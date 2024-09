Azimut et KGHM annoncent une découverte de nickel-à haute teneur sur la Propriété Kukamas, région de la Baie James, Québec

2,98% Ni, 0,32% Cu et 2,25 g/t EGP sur 8,0 m et 1,10% Ni, 0,15% Cu et 1,02 g/t EGP sur 9,0 m en rainures

LONGUEUIL, Québec, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce la découverte d’une zone nickélifère à haute teneur (« Perseus ») sur la Propriété Kukamas (la « Propriété ») dans la région Eeyou Istchee Baie James (« Baie James ») au Québec. Cette découverte réalisée par prospection, qui inclut aussi des teneurs significatives en cuivre et en éléments du groupe du platine (« EGP »), est encore à un stade initial mais offre une perspective excitante pour le projet. Des travaux additionnels sont en cours pour continuer à délimiter la zone, incluant un levé magnétique et électromagnétique (« EM ») au sol. Un premier programme de forage est en cours de planification technique et budgétaire.

La Zone Perseus, associée à une unité volcanique ultramafique, a les caractéristiques d’un système très fertile qui souligne l’excellente prospectivité de la Propriété.

Les meilleures teneurs atteignent jusqu’à 9,35% Ni; 3,04% Cu, 3,78 g/t Pt et 8,99 g/t Pd à partir de différents échantillons sciés.

et à partir de différents échantillons sciés. Perseus est spatialement associé à une série de forts conducteurs EM d’orientation nord-sud sur 2 km de long, étroitement corrélée à une forte signature en nickel-cuivre-cobalt dans les sédiments de lac.

Un autre indice de nickel découvert en 2023 sur la Propriété est également associé à un fort conducteur EM sur 1 km de long (voir communiqué de presse du 2 avril 2024).

D’autres corps ultramafiques restent sous-explorés sur cette Propriété de 41 km de long.

Depuis la signature de l’entente d’option avec KGHM International Ltd (« KGHM »), Azimut a effectué des travaux d’exploration significatifs sur la Propriété. Azimut est le gérant de ce programme financé par le partenaire (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022). Les travaux de cet été ont consisté jusqu’à présent en une phase de prospection (303 échantillons choisis et 40 échantillons de rainures) et en un levé détaillé de sédiments de fonds de lac (215 échantillons). De nombreux résultats sont encore attendus et seront divulgués lorsque disponibles.

FAITS SAILLANTS (figures 1 à 5, photos 1 et 2)

Les minéralisations à haute teneur définissent une zone affleurante de forme curvilinéaire, orientée nord à sud-ouest, de fort pendage, d’environ 56 m de long et jusqu’à 9 m de large. Perseus apparaît ouvert latéralement et vers l’est. L’épaisseur du mort-terrain bordant la zone minéralisée a restreint l’étendue de l’échantillonnage.



définissent une zone affleurante de forme curvilinéaire, orientée nord à sud-ouest, de fort pendage, d’environ 56 m de long et jusqu’à 9 m de large. Perseus apparaît ouvert latéralement et vers l’est. L’épaisseur du mort-terrain bordant la zone minéralisée a restreint l’étendue de l’échantillonnage. Les échantillons de roche prélevés sur l’affleurement de découverte comprennent : 24 échantillons de rainure, chacun de 1 m de long, prélevés en 2 rainures de 12 m de long chacune, et en 20 échantillons choisis de roche prélevés à la scie. La localisation de tous les échantillons prélevés est présentée à la figure 5. Les rainures ont été coupées perpendiculairement à l’orientation de la zone minéralisée. Veuillez noter que les échantillons choisis sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils représentent des teneurs moyennes.



Rainure #1: orientée N90o; longueur horizontale totale de 12,0 m, incluant 2 échantillons décalés de 4,9 m au sud de la rainure principale du fait du manque d’affleurement localement le long de la rainure principale.



2,98% Ni, 0,32% Cu, 2,25 g/t EGP sur 8,0 m (échantillon G435436 à échantillons G435431) incluant 3,74% Ni, 0,41% Cu et 2,82 g/t EGP sur 6,0m (voir détails ci-dessous).



Rainure #2: orientée N150o; longueur horizontale totale de 12,0 m.



