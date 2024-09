Un informe de Bitget Research destaca que el volumen de transacciones del ecosistema TON aumentó un 1.800 % en menos de seis meses

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en intercambio de criptomonedas y Web3, ha publicado un extenso informe que describe el estado actual y la tracción de desarrollo del ecosistema TON, a la vez que destaca sus deficiencias existentes y las posibles amenazas futuras. El informe de Bitget comienza mencionando la base de 900 millones de usuarios activos de TON, en su mayoría procedentes de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), en especial Rusia y Ucrania, seguidos de India, Brasil y Estados Unidos. La red alberga más de 1.159 proyectos, entre ellos puentes transversales, DeFi (o finanzas descentralizadas), plataformas de lanzamiento y otros tipos de servicios.

El ecosistema TON ha experimentado un aumento de 12 veces, y pasó de 100.000 a 1,2 millones en el volumen diario de transacciones a lo largo del año. El TVL o valor total bloqueado asciende actualmente a 350 millones de dólares, lo que supone un aumento de 18 veces (aprox. 1.800 %) en menos de 6 meses, impulsado por el crecimiento del volumen de operaciones de intercambio descentralizado DEX, que ha pasado de 2 a 40 millones de dólares desde principios de año. La creciente adopción del ecosistema también impulsó el precio del token nativo TON hasta una media de 5,5 dólares.

"El ecosistema TON está ganando adeptos rápidamente, en especial entre los entusiastas de la tecnología deseosos de explorar su innovador enfoque de soluciones descentralizadas. En Bitget, hemos sido testigos de una afluencia significativa de usuarios que participan en proyectos relacionados con TON, impulsados por su compromiso único con la comunidad y su perfecta integración con los intercambios. Proyectos recientes tan destacados como el de DOGS han despertado un enorme interés, y con próximos lanzamientos tan interesantes como los de CATI y HMSTR, nos comprometemos a apoyar y fomentar el crecimiento de estas iniciativas innovadoras", declaró Gracy Chen, director ejecutivo de Bitget.

El informe muestra la amplia integración de TON con Telegram, que ha llevado a la popularización de múltiples aplicaciones de juegos y bots en cadena, lo que contribuyó a la afluencia masiva de usuarios y al aumento del volumen de operaciones. El ecosistema también ha colaborado activamente con USDT mediante la Fundación TON, así como con HashKey Group, Fireblocks y DWF Labs, entre otros.

El atractivo del ecosistema TON se basa en sus importantes diferencias con Ethereum, ya que ofrece una arquitectura multicadena, llamadas a contratos inteligentes asincrónicos, soluciones proxy y mucho más. El informe destaca que las características únicas de TON abren un enorme potencial de crecimiento para el sistema.

"La integración con el ecosistema de TON y Telegram ha supuesto un cambio revolucionario para Bitget Wallet. Al aprovechar la amplia base de usuarios de Telegram, hemos tendido un puente perfecto entre Web2 y Web3, creando una experiencia fluida y accesible para millones de personas", afirmó Alvin Kan, director de operaciones de Bitget Wallet. "Estas acciones han impulsado nuestro crecimiento hasta superar los 30 millones de usuarios, con 12 millones de usuarios activos mensuales, y nos convierte en la cartera Web3 número 1 por descargas de aplicaciones en todo el mundo. Está claro que el futuro de Web3 pasa por hacerla intuitiva e integrada con plataformas con las que la gente ya está familiarizada", añadió.

Actualmente, Bitget Wallet es utilizada por el 68 % de los usuarios de juegos de Telegram, lo que contribuye con el 17 % de las direcciones activas en la red TON en el mes actual. Al integrarse a la perfección con plataformas sociales Web2 como Telegram, Bitget Wallet se convirtió en la cartera Web3 más descargada durante dos meses consecutivos y superó los 12 millones de usuarios activos mensuales.

No obstante, TON presenta escasa actividad de operaciones y pocas opciones de préstamo. Las DeFi, los préstamos, los juegos y otros sectores impulsan la demanda de servicios del ecosistema. Para contrarrestar su lento crecimiento, el ecosistema TON tendrá que subsanar sus deficiencias en materia de DeFi, expandirse más allá de la CEI y afrontar los retos normativos.

Este informe de Bitget concluye afirmando que la blockchain TON seguirá contando con la base de usuarios de Telegram, pero probablemente tenderá hacia la "destelegramización" a largo plazo para mitigar los riesgos regulatorios asociados a Telegram. Otras proyecciones mencionadas en el informe afirman que se espera que el token TON aumente a la par que las tendencias del mercado en general, y que el desarrollo del ecosistema TON atraerá a más usuarios tradicionales al mercado de las criptomonedas.

Para más información, acceda al informe completo aquí.

