Le coup d’envoi de Better Outcomes 2024 est donné : Définir l’avenir du soutien à domicile

NIAGARA FALLS, Ontario, 18 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La conférence Better Outcomes 2024, le plus grand événement dédié au soutien à domicile organisé par AlayaCare, débute aujourd’hui à Niagara Falls. Ce rendez-vous, qui se tiendra du 18 au 20 septembre, réunie des pionniers, des dirigeants et des experts du secteur de la santé des États-Unis et du Canada venus discuter, apprendre et définir l’avenir du soutien à domicile.



L’événement affiche déjà complet et les participants pourront assister à plus de 30 séances et ateliers conçus pour aborder les défis actuels et les exigences de demain. Les conférenciers aborderont des sujets d’actualité, notamment l’utilisation de l’IA dans le secteur du soutien à domicile, la protection des organisations contre les cyberattaques, les implications de la révolution numérique pour le secteur, la fidélisation des employés, et bien plus encore.

Faits marquants du jour 1 :

Conférencier d’honneur : Abdul Shaikh, Ph.D., Directeur général du service de santé publique chez Amazon Web Services (AWS), inaugurera la conférence en exposant l’impact de l’infonuagique sur la santé publique et en expliquant comment cette technologie peut révolutionner le soutien à domicile.

Séances spécialisées : Des ateliers sont prévus pour explorer des stratégies concrètes visant à accroître l’efficacité des organisations, à améliorer les soins aux bénéficiaires et à adopter des technologies innovantes dans le domaine de la santé.

Réