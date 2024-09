פרויקט מלונות מריוט סטימבואט ספרינגס (JF40) של EB5 Capital מקבל אישור I-956F מ-USCIS

וושינגטון, Sept. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

EB5 Capital נרגשת להודיע כי פרויקט Steamboat Springs Marriott Hotels (JF40) שלה אושר על ידי שירותי האזרחות וההגירה של ארצות הברית (USCIS) ב-13 בספטמבר 2024, לאחר המתנה של כחודשיים. אישור טופס I-956F זה מאשר כי USCIS העריכה ואישרה את תאימות הפרויקט והמסמכים הקשורים אליו. כעת, לאחר שהפרויקט אושר על ידי USCIS, משקיעים שהגישו בקשות גרין קארד מותנות I-526E בפרויקט זה יכולים לצפות לקבל פסקי דין פרטניים בעתירה בחודשים הקרובים.

Steamboat Springs Marriott Hotels (JF40) הוא פיתוח של מלון מריוט בעל מותג כפול השוכן על פסגת הר סטימבואט בסטימבואט ספרינגס, קולורדו. הפרויקט יכלול סוויטות SpringHill יוקרתיות של 103 חדרים, וסוויטות TownePlace לשהייה ממושכת של 77 חדרים. התוכניות כוללות בניית אזור בר/טרקלין יוקרתי ומסעדה בשירות מלא. מתקנים משותפים אחרים כוללים בריכה בסגנון אתר נופש, ג'קוזי, גריל חיצוני ואזור פטיו, מרכזי כושר ועסקים, ומחסן ציוד סקי. הפרויקט הוא אחד מ-14 הפרויקטים המלונאיים של EB5 Capital בפורטפוליו של למעלה מ-40 פרויקטים.

"אנו מרוצים מאישור הפרויקט המהיר הזה מ-USCIS", אמרה מריאנה גומז (Mariana Gomez), סגנית נשיא בכירה לתפעול ותאימות ב-EB5 Capital. "הייתה לנו הזדמנות לחוות את השיפור היציב והמשמעותי בזמני הטיפול בבקשות I-956F ממקור ראשון ולצפות לאישורים עתידיים".

JF40 הוא אחד מ-15 פרויקטים ש-EB5 Capital השיקה מאז העברת חוק EB-5 Reform and Integrity Act of 2022 (RIA). מאז כניסת ה-RIA לתוקף, 12 מהפרויקטים של EB5 Capital קיבלו אישורי I-956F, המאפשרים לחברה לשמור על שיעור אישור פרויקטים של 100% עם USCIS.

EB5 Capital מספקת למשקיעים זרים כשירים הזדמנויות להשקיע בפרויקטים של יצירת מקומות עבודה בתחום הנדל"ן המסחרי במסגרת תוכנית המשקיעים המהגרים של ארצות הברית (EB-5 Visa Program). כאחת ממפעילי המרכזים האזוריים הוותיקים והפעילים ביותר במדינה, החברה גייסה מעל מיליארד דולר של הון זר בכ -40 פרויקטים של EB-5. עם מטה בוושינגטון הבירה, הרקורד המכובד של EB5 Capital וההובלה בתעשייה משכו משקיעים מיותר מ-75 מדינות. אנא בקרו באתר www.eb5capital.com לקבלת מידע נוסף.