1,10% Ni, 0,15% Cu, 1,02 g/t EGP sur 9,0 m (échantillon G435426 à échantillon G435417), incluant 1,42% Ni, 0,19% Cu, et 1,36 g/t EGP sur 6,0 m (voir détails ci-dessous).

Rainure #1

Échantillon Poids

(kg) Longueur

(m) Ni

(%) Cu

(%) Co

(%) Au

(g/t) Pt

(g/t) Pd

(g/t) G435436 7,37 1,0 4,77 0,43 0,071 0,09 1,10 2,63 G435435 6,64 1,0 5,56 0,57 0,076 0,13 0,86 2,45 G435434 8,46 1,0 4,02 0,48 0,055 0,13 0,98 2,02 G435433 7,87 1,0 4,70 0,46 0,063 0,15 0,72 2,10 G435454 7,07 1,0 1,33 0,16 0,022 0,06 0,50 1,15 G435455 5,32 1,0 2,04 0,33 0,030 0,14 0,77 1,66 G435432 7,29 1,0 0,84 0,04 0,017 0,03 0,19 0,43 G435431 7,88 1,0 0,59 0,04 0,014 0,02 0,12 0,35 G435430 7,09 1,0 0,24 0,01 0,010 0,00 0,02 0,03 G435429 6,20 1,0 0,29 0,01 0,011 0,00 0,03 0,07 G435428 4,78 1,0 0,24 0,00 0,011 0,00 0,01 0,02 G435427 6,03 1,0 0,40 0,01 0,013 0,00 0,10 0,28

Rainure #2

Échantillon Poids

(kg) Longueur

(m) Ni

(%) Cu

(%) Co

(%) Au

(g/t) Pt

(g/t) Pd

(g/t) G435426 7,81 1,0 0,12 0,04 0,006 0,01 0,01 0,03 G435425 6,94 1,0 0,45 0,10 0,009 0,09 0,20 0,53 G435424 7,72 1,0 0,74 0,15 0,014 0,04 0,35 0,96 G435423 8,40 1,0 1,72 0,19 0,030 0,07 0,56 1,25 G435422 7,53 1,0 1,81 0,13 0,031 0,06 0,52 1,28 G435421 7,26 1,0 1,52 0,16 0,028 0,07 0,41 0,99 G435420 5,59 1,0 1,52 0,27 0,030 0,08 0,24 0,69 G435419 6,35 1,0 1,25 0,22 0,025 0,06 0,26 0,67 G435418 7,54 1,0 0,44 0,05 0,013 0,02 0,05 0,11 G435417 7,92 1,0 0,46 0,05 0,014 0,01 0,04 0,09 G435416 5,90 1,0 0,26 0,01 0,010 0,00 0,02 0,04 G435415 7,28 1,0 0,25 0,01 0,010 0,00 0,01 0,02

Échantillons choisis prélevés à la scie

Échantillons Poids

(kg) Ni

(%) Cu

(%) Co

(%) Au

(g/t) Pt

(g/t) Pd

(g/t) G435306 2,04 4,72 3,04 0,068 0,01 0,38 3,12 G435307 2,09 5,93 0,39 0,073 0,38 3,41 6,61 G435308 1,23 5,04 2,00 0,076 0,55 0,37 3,61 G435309 2,65 9,35 1,10 0,147 0,00 0,29 2,11 G435311 4,00 7,08 0,81 0,119 0,00 2,37 8,99 G435312 2,31 5,76 0,52 0,083 0,01 1,32 2,69 G435313 2,73 5,91 0,39 0,113 0,03 0,81 2,23 G435318 2,45 8,04 1,02 0,177 0,38 0,28 3,25

Échantillon Poids

(kg) Ni

(%) Cu

(%) Co

(%) Au

(g/t) Pt

(g/t) Pd

(g/t) G435400 1,96 1,69 0,26 0,027 0,06 0,56 1,29 G435401 2,89 4,41 0,27 0,119 0,09 0,49 2,75 G435402 2,82 3,48 0,33 0,071 0,06 0,58 0,94 G435403 1,84 6,85 0,99 0,117 0,12 1,89 4,70 G435404 1,91 4,88 0,46 0,091 0,20 0,65 2,68 G435405 2,30 3,78 1,44 0,063 0,03 0,65 2,15 G435406 1,87 5,53 1,90 0,091 0,20 3,78 4,17 G435407 1,35 4,28 2,91 0,075 0,29 0,86 3,78 G435408 2,61 4,12 0,45 0,054 0,17 0,75 1,84 G435409 2,25 3,58 0,72 0,061 0,07 1,15 3,67 G435410 2,52 6,86 2,35 0,089 0,60 2,25 3,39 G435457 2,41 3,69 0,21 0,071 0,04 0,55 1,88

