

Tous les fonds recueillis soutiennent l'organisation caritative Movember, chef de file dans le domaine de la santé masculine





TORONTO, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Distinguished Gentleman's Drive (DGD) est une célébration du style classique. C'est un événement de levée de fonds sur la route qui réunit des voitures classiques - âgées de 40 ans ou plus - et encourage les conducteurs, et leurs passagers du monde entier à s'habiller avec élégance et à conduire pour la santé masculine. Movember est le partenaire caritatif officiel depuis le début de la DGD en 2021. Les fonds recueillis sont investis dans la recherche et des programmes pour le cancer de la prostate et la santé mentale des hommes.



À ce jour, les fonds recueillis ont permis de soutenir neuf projets en santé masculine au Canada. Cinq projets portant sur le cancer de la prostate et quatre sur la santé mentale. Les deux organisations partagent le même objectif : rassembler les gens et contribuer à changer la face de la santé masculine.

"Nous sommes très reconnaissants de notre relation avec la "Distinguished Gentleman's Drive", déclare Dan Cooper, Directeur de l'Innovation chez Movember. « Ensemble, nous encourageons les hommes à prendre en charge leur santé mentale et physique.”

“Ce dimanche marquera la quatrième année de la DGD, au cours de laquelle des milliers de conducteurs du monde entier se rassembleront pour soutenir la santé masculine », déclare Mark Hawwa, fondateur et directeur de la Distinguished Gentleman's Drive.”

Le dimanche 29 septembre, des milliers de conducteurs de plus de 60 pays se réuniront pour conduire avec style, pour sensibiliser la population et en recueillir des fonds pour la santé masculine. Depuis 2021, 115 conducteurs de Montréal ont recueilli plus de 58 000 $.

« En tant que participant de longue date a la Distinguished Gentleman's Ride, j'ai été ravi lorsque la Distinguished Gentleman's Drive a été introduite », déclare Renato De Cubellis, organisateur de la DGD à Montréal. « J'organise la randonnée avec mon frère Nino et, en tant que propriétaires de Jaguar Land Rover Laval, notre entreprise est également un commanditaire local de la randonnée. Nous nous sommes donné pour mission de mener à bien cette campagne. Nous sommes fiers d'avoir fait de Montréal la première ville canadienne à accueillir la Distinguished Gentleman's Drive, mettant ainsi en valeur la vibrante culture automobile et l'esprit philanthropique de notre ville sur la scène mondiale. Il est extraordinaire de savoir que nos efforts collectifs, tout en profitant de la passion que nous partageons pour les automobiles classiques, font une différence concrète en sauvant des vies d'hommes ».

La Distinguished Gentleman's Drive nous offre une occasion parfaite de rassembler les conducteurs, en les guidant à travers un itinéraire magnifique qui met en valeur le meilleur de Montréal et de ses environs. Nous espérions voir cet événement se développer à travers le Canada, et nous sommes ravis de constater que la nouvelle s'est répandue, avec l'ouverture d'autres Canadian Drives dans différentes villes. Nous saluons de tout cœur nos collègues organisateurs canadiens qui se sont joints à cette noble cause. Il est incroyable de savoir que nos efforts collectifs, tout en profitant de la passion que nous partageons pour les automobiles classiques, font une différence concrète en sauvant la vie d'hommes.

Parcours Canadien 2024

Calgary

Colborne

Montreal

Toronto

Toronto GTA



Pour faire un don ou vous impliquer dans la DGD, visitez le site gentlemansdrive.com. Pour en savoir plus sur ou va l'argent, cliquez ici pour accéder à notre dernier rapport d'investissement.

À propos de Movember:

Il y a 21 ans, une idée poilue est née à Melbourne en Australie, déclenchant un mouvement qui allait transcender les frontières et changer à jamais la face de la santé masculine. Ce mouvement, connu sous le nom de Movember, a rassemblé des personnes de tous les milieux, suscité des milliards de conversations importantes, levé des fonds indispensables et a brisé le silence qui entoure la santé masculine.

Depuis 2003, cette organisation caritative novatrice a remis en question le statu quo, bousculé la recherche sur la santé masculine et transformé la manière dont les services de santé atteignent et soutiennent les hommes. Grâce à son réseau international de sympathisants, elle a collecté plus de 1,3 milliard de dollars pour la santé masculine. Ces fonds essentiels ont permis de financer plus de 1 300 projets en santé masculine dans le monde entier. Qu'il s'agisse de recherches biomédicales révolutionnaires ou de la mise en place de registres du cancer de la prostate parmi les plus importants au monde, les fonds recueillis ont permis d'améliorer la qualité de vie des hommes. Depuis que Movember s'est intéressé à la santé mentale et à la prévention du suicide en 2006, Movember plaide en faveur d'une détection précoce des problèmes de santé mentale et d'une amélioration des réponses apportées par les cliniciens aux hommes en détresse. En favorisant de meilleures connexions sociales et en éduquant les hommes et ceux qui les soutiennent, Movember espère faire en sorte que davantage d'hommes sachent comment agir en cas de problèmes de santé mentale.

Movember s'engage à faire progresser la recherche, les traitements de pointe et les comportements sains, et à plaider en faveur de soins de santé inclusifs et sensibles au genre, qui répondent aux besoins uniques des hommes, des femmes et des individus de sexe différent issus de milieux culturels divers. Ce faisant, ils espèrent forger un avenir où les obstacles à une vie saine seront éliminés, où les préjugés disparaîtront et où chacun aura les mêmes chances de vivre longtemps et en bonne santé. En améliorant la santé masculine, nous pouvons avoir un impact profondément positif sur les femmes, les familles et la société.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Movember.com .

À propos de la Distinguished Gentleman’s Drive:

La Distinguished Gentleman's Drive est un événement annuel d'envergure internationale qui rassemble des passionnés de voitures classiques de tous les milieux pour sensibiliser au cancer de la prostate, à la santé mentale des hommes, et recueillir des fonds pour l'organisation caritative Movember.

La course est axée sur les voitures classiques construites il y a 40 ans ou plus, et sur le style classique ; les conducteurs s'habillent élégamment et récoltent des fonds pour la cause. Chaque événement local rassemble des voitures classiques uniques et leurs propriétaires autour d'une passion commune pour l'automobile classique et la santé masculine.

Depuis sa création, l'événement s'est transformé en un mouvement mondial, unissant les individus autour des valeurs communes que sont le style, la compassion et la philanthropie. Après avoir organisé la Distinguished Gentleman's Ride pendant 13 ans, l'équipe apporte maintenant ces causes essentielles au monde de l'automobile.

La Distinguished Gentleman's Ride réunit des motards de style classique et vintage du monde entier pour recueillir des fonds et sensibiliser à la recherche sur le cancer de la prostate et à la santé mentale des hommes. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.gentlemansdrive.com/ ou suivez-nous sur Facebook , Instagram , LinkedIn , and YouTube .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7bbfb418-790b-4c8e-82d1-b53f65371957/fr

Pour plus d’informations ou pour les demandes des médias, veuillez contacter Taffin Sekulin, responsable des relations publiques chez Movember Canada à taffin.sekulin@movember.com.

Les conducteurs du DGD Montréal 2023 conduisent en profitant du voyage. Les conducteurs du DGD Montréal 2023 conduisent en profitant du voyage.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.