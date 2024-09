Biognosys stipula un accordo di rivendita per il software Spectronaut Proteomics con il principale fornitore di sistemi di spettrometria di massa

Spectronaut ® di Biognosys, software indipendente del fornitore leader per la proteomica DIA, è ora acquistabile direttamente presso Thermo Fisher Scientific grazie a un accordo di rivendita

ZURIGO e NEWTON, Mass., Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader nell'invenzione e nella fornitura di soluzioni software per l'analisi dei dati proteomici basati sulla spettrometria di massa, ha annunciato oggi l'avvio di un accordo di rivendita a valore aggiunto per il software Spectronaut® di Biognosys con Thermo Fisher Scientific.

L'accordo riguarda la commercializzazione e la vendita congiunta del software Spectronaut di Biognosys con i sistemi di spettrometria di massa di Thermo Fisher per l'analisi di esperimenti di proteomica con acquisizione indipendente dai dati (DIA). La disponibilità degli strumenti di spettrometria di massa di Thermo Fisher con il gold standard per l'analisi dei dati di proteomica DIA, Spectronaut, in un unico flusso di lavoro consente di effettuare ricerche di proteomica DIA con una profondità impareggiabile nel settore.

In base ai termini dell'accordo, Biognosys concede a Thermo Fisher i diritti di quotare e vendere direttamente Spectronaut dal proprio catalogo prodotti, in modo che gli utenti finali possano accedere ai sistemi di spettrometria di massa di Thermo Fisher e al software Spectronaut di Biognosys tramite un'unica offerta, realizzata da Thermo Fisher Scientific. Questa collaborazione aumenta la portata di Spectronaut e fornisce ai clienti di Thermo Fisher un accesso semplificato a questo software di analisi dei dati proteomici DIA, leader di mercato. La nuova versione di Spectronaut 19 lanciata in occasione della conferenza annuale ASMS 2024 di Anaheim, CA, presenta algoritmi basati sul deep learning e una migliore scalabilità per gli strumenti di ultima generazione, tra cui lo spettrometro di massa Orbitrap Astral™.

“Siamo entusiasti di facilitare l'accesso a Spectronaut agli utenti degli strumenti di spettrometria di massa Thermo Fisher”, ha dichiarato Oliver Rinner, PhD, CEO e fondatore di Biognosys. “L'analisi dati resta un fattore critico di successo per la proteomica basata sulla spettrometria di massa, con un enorme potenziale di ulteriori guadagni. Con Spectronaut, abbiamo aperto la strada al passaggio alla DIA come metodo di acquisizione all'avanguardia nella proteomica di scoperta. Si tratta di un campo in crescita in molti ambiti interessanti e riteniamo che la comparabilità dei risultati tra piattaforme strumentali di fornitori diversi sia fondamentale per realizzare ulteriori progressi. Biognosys si impegna a fornire il miglior software per gli strumenti di tutti i fornitori e questo accordo di co-vendita con Thermo Fisher è un passo importante verso una maggiore accessibilità per i loro clienti.”

August Specht, Ph.D., Vice Presidente, R&D, Chromatography and Mass Spectrometry di Thermo Fisher Scientific, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di collaborare con Biognosys per dotare i ricercatori di potenti flussi di lavoro per la loro ricerca proteomica. Rendendo Spectronaut disponibile insieme ai nostri sistemi di spettrometria di massa, offriamo ai nostri clienti una soluzione completa e semplificata per la proteomica DIA”.

Informazioni su Spectronaut®

Spectronaut è il software di analisi dei dati di punta di Biognosys per la proteomica basata sulla spettrometria di massa (MS) con acquisizione indipendente dai dati (DIA).

Il software utilizza algoritmi avanzati di ricerca e intelligenza artificiale (IA) per tradurre i dati in informazioni fruibili per la ricerca sulle scienze della vita. Spectronaut consente una quantificazione riproducibile e precisa di migliaia di proteine in un singolo esperimento e fornisce informazioni multidimensionali sull'espressione, la funzione e la struttura delle proteine in tutte le principali specie biologiche e i tipi di campioni. Per ulteriori informazioni, visitare spectronaut.com.

Informazioni su Biognosys

In Biognosys, crediamo che le profonde intuizioni sul proteoma siano la chiave per scoperte rivoluzionarie che trasformano la scienza per una vita migliore. Con il nostro versatile portafoglio di soluzioni proteomiche di nuova generazione, tra cui le piattaforme di servizi di ricerca TrueDiscovery®, TrueTarget® e TrueSignature®, il nostro software di punta Spectronaut® e il kit PQ500™, rendiamo il proteoma utilizzabile per potenziare la ricerca, lo sviluppo di farmaci e il processo decisionale clinico. Queste soluzioni forniscono una visione multidimensionale dell'espressione, della funzione e della struttura delle proteine in tutte le specie biologiche e tipi di campioni. Le nostre tecnologie uniche e brevettate utilizzano la spettrometria di massa ad alta risoluzione per quantificare migliaia di proteine con una precisione, una capacità e una produttività leader nel settore. Grazie alla nostra partnership strategica con Bruker (Nasdaq: BRKR), rendiamo la proteomica accessibile a livello globale. Per ulteriori informazioni, visitare biognosys.com.

Biognosys - Contatto per i media Yves Serroen Head of Marketing and Communications Telefono +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

