Die Global Industrial Internet Conference 2024 wurde in Shenyang abgehalten

SHENYANG, China, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Industrial Internet Conference 2024 fand vom 11. bis 14. September in Shenyang statt und war ein voller Erfolg. Die diesjährige Konferenz bot ein vielfältiges Programm mit einer Eröffnungszeremonie, einem Hauptforum, einer Ausstellung mit innovativen Errungenschaften, zwei Fachkonferenzen, 22 Themenforen, Wettbewerben und Austauschveranstaltungen. Unter dem Motto „Revitalizing Manufacturing with Intelligence, Renewing the Old“ (Die Neubelebung der Produktion durch Intelligenz, die Erneuerung des Alten) legte die Konferenz den Schwerpunkt auf die Transformation und Optimierung traditioneller Industrien durch moderne Informationstechnologien sowie auf die duale Spiralentwicklung durch technologische Innovation zur kontinuierlichen Erneuerung alter Industriezentren.



Der Veranstaltungsort der diesjährigen Konferenz spiegelt die Integration und Koexistenz von „Neu“ und „Alt“ wider. Als Hauptveranstaltungsort diente das Industrial Museum of China in Shenyang, wo die Ausstellung „Neues“ und „Altes“ eindrucksvoll miteinander verband. Die Ausstellung der innovativen Errungenschaften bot einen Einblick in die aktuellen Ergebnisse der Integration der neuen Informationstechnologien mit der Fertigung und präsentierte darüber hinaus eine „Große Nationale Ausrüstungsausstellung“. Die Ausstellung bot durch eine Mischung aus holografischen Darstellungen und physischen Objekten ein „immersives“ Erlebnis und präsentierte eine Reihe herausragender Innovationen, die Chinas neue industrielle Errungenschaften hervorhoben. Die Öffnungszeiten der Ausstellung der innovativen Errungenschaften wurden bis zum 17. September verlängert, um Einwohnern und Besuchern des Mittherbstfestes in Shenyang entgegenzukommen.

Seit ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2019 hat sich die Global Industrial Internet Conference, die seit nunmehr sechs Jahren erfolgreich stattfindet, zu einer umfassenden und weltweit einflussreichen Veranstaltung im Bereich des industriellen Internets entwickelt. Die Konferenz fördert weiterhin den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren in den Bereichen Technologie, Anwendungen und Industrie und dient als wichtige Plattform zur Förderung von Innovation und Entwicklung im Bereich des industriellen Internets in China.

Quelle: Organizing Committee of the 2024 Global Industrial Internet Conference

Kontaktperson: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558

