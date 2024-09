CARBIOS und SLEEVER® schließen Partnerschaft zur Entwicklung und Vermarktung der ersten im Heimkompost biologisch abbaubaren Etikettenhüllen

Clermont-Ferrand (Frankreich), Donnerstag, 19. September (18:00 Uhr MESZ). CARBIOS (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, und SLEEVER®, eine familiengeführte französische Unternehmensgruppe, internationaler ETI und Innovationsführer in der Technologie für wärmeschrumpfende Etikettenhüllen, haben heute die Unterzeichnung eines exklusiven, langfristigen Vertrags zur gemeinsamen Entwicklung biologisch abbaubarer mono-axial orientierter Verpackungsschrumpffolien für den Heimkompost, bekannt gegeben.



Diese Partnerschaft umfasst eine Rahmenliefervereinbarung für die von CARBIOS entwickelte enzymatische Lösung für den biologischen Abbau von PLA, CARBIOS Active. CARBIOS Active wird direkt in die bestehenden Produktionsprozesse von SLEEVERs PLA-haltigen Folien integriert. Die Beimischung ermöglicht den späteren biologischen Abbau im Heimkompost und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Qualität des daraus entstehenden Humus. Die Folien eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete, wie die Etikettierung, die Verpackung oder die Sicherung von Produkten für den Luxusgüter- und Massenmarkt und bieten eine umweltfreundliche Lösung für Verpackungen, ohne an eine bestimmte Wertschöpfungskette gebunden zu sein.

SLEEVER® und CARBIOS, zwei innovationsgetriebene Unternehmen, die sich stark für nachhaltigere Verpackungen engagieren, stellen ihre Expertise in den Dienst von Markenherstellern.

SLEEVER® ist Innovationstreiber und Marktführer im Bereich der wärmeschrumpfenden Etikettenhüllen. Das französische Familienunternehmen mit seiner 50-jährigen Geschichte ist international mit 14 Industriestandorten auf 5 Kontinenten vertreten. Mit über 500 Patenten und einer multidisziplinären Forschung und Entwicklung deckt SLEEVER® die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Folienformulierung über den Druck bis hin zur Herstellung und der Bereitstellung weiterer Dienstleistungen. Seit über 15 Jahren beweist SLEEVER® sein kontinuierliches Engagement in der Zusammenarbeit mit Experten aus der Verpackungsindustrie, um den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen und auszubauen und Lösungen für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von Produkten zu entwickeln.

CARBIOS Active ist eine einzigartige innovative Technologie, die - direkt in die Herstellungsprozesse von Folien integriert - die Kompostierbarkeit von PLA-haltigen Verpackungen bei Raumtemperatur ermöglicht und so ihren Lebenszyklus optimiert. Das verkapselte Enzym CARBIOS Active erlaubt die Herstellung einer neuen Generation von Produkten aus Biopolymeren, die bei Umgebungstemperatur und unabhängig von den Bodenbedingungen kompostiert werden können, wobei gleichzeitig die hohe Qualität des daraus resultierenden Humus, frei von Giftstoffen und Mikroplastik, gewährleistet ist. Am Hauptsitz von CARBIOS in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist bereits eine Produktionslinie in Betrieb, die für die Herstellung von 2.500 Tonnen CARBIOS Active pro Jahr ausgelegt ist (die Menge, die für die Produktion von 50.000 Tonnen enzymiertem PLA pro Jahr erforderlich ist).

Emmanuel Ladent, CEO von CARBIOS: „Unsere Partnerschaft mit SLEEVER zur Vermarktung kompostierbarer Folien eröffnet CARBIOS neue Geschäftsfelder, insbesondere im Wein- und Spirituosensektor, in dem Sleever führend ist. Durch die Beigabe von CARBIOS Active in den Herstellungsprozess wird diese Art von Produkten bei Raumtemperatur kompostierbar und trägt so zu einer nachhaltigeren Verpackungsindustrie bei.“

Eric Fresnel, Präsident der SLEEVER® International Group: „Seit über 15 Jahren engagieren wir uns für die Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungslösungen, die den Bedürfnissen von Markenherstellern gerecht werden. In diesem Zusammenhang ist es nur natürlich, dass wir auf Carbios aufmerksam wurden. Heute sind wir stolz auf diese Partnerschaft, die innerhalb von nur vier Jahren ein innovatives Produkt hervorgebracht hat, das unser Angebot für Märkte, die zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft beitragen wollen, vervollständigt und uns neue Perspektiven auf internationalen Märkten eröffnet.“

Über CARBIOS

Carbios ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse, entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil. Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in Anspruch nehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



CARBIOS PR Frankreich PR US PR DACH & UK Melissa Flauraud Iconic Rooney Partner MC Services Pressearbeit Aurélie AKNIN / Clémence NAIZET Kate L. Barrette Anne-Hennecke melissa.flauraud@carbios.com carbios@iconic.fr kbarrette@rooneyco.com carbios@mc-services.eu +33 (0)6 30 26 50 04 +33 (0)6 68 28 21 78 +1 212 223 0561 +49 (0)211 529 252 22

Über SLEEVER®

Seit über 50 Jahren engagiert sich die Sleever® Group für Innovationen im Verpackungsbereich. Als Erfinder der Sleeve-Lösung hat sie diese zu einer bedeutenden Verpackungstechnologie gemacht. Mit seinem langjährigen Engagement für nachhaltige Entwicklung wurde Sleever immer wieder für seine Innovationen, insbesondere im Bereich Ökodesign, ausgezeichnet. Als vertikal integrierte Gruppe bietet sie ihren Kunden die Vorteile der Beherrschung der gesamten Wertschöpfungskette: Folienformulierung, -verarbeitung und -druck, Maschinenkonstruktion und Co-Packing-Dienstleistungen. Sleever® erzielt einen Umsatz von ca. 150 Millionen Euro und beschäftigt 1.000 Mitarbeiter in 12 Ländern.

Besuchen Sie www.sleever.com, um mehr über unsere Expertise zu erfahren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SLEEVER

Amira DE LAUNOY

Leiterin der Kommunikationsabteilung

amira.delaunoy@sleever.com

+33(0)6 48 75 06 52

+33 (0)1 69 74 75 6

