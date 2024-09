KFSHRC celebra contribuciones históricas en la 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) concluyó con éxito su participación en la 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare, consolidando su liderazgo en innovación y transformación de atención médica.

Como Socio Estratégico C3 y presidente del comité científico, KFSHRC fue fundamental para dar forma a los debates sobre el futuro de la atención médica y abordar algunos de los desafíos de atención médica mundiales más apremiantes. Presentaciones clave centradas en biotecnología, inteligencia artificial (IA), robótica y medicina de precisión.

Un punto destacado del evento fue el reconocimiento del director ejecutivo adjunto (DCEO) de KFSHRC, el Dr. Björn Zoéga, que recibió el Premio Global de Salud Innovadora y Transformación de Impacto de la C3 de 2024. Este prestigioso premio celebra el compromiso del Dr. Zoéga y KFSHRC de mejorar la atención al paciente a través de soluciones innovadoras, mejorar la accesibilidad y reducir los costos de atención médica, mientras promueve la sostenibilidad y responsabilidad social.

Durante la cumbre, los líderes de KFSHRC, incluyendo el Dr. Zoéga, Dr. Edward Cupler, director ejecutivo de investigación e innovación, Dr. Feras Khaliel, jefe de cirugía cardíaca y director del Programa de Robótica y Cirugía Mínimamente Invasiva, y Dr. Salah Baz, jefe de medicina genómica, lideraron varias sesiones cubriendo debates reveladores sobre tecnologías médicas avanzadas. El Dr. Cupler compartió perspectivas sobre el progreso de KFSHRC en la introducción de Arabia Saudita como una potencia mundial de biotecnología, mientras que el Dr. Khaliel exploró el uso de la robótica en cirugía. La sesión del Dr. Baz sobre secuenciación del genoma completo (WGS) destacó el potencial de la tecnología en el diagnóstico de enfermedades raras y el avance de atención personalizada.

Con visión futura, KFSHRC se compromete a expandir sus asociaciones globales y continuar su misión de ofrecer soluciones de atención médica accesibles, centradas en el paciente e impulsadas por la tecnología que tengan un impacto duradero en los pacientes en todo el mundo.

Es de notar que KFSHRC fue clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y fue reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a791969-8a59-4508-9e5f-02ea2a0d0853

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.