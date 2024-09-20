Bitget 研究報告強調 TON 生態系統交易量在六個月內飆升 1800%

塞舌爾維多利亞, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所兼 Web3 公司 Bitget 發布了一份內容全面的報告，概述了當前的狀況和 TON 生態系統的發展牽引力，同時強調其現有的缺陷和潛在的未來威脅。 Bitget 的報告首先提及 TON 的 9 億活躍用戶群，大部分是來自俄羅斯和烏克蘭等獨聯體國家，其次是印度、巴西和美國。 該網絡託管超過 1,159 個項目，包括跨鏈橋、DeFi、Launchpad 和其他類型的服務。

TON 生態系統的每日交易量在一年內增長了 12 倍，從 10 萬宗增加至 120 萬宗。 在 DEX 交易量提升的帶動下，TVL 目前市值為 3.5 億美元，在不足 6 個月內增長了 18 倍 (約 1800%)，由年初的 200 萬美元增至 4,000 萬美元。 該生態系統的日益普及，也將原生 TON 幣的價格推高至平均 5.5 美元。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「TON 生態系統正迅速受到關注，尤其是那些渴望探索去中心化解決方案創新方法的技術愛好者。 在 Bitget，我們見證了大量用戶參與 TON 相關項目，這全賴其獨特的社群參與及交易所的無縫整合。 最近，像 DOGS 等優秀項目吸引了廣泛關注。隨著 CATI 和 HMSTR 等令人期待的新項目即將推出，我們全力支持和推動這些創新舉措的發展。」

報告指出，TON 與 Telegram 的全面整合使多個區塊鏈遊戲應用程式和機械人更為普及，從而吸引了大量用戶並推動了交易量上升。 該生態系統也透過 TON Foundation 以及 HashKey Group、Fireblocks、DWF Labs 等積極地與 USDT 合作。

TON 生態系統的吸引之處，在於與以太坊的顯著差異，提供多鏈架構、非同步智能合約認購、代理解決方案等。 該報告強調，TON 的獨特功能為其系統帶來了巨大的成長潛力。

Bitget Wallet 營運總監 Alvin Kan 表示：「與 TON 和 Telegram 生態系統整合，大大改寫了 Bitget Wallet 的發展趨勢。 透過活用 Telegram 的龐大用戶群，我們無縫連接了 Web2 和 Web3，為數以百萬人創造了流暢易用的體驗。」 他補充道：「這使我們的用戶群增長至超過 3,000 萬，每月活躍用戶達到 1,200 萬，並使我們成為全球下載量最高的 Web3 錢包應用程式。 顯然，Web3 的未來發展關鍵在於使其直觀易用，並與人們熟悉的平台整合。」

目前，68% 的 Telegram 遊戲用戶正在使用 Bitget Wallet，這為當月 TON 網絡貢獻了 17% 的活躍地址。 透過與 Telegram 等 Web2 社交平台無縫整合，Bitget Wallet 連續兩個月成為下載量最高的 Web3 錢包，每月活躍用戶數目超過 1200 萬。

儘管如此，TON 仍然面臨交易活動低迷和借貸選擇不足的挑戰。 DeFi、借貸、遊戲及其他領域推動了對該生態系統服務的需求。 為了應對增長放緩，TON 生態系統必須解決其 DeFi 缺陷，擴展至獨聯體以外，並積極應對監管上的挑戰。

Bitget 報告總結指出，TON 區塊鏈將繼續依賴 Telegram 的用戶群，但從長遠來看，可能會朝向「去 Telegram 化」以降低與 Telegram 相關的監管風險。 報告中提到的其他預測顯示，TON 幣預計將隨著市場趨勢上漲，而 TON 生態系統的發展將吸引更多傳統用戶進入加密貨幣市場。

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Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 3000 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 和 Ilkin Aydın (國家排球隊成員)。

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