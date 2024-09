Forschungsbericht von Bitget zeigt Anstieg von Transaktionsvolumen im TON-Ökosystem um 1800 % innerhalb von weniger als sechs Monaten

VICTORIA, Seychellen, Sept. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat einen umfassenden Bericht veröffentlicht, der den aktuellen Stand und die Entwicklungsmöglichkeiten des TON-Ökosystems beschreibt und gleichzeitig seine bestehenden Mängel und potenziellen zukünftigen Bedrohungen hervorhebt. Der Bericht von Bitget beginnt mit der Erwähnung der 900 Millionen aktiven Nutzer von TON, die größtenteils aus den GUS-Staaten, insbesondere Russland und der Ukraine, stammen, gefolgt von Indien, Brasilien und den USA. Das Netzwerk hostet über 1.159 Projekte, darunter Cross-Chain-Bridges, DeFi, Launchpads und andere Arten von Dienstleistungen.

Das TON-Ökosystem hat im Laufe des Jahres einen Anstieg des täglichen Transaktionsvolumens um das 12-fache von 100.000 auf 1,2 Millionen verzeichnet. Derzeit liegt der TVL bei 350 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg um das 18-fache (ca. 1800 %) in weniger als 6 Monaten entspricht, angetrieben durch das Wachstum des DEX-Handelsvolumens von 2 auf 40 Millionen US-Dollar seit Jahresbeginn. Die zunehmende Akzeptanz des Ökosystems trieb auch den Preis des nativen TON-Tokens auf durchschnittlich 5,50 USD.

„Das TON-Ökosystem gewinnt schnell an Zugkraft, vor allem unter technisch versierten Enthusiasten, die sich für den innovativen Ansatz dezentraler Lösungen interessieren. Bei Bitget haben wir einen signifikanten Zustrom von Nutzern erlebt, die an TON-bezogenen Projekten teilnehmen, angetrieben durch das einzigartige Engagement der Community und die nahtlose Integration mit Börsen. Jüngste herausragende Projekte wie DOGS haben großes Interesse geweckt, und mit aufregenden bevorstehenden Starts wie CATI und HMSTR sind wir entschlossen, das Wachstum dieser bahnbrechenden Initiativen zu unterstützen und zu fördern,“ so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Der Bericht zeigt die umfassende Integration von TON in Telegram, die zur Popularisierung mehrerer On-Chain-Gaming-Apps und Bots geführt hat, was zu einem massiven Anstieg der Nutzerzahlen und des Handelsvolumens beigetragen hat. Das Ökosystem war auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit USDT durch die TON Foundation sowie mit der HashKey Group, Fireblocks, DWF Labs und anderen aktiv.

Die Attraktivität des TON-Ökosystems beruht auf den signifikanten Unterschieden zu Ethereum: Es bietet eine Multi-Chain-Architektur, asynchrone Smart-Contract-Aufrufe, Proxy-Lösungen und mehr. Der Bericht hebt hervor, dass die einzigartigen Merkmale von TON ein enormes Wachstumspotenzial für das System eröffnen.

„Die Integration in das TON- und Telegram-Ökosystem war ein entscheidender Schritt für Bitget Wallet. Indem wir die riesige Nutzerbasis von Telegram angezapft haben, haben wir nahtlos eine Brücke zwischen Web2 und Web3 geschlagen und eine reibungslose und zugängliche Erfahrung für Millionen geschaffen,“ so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. „Dies hat das Wachstum unserer Nutzerbasis auf über 30 Millionen mit 12 Millionen monatlich aktiven Nutzern vorangetrieben und macht uns zur Nummer 1 der Web3-Wallet nach App-Downloads weltweit. Es ist klar, dass die Zukunft des Web3 darin liegt, es intuitiv zu gestalten und in Plattformen zu integrieren, mit denen die Menschen bereits vertraut sind,“ fügte er hinzu.

Bitget Wallet wird jetzt von 68 % der Telegram-Spiele-Nutzer verwendet und trägt zu 17 % der aktiven Adressen im TON-Netzwerk im laufenden Monat bei. Durch die nahtlose Integration mit sozialen Web2-Plattformen wie Telegram wurde Bitget Wallet in zwei aufeinanderfolgenden Monaten zur meist heruntergeladenen Web3-Wallet und übertraf die Marke von 12 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

Dennoch leidet TON unter einer geringen Handelsaktivität und schlechten Kreditvergabemöglichkeiten. DeFi, Kreditvergabe, Gamen und andere Bereiche treiben die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Ökosystems voran. Um dem langsamen Wachstum entgegenzuwirken, muss das TON-Ökosystem seine DeFi-Mängel beheben, über die GUS hinaus expandieren und regulatorische Herausforderungen bewältigen.

Dieser Bericht von Bitget schließt mit der Aussage, dass die TON-Blockchain weiterhin auf die Nutzerbasis von Telegram angewiesen sein wird, aber langfristig wahrscheinlich zu einer „De-Telegramisierung“ tendieren wird, um die mit Telegram verbundenen regulatorischen Risiken zu mindern. Andere Prognosen, die in dem Bericht erwähnt werden, besagen, dass der TON-Token im Einklang mit den allgemeinen Markttrends steigen wird und dass die Entwicklung des TON-Ökosystems mehr traditionelle Nutzer auf den Kryptowährungsmarkt ziehen wird.

