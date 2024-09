Rejuveron Life Sciences AG prend le nom de Centenara Labs AG et fait le point sur les dernières données cliniques

Les actionnaires approuvent le changement de dénomination sociale sous la marque Centenara Labs AG (« Centenara »)

Le changement de marque positionne l’entreprise pour des initiatives stratégiques destinées à soutenir le développement de thérapies pour la médecine régénérative et les troubles liés à l’âge

La société fait également état de résultats cliniques préliminaires encourageants sur le nouveau traitement de la cécité, EA-2353, pour la rétinite pigmentaire

SCHLIEREN, Suisse, 19 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Centenara Labs AG (« Centenara » ou la « Société ») (précédemment Rejuveron Life Sciences AG), une entreprise de biotechnologie basée à Zurich, spécialisée dans les thérapies de pointe visant à promouvoir le vieillissement en bonne santé, a le plaisir d’annoncer qu’à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la Société (« AGE ») du 23 août 2024, les actionnaires ont approuvé un changement de dénomination sociale, l’entreprise étant désormais désignée sous le nom de Centenara Labs AG. Ce changement de dénomination sociale, qui s’inscrit dans une initiative plus large de refonte de la marque, vise à assurer la différentiation continue de la Société sur le marché, à renforcer la visibilité et à améliorer le positionnement de Centenara dans la perspective d’une croissance future.

Le nouveau nom de la Société reflète la mission de Centenara : aider chaque personne à conserver son indépendance fonctionnelle, sa forme physique et mentale et ses capacités sensorielles tout au long de sa vie, en lui permettant de vivre mieux et plus longtemps, à l’image de la qualité de vie si souvent exprimée dans les discussions sur les centenaires. En développant une nouvelle approche thérapeutique prenant pour cible la cause première des maladies liées à l’âge, Centenara vise non seulement à prolonger la durée de vie, mais également à assurer une qualité de vie supérieure pendant ces années de vie supplémentaires.

« Notre transition vers Centenara est une étape audacieuse et orientée vers l’avenir qui correspond à notre vision stratégique et représente plus qu’un simple changement de nom. Elle souligne notre volonté renouvelée de travailler ensemble pour bâtir une entreprise capable de développer avec succès des thérapies pour la médecine régénératrice et les troubles liés à l’âge », a déclara Aksana Labokha, PDG de Centenara. « Notre nouvelle identité visuelle témoigne de notre évolution et nous distingue dans le secteur de la biotechnologie en mettant l’accent sur les facteurs d’amélioration de la qualité de vie. Pour l’avenir, le choix de la marque Centenara ne soutiendra pas seulement nos objectifs stratégiques, notamment la recherche d’opportunités sur le marché public et de partenariats pharmaceutiques potentiels, mais il renforcera également nos efforts pour constituer un pipeline de produits thérapeutiques révolutionnaires ciblant les caractéristiques du vieillissement. »

L’approche innovante de la Société se concentre actuellement sur l’identification et la transformation des découvertes les plus prometteuses en matière de recherche sur l’ophtalmologie et la sénescence en nouvelles thérapies qui prolongent l’indépendance et le bien-être, contribuant ainsi à une vie plus longue et plus saine. À la suite de la refonte de la marque, Centenara encourage les investisseurs et les autres parties intéressées à consulter le site Web mis à jour et la présentation de l’entreprise à l’adresse suivante : https://centenara.com.

Point sur les données cliniques concernant EA-2353 : traitement de la rétinite pigmentaire

Parallèlement aux efforts de rebranding mentionnés ci-dessus, Centenara a le plaisir de présenter les progrès du programme principal EA-2353 pour le traitement de la rétinite pigmentaire (« RP ») qui provoque une dégénérescence progressive de la rétine et une perte de la vision. EA-2353 est un traitement des cellules souches endogènes dirigé par une petite molécule, qui déclenche des cellules souches et progénitrices rétiniennes quiescentes afin de préserver ou de restaurer la fonction visuelle. La rétinite pigmentaire (RP) est une maladie rétinienne héréditaire rare qui se déclare à un jeune âge, la plupart des patients étant légalement aveugles avant l’âge de 40 ans. Un essai clinique de phase 1/2a sur EA-2353 s'est achevé sur des résultats préliminaires encourageants qui indiquent que le traitement est sûr et bien toléré. Les données exploratoires sur l’efficacité ont démontré des tendances positives dans la fonction visuelle, la sensibilité rétinienne et la structure rétinienne dans les yeux traités. Selon la Société, ces résultats constituent une avancée prometteuse dans la compréhension des thérapies axées sur les cellules souches.

Compte tenu de l’absence d’options thérapeutiques actuelles pour la plupart des patients atteints de RP, EA-2353 représente une nouvelle approche thérapeutique indépendante des gènes, qui offre des avantages significatifs compte tenu des multiples causes génétiques de la maladie. La Food and Drug Administration des États-Unis a accordé au traitement EA-2353 la désignation de médicament orphelin en mai 2021.

À propos de Centenara

Centenara est une société de biotechnologie au stade clinique qui crée des thérapies visant à améliorer le vieillissement en bonne santé. Son équipe expérimentée de découverte et de développement de médicaments s’appuie sur une compréhension approfondie de la biologie du vieillissement et sur les avancées technologiques en matière de R&D biopharmaceutique pour mettre au point une nouvelle génération de médicaments qui aideront à mieux vieillir et à vivre plus longtemps.

Grâce à ses programmes, tous axés sur la prévention, la réparation ou l’inversion des marques du vieillissement, Centenara fait progresser un pipeline thérapeutique qui va de la découverte de médicaments au stade clinique. Le portefeuille actuel est diversifié en termes de modalités, de stades et de caractéristiques du vieillissement, et comprend une approche révolutionnaire à base de petites molécules pour régénérer les cellules souches endogènes, actuellement en phase 1/2a aux États-Unis chez des patients atteints de RP.

En outre, le pipeline actuel de produits comprend des thérapies ciblant la dégénérescence maculaire sèche liée à l’âge en phase préclinique, de nouvelles thérapies pour les maladies induites par la sénescence telles que les maladies liées à l’âge associées à la fibrose et au cancer, un programme sur les télomères axé sur la restauration et l’inversion des télomères endommagés ou raccourcis, et des programmes ciblant les troubles neurodégénératifs et cognitifs.

Centenara a été cofondée en 2019 par le scientifique et entrepreneur Matthias Steger et l’investisseur et visionnaire Christian Angermayer.

Aksana Labokha, PDG info@centenara.com

