Bitget célèbre son 6e anniversaire et franchit les 45 millions d’utilisateurs

VICTORIA, Seychelles, 23 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 de premier plan, est fière de célébrer son 6e anniversaire, qui marque une étape importante : le dépassement des 45 millions d’utilisateurs à travers le monde, dépassant ainsi ses concurrents et devenant la quatrième plateforme d’échange de cryptomonnaies en termes de volume de transactions. La plateforme se targue d’être la plateforme d’échange de cryptomonnaies à la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 400 % du nombre d’utilisateurs depuis l’année dernière.

En 2024, la base d’utilisateurs de Bitget a presque triplé, alimentée par une innovation constante, une expérience utilisateur améliorée et un engagement ferme en matière de sécurité. En 2024, Bitget a enregistré une croissance substantielle en Afrique (1614 %), en Asie du Sud (729 %) et en Asie du Sud-Est (216 %). Les produits Earn (épargne) sur Bitget affichent une forte hausse de plus de 600 % entre le 3e trimestre 2023 et le 3e trimestre 2024. La plateforme a également connu une augmentation du trafic de 50 % et un afflux net d’actifs de 700 millions de dollars au premier semestre 2024.

En plus de sa croissance commerciale, Bitget reste engagé dans des initiatives de responsabilité sociale des entreprises (RSE) à fort impact telles que #Blockchain4Youth et #Blockchain4Her. L’initiative #Blockchain4Youth a permis à plus de 13 000 étudiants de plus de 60 universités, telles que l’Université de Zurich et l’Université nationale de Taïwan, de se former à la blockchain. Grâce à #Blockchain4Her, Bitget a pu soutenir des femmes entrepreneurs dans l’espace des cryptomonnaies en collaborant avec des organisations mondiales telles que SheFi et Women in Web3.

« La croissance constante de Bitget est le résultat de l’innovation permanente des meilleurs ingénieurs et équipes produit de l’industrie. Grâce à des effectifs de plus de 1500 talents, Bitget fournit des solutions de cryptomonnaies intelligentes de classe mondiale à ses utilisateurs, en garantissant une grande facilité de navigation et une sécurité optimale. Les 45 millions d’utilisateurs de notre plateforme d’échange, de notre portefeuille et de nos services Web3 révèlent tout le potentiel de notre écosystème CeDeFi en pleine croissance », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Pour marquer cet anniversaire, Bitget organise une série d’événements visant à impliquer sa communauté mondiale, notamment des défis interactifs sur le thème du « 6 » sur son stand, à l’occasion du Singapore Token2049 Summit, dont il est le principal sponsor. En outre, en partenariat avec RaveDAO, Bitget coorganise Nightopia, un événement parallèle majeur de Token2049 faisant appel à des DJ renommés tels que Don Diablo.

À travers les Smart Awards, Bitget récompense également les leaders de l’industrie qui ont su faire progresser de manière significative la promotion publique de la blockchain et des cryptomonnaies. Les prix récompenseront aussi les projets et les opérations les plus innovants qui ont contribué de manière notable au développement du secteur. Pour soutenir la diversité, Bitget s’est associé à SheFi pour coorganiser le SheFi Summit et les Blockchain4Her Awards, afin de promouvoir la participation des femmes dans l’espace des cryptomonnaies.

Dans le cadre de ses célébrations, Bitget a lancé une page anniversaire dédiée, comprenant une lettre ouverte de la PDG, des concours et des prix, notamment une PS5, des coffrets anniversaire en édition limitée et une part de 20 000 USDT, en reconnaissance du rôle crucial de la communauté et des employés de Bitget dans son succès. Sur le thème « Smart Steps, Big Leaps » (Des pas intelligents, de grands bonds en avant), une nouvelle campagne publicitaire sera également dévoilée à l’occasion des festivités.

Le succès de Bitget est dû en grande partie à l’introduction continue de produits innovants qui répondent aux besoins en constante évolution de sa base d’utilisateurs. En 2024, la plateforme a introduit 425 nouvelles inscriptions, élargi ses plateformes Launchpad et Launchpool et lancé PoolX, recensant plus de 60 projets et attirant 350 000 participants en l’espace de trois mois. Le nouveau pré-marché de Bitget, lancé en 2024, a attiré plus de 35 000 traders en seulement trois mois. Alors que Bitget célèbre son sixième anniversaire et dépasse les 45 millions d’utilisateurs, l’entreprise reste concentrée sur l’expansion de sa présence, le développement de l’innovation et la propagation de la souveraineté financière dans le monde entier.

À propos de Bitget

Créée en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 45 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 100 pays et régions, la plateforme Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à d’autres solutions de trading. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille crypto multi-chaînes de classe mondiale qui offre un ensemble complet de solutions et de fonctionnalités Web3, avec notamment des fonctionnalités de portefeuille, des services de swap, un marché NFT, un navigateur DApp, etc. Bitget incite les particuliers à adopter les cryptomonnaies grâce à des collaborations avec des partenaires crédibles, notamment le légendaire footballeur argentin Lionel Messi et les sportifs nationaux turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaillé d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball).

