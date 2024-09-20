Bitget 研究报告强调 TON 生态系统交易量在不到六个月内飙升 1800%

维多利亚，塞舌尔, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 发布了一份详尽的报告，概述了 TON 生态系统的现状和发展趋势，同时强调了其现有的不足之处和未来面临的潜在威胁。 该报告首先提到 TON 拥有 9 亿活跃用户群，主要来自独联体国家，特别是俄罗斯和乌克兰，其次是印度、巴西和美国。 该网络上托管着超过 1159 个项目，包括跨链桥、去中心化金融 (DeFi)、启动平台等多种服务类型。

一年来，TON 生态系统的日交易量猛增至原来的 12 倍，从 10 万增长到了 120 万。 目前，总锁定价值达到 3.5 亿美元，在不到 6 个月的时间里增长了 18 倍 (约 1800%)，这得益于去中心化交易所 (DEX) 交易量的增长，从年初的 200 万美元增长到了 4000 万美元。 该生态系统的日益普及也刺激了原生 TON 代币价格的增长，使其均价达到了 5.5 美元。

“TON 的生态系统正在迅速获得关注，特别是那些渴望探索其去中心化解决方案创新方法的技术爱好者。 在 Bitget，我们看到参与 TON 相关项目的用户大幅增加，这得益于其独特的社区参与度和与交易所的无缝整合。 DOGS 等一些近期的出色项目已经引起了广泛关注，CATI 和 HMSTR 等激动人心的项目也即将上线，我们将不遗余力地支持和促进这些开创性项目的发展，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

报告显示，TON 与 Telegram 的广泛整合带动了多款链上游戏应用程序和机器人的普及，促进了大量用户的涌入和交易量的上升。 该生态系统还通过 TON 基金会与 USDT 以及 HashKey Group、Fireblocks、DWF Labs 等机构积极开展合作。

TON 生态系统提供多链架构、异步智能合约调用、代理解决方案等，与以太坊 (Ethereum) 存在显著差异，这也是该生态系统的魅力所在。 报告强调，TON 的独特功能为该系统带来了巨大的增长潜力。

“与 TON 和 Telegram 生态系统的整合为 Bitget Wallet 带来了颠覆性改变。 通过利用 Telegram 庞大的用户群，我们对 Web2 和 Web3 进行了无缝融合，为数百万人创造了流畅、易用的体验，”Bitget 首席运营官 Alvin Kan 表示。“这推动我们的用户群增长到了 3000 多万，月活用户达到 1200 万，并使我们成为全球应用下载量排名第一的 Web3 钱包。 显而易见，Web3 的未来在于变得简单易用，并与用户已经熟悉的平台进行集成，”他补充称。

目前，68% 的 Telegram 游戏用户都在使用 Bitget Wallet，贡献了 TON 网络当月 17% 的活跃地址。 通过与 Telegram 等 Web2 社交平台无缝整合，Bitget Wallet 连续两个月成为下载量最多的 Web3 钱包，月活用户突破 1200 万。

然而，TON 的交易活动低迷，贷款选择少。 去中心化金融、借贷、游戏和其他行业推动了对该生态系统的服务需求。 为了应对缓慢的增长，TON 生态系统必须解决去中心化金融方面的不足，将业务扩展到独联体以外的地区，并应对各种监管挑战。

Bitget 的这份报告最后指出，TON 区块链将继续依赖 Telegram 的用户群，但长期来看，可能会趋向于“去 Telegram 化”，以减少与 Telegram 相关的监管风险。 报告中提到的其他预测表明，TON 代币有望与更广泛的市场趋势同步上涨，并且 TON 生态系统的发展将吸引更多传统用户进入加密货币市场。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所服务着来自 100 多个国家和地区的 3000 多万名用户，通过自己开创性的复制交易功能和其它交易解决方案，致力于让用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军)、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队)。

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