Quatre (4) échantillons ont été analysés pour d’autres platinoïdes (rhodium, iridium, osmium et ruthénium):

Échantillon Rh

(ppb) Ir

(ppb) Os

(ppb) Ru

(ppb)



G435306



373



165



145



1,065 G435309 185 21 10 61 G435311 69 11 3 12 G435312 210 71 58 361

Six échantillons prélevés en dehors de la zone minéralisée indiquent des teneurs en nickel de 0,24%, 0,26%, 0,24%, 0,21%, 0,20% et 0,20% (échantillons G435371, -372, -373, -374, -441 et -442 respectivement).

Les minéralisations consistent en sulfures semi-massifs à disséminés, principalement avec pentlandite, pyrrhotite et chalcopyrite, encaissées dans des roches ultramafiques, probablement des volcanites komatiitiques et péridotite. Les faciès minéralisés riches en sulfures forment la matrice de roches bréchiques et sont aussi, parfois, en veinules. Les brèches semblent bordées vers l’ouest par des minéralisation disséminées à texture en réseau (net-textured) suggérant une polarité vers l’ouest qui serait compatible avec la polarité stratigraphique déjà déterminée en cartographie. Les brèches pourraient correspondre à des brèches basales autoclastiques. Le caractère volcanique des roches encaissantes est indiqué par les textures finement grenues à aphanitiques, par de possibles laves en coussin, et par un contact entre deux coulées à quelques mètres à l’ouest de la zone minéralisée. La forme curvilinéaire de la Zone Perseus peut correspondre à un enfoncement (embayment) à la base de la coulée ultramafique, une géométrie souvent observée dans les gisements de nickel komatiitiques.





Les caractéristiques géologiques et des minéralisations, ainsi que les données géochimiques, suggèrent des similarités avec le type de gisement archéen de nickel komatiitique de Kambalda (avec l’exemple-type du district de Kambalda en Australie de l’Ouest). À Perseus, les critères géochimiques incluent notamment:



Contenu élevé en MgO (de 24,5% à 37,8%) dans les roches encaissant les minéralisations.

Basé sur 38 échantillons avec des teneurs en nickel comprises entre 0,3% Ni et 9,35% Ni: Ratios Ni/Cu élevés (de 1,4 à 68,7; 10,3 en moyenne); et Ratios Pd/Pt élevés (de 1,10 à 11,82; 3,36 en moyenne).



Impact de la découverte de Perseus pour l’exploration à l’échelle de la Propriété



La Zone Perseus est étroitement corrélée à une série de forts conducteurs EM d’orientation nord-sud sur 2 km de long, soulignant le fort potentiel d’exploration du projet. L’ensemble de ce secteur est marqué par une forte signature dans les sédiments de lac en nickel (jusqu’à 188 ppm), en cuivre (jusqu’à 114 ppm) et en cobalt (jusqu’à 28,2 ppm). Des unités ultramafiques ont été cartographiées dans cette partie de la Propriété mais sont encore peu définies et restent sous-explorées. Environ 130 m au sud de la zone, un échantillon choisi dans une unité ultramafique en continuité géologique avec Perseus indique 0,44% Ni.

Un indice de nickel (jusqu’à 1,36% Ni, 0,12% Cu et 0,89 g/t EGP sur échantillons choisis), découvert 3,8 km au sud de Perseus en 2023, est corrélé à un fort conducteur EM de 1 km de long d’orientation est-ouest.

D’autres corps ultramafiques demandent encore à être évalués sur les blocs Est et Ouest de la Propriété. Sur le bloc Est, au moins 5 unités ultramafiques distinctes ont été cartographiées et représentent une longueur cumulative de 7 km dans un secteur de 3,5 km par 4,0 km.





Étapes vers la découverte



2019 : Azimut acquiert Kukamas suite à une modélisation prédictive du potentiel minéral pour le cuivre réalisée par la Société à l’échelle de la région de la Baie James (sur 176 300 km 2 ). La Propriété présente une des plus fortes signatures géochimiques pour le cuivre à l’échelle de la région.

