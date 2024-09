Déclaration de la SOGC sur les excuses de l'AMC pour les torts causés aux peuples autochtones

VICTORIA, C.-B., 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) est solidaire avec l'Association médicale canadienne (AMC) dans ses excuses pour les torts historiques et continus subis par les peuples autochtones au sein du système de soins de santé du Canada.



Ces excuses sont une reconnaissance du rôle joué par la profession médicale dans les préjudices infligés aux peuples autochtones dans les établissements de santé - des préjudices passés, présents et inacceptables qui incluent le racisme systémique, les abus et la négligence. La reconnaissance de ces torts est une étape importante vers la réconciliation et la guérison.

La SOGC réaffirme son engagement à promouvoir des soins équitables et culturellement sûrs pour les patients autochtones. Nous reconnaissons l'importance de la sécurité culturelle et de l'humilité pour transformer l'environnement des soins de santé en un environnement dans lequel les patients autochtones se sentent respectés, en sécurité et valorisés.

Dans cet esprit, la SOGC encourage activement des soins culturellement sûrs, y compris en plaidant pour le retour des accouchements dans les communautés rurales et éloignées. Nous avons également intégré des considérations relatives aux populations autochtones dans nos directives cliniques. De plus, la SOGC assure la formation des médecins au Canada et à l'étranger sur l'importance de mieux comprendre les identités culturelles, les pratiques traditionnelles et les perspectives de santé uniques des Premières nations, des Inuits et des Métis. Nous sommes également de fervents défenseurs des droits des femmes et des jeunes des Premières nations, des Inuits et des Métis en matière de santé sexuelle et reproductive.

Parmi les autres mesures que nous avons prises dans ce domaine se trouve un avis de la SOGC de 2021 contenant des recommandations claires à l'intention des obstétriciens et des gynécologues sur les soins contraceptifs non coercitifs. Les procédures de stérilisation forcée ou coercitive sont contraires à l'éthique et ne devraient jamais être pratiquées. De plus, en réponse au racisme systémique révélé dans le traitement tragique de Joyce Echaquan, la SOGC a voté en faveur de la reconnaissance et du soutien du principe de Joyce et s'est engagée à prendre des mesures pour éliminer le racisme systémique au sein des soins de santé pour les femmes.

Nous reconnaissons les barrières systémiques et le racisme qui persistent dans le système de soins de santé du Canada et nous reconnaissons notre responsabilité de répondre à ces questions. Nous restons à l'écoute des patients et des partenaires du peuple autochtone pour mieux comprendre les traumatismes résultant des préjudices historiques et actuels.

Grâce à cet engagement, nous sommes déterminés à identifier des actions et des solutions significatives qui contribueront à rétablir la confiance.

Nous réaffirmons notre engagement à promouvoir des services de santé accueillants, inclusifs et culturellement sûrs pour les peuples autochtones du Canada.

