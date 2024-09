Biognosys sluit een distributieovereenkomst met Spectronaut Proteomics Software, een toonaangevende leverancier van systemen voor massaspectrometrie

Spectronaut ® van Biognosys, de toonaangevende leverancier van diagnostische software voor DIA proteomica, is nu rechtstreeks verkrijgbaar bij Thermo Scientific via een distributieovereenkomst

Thermo Fisher zal de Spectronaut-software van Biognosys direct aanbieden en verkopen vanuit zijn productcatalogus



ZURICH en NEWTON, Massachusetts, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, een toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van softwareoplossingen voor de analyse van proteomicagegevens uit massaspectrometrie, kondigde vandaag de lancering van een distributieovereenkomst met toegevoegde waarde aan voor de Spectronaut-software® van Biognosys in samenwerking met Thermo Fisher Scientific.

De overeenkomst richt zich op de co-marketing en co-verkoop van de Spectronaut-software van Biognosys met de systemen voor massaspectrometrie van Thermo Fisher voor de analyse van experimentele proteomica met data-onafhankelijke acquisitie (DIA). De beschikbaarheid van de instrumenten voor massaspectrometrie van Thermo Fisher in combinatie met Spectronaut, de gouden standaard voor gegevensanalyse van DIA proteomica, in één enkele workflow maakt onderzoek naar DIA proteomica met ongeëvenaarde nauwkeurigheid mogelijk.

De overeenkomst verleent Thermo Fisher het recht om Spectronaut van Biognosys op te nemen in zijn productcatalogus, om eindgebruikers toegang te geven tot de systemen voor massaspectrometrie van Thermo Fisher en de Spectronaut-software van Biognosys middels één aanbod van Thermo Fisher Scientific. Door deze samenwerking wordt het bereik van Spectronaut vergroot en krijgen klanten van Thermo Fisher eenvoudig toegang tot de toonaangevende DIA proteomicasoftware voor gegevensanalyse. De nieuwe versie Spectronaut 19 die werd gelanceerd tijdens de ASMS 2024 Annual Conference in Anaheim, Californië, berust op door deep learning aangedreven algoritmen en een verbeterde schaalbaarheid voor de nieuwste generatie instrumenten, waaronder de massaspectrometer Orbitrap Astral™.

“We kijken ernaar uit om gebruikers van de instrumenten voor massaspectrometrie van Thermo Fisher toegang te geven tot Spectronaut”, verklaarde Oliver Rinner, Ph.D., CEO en oprichter van Biognosys. "Gegevensanalyse blijft een essentiële succesfactor voor op massaspectrometrie gebaseerde proteomica, met een enorm potentieel voor verdere verbeteringen. Spectronaut speelde een baanbrekende rol bij de overgang naar DIA als hypermoderne acquisitiemethode voor ontdekkingen in proteomica. In veel boeiende gebieden is er nog ruimte voor verbetering, en wij zijn van mening dat de onderlinge vergelijking van resultaten tussen instrumentenplatforms van verschillende leveranciers de sleutel is voor verdere vooruitgang. Biognosys streeft ernaar om de beste software voor instrumenten van alle leveranciers te leveren, waarbij deze samenwerking met Thermo Fisher een belangrijke stap is naar een betere toegankelijkheid voor hun klanten."

August Specht, Ph.D., Vice President, R&D, Chromatography and Mass Spectrometry, bij Thermo Fisher Scientific, voegde hieraan toe: "We zijn erg opgetogen over onze samenwerking met Biognosys om onderzoekers te kunnen voorzien van krachtige workflows voor proteomica-onderzoek. Door Spectronaut in combinatie met onze systemen voor massaspectrometrie beschikbaar te stellen, bieden we onze klanten een uitgebreide, gestroomlijnde oplossing voor DIA proteomica."

Over Spectronaut®

Spectronaut is de belangrijkste data-analysesoftware van Biognosys voor data-onafhankelijke acquisitie (DIA) massaspectrometrie (MS) gebaseerde proteomica.

De software maakt gebruik van geavanceerde algoritmen voor zoeken en kunstmatige intelligentie (KI) om gegevens te vertalen in bruikbare inzichten voor lifescienceonderzoek. Spectronaut maakt reproduceerbare en nauwkeurige kwantificering van duizenden eiwitten in een enkel experiment mogelijk en biedt multidimensionaal inzicht in eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle belangrijke biologische soorten en monstertypes. Ga voor meer informatie naar spectronaut.com.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga voor meer informatie naar biognosys.com.