2022 : Azimut réalise une modélisation du potentiel en nickel, également à l’échelle de la région, qui identifie plusieurs cibles pour le nickel sur la Propriété. La Société signe une entente d’option avec KGHM.

2023 : Un levé héliporté à haute résolution magnétique et électromagnétique VTEM TM Plus est réalisé couvrant l’ensemble du projet (3 199 km de lignes). Des cibles nickel spécifiques sont identifiées combinant anomalies EM, anomalies magnétiques et signatures géochimiques en fonds de lac. Un suivi en prospection conduit à la découverte d’un indice en nickel-cuivre-EGP dans la partie sud du bloc Est.

2024 : Une nouvelle phase de prospection conduit à la découverte de la Zone Perseus.





Contrat de géophysique et protocoles analytiques

Géophysique TMC, basé à Val-d’Or (Québec), a été engagé pour réaliser un levé EM au sol avec la méthode DeepEM Fluxgate pour couvrir la Zone Perseus et ses extensions potentielles. Cette approche peut détecter des conducteurs EM jusqu’à une profondeur de 300 m à 400 m. Un levé magnétique au sol couvrira aussi le même secteur.

Les échantillons de roche ont été envoyés aux laboratoires ALS à Val-d’Or et ont été analysés pour une suite de 48 éléments par digestion à 4 acides et finition ICP-MS, ainsi que par pyroanalyse et finition ICP-AES pour l’or, le platine et le palladium. Les analyses de nickel et de cuivre dépassant la limite (10 000 ppm) ont été réanalysées à l'aide de la digestion à 4 acides et de la finition ICP-AES. Quatre (4) échantillons sélectionnés ont été analysés pour la suite complète des éléments du groupe du platine (Pt, Pd, Ir, Os, Rh, Ru) par pyroanalyse avec une finition ICP-MS.

A propos de la Propriété Kukamas

La Propriété couvre une longueur cumulative de 41 km et comprend 537 claims (272,5 km2) en deux blocs de claims. Le projet bénéficie d’infrastructures majeures, incluant des lignes électriques à haute tension. Kukamas est localisé 4 km au nord de la route Trans-Taïga et de la piste d’atterrissage de La Grande-3 (Km 100), le long de la route d’accès menant à la centrale hydroélectrique La Grande-3. La ville la plus proche est Radisson, située 80 km à l’ouest-nord-ouest.

Modélisation prédictive pour le nickel à l’échelle de la Baie James

La découverte de Perseus sur Kukamas et la découverte de W1 sur la Propriété Wapatik (voir communiqué de presse du 24 avril 2023) contribuent à valider la modélisation prédictive régionale réalisée par Azimut pour le nickel. Ces deux découvertes correspondent à des secteurs d’intérêt identifiés par la modélisation. Cette approche a été également utilisée pour identifier de nombreuses autres nouvelles cibles dans la région qui forment collectivement le Projet Nickel Baie James détenu à 100% par la Société (3 608 claims, 109 blocs de claims, environ 200 cibles distinctes).

Personne qualifiée

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, a également revu le contenu de ce communiqué.

A propos de KGHM International

KGHM International est une filiale de la société polonaise KGHM Polska Miedź S.A, qui est un producteur majeur de cuivre et d’argent depuis plus de 60 ans, avec des projets miniers en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Selon l’entente d’option, KGHM peut acquérir un intérêt initial de 50% dans la Propriété de la part d’Azimut en finançant les travaux pour un total de 5,0 millions en 4 ans. KGHM détient une seconde option pour acquérir un intérêt additionnel de 20% selon certains termes et conditions qui incluent la production d’une analyse économique préliminaire et la réalisation de travaux s’élevant à au moins 4,2 millions $ sur 3 ans (voir communiqué de presse du 8 décembre 2022).

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. Elle détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec. Son Projet-phare Elmer (or), détenu à 100%, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources (311 200 onces indiquées; 513 900 onces présumées*) et présente un fort potentiel d’exploration. Azimut avance également une découverte significative en lithium sur la Propriété Galinée (en coparticipation avec SOQUEM). La Société contrôle une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium au Québec.

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,6 millions d’actions émises et en circulation.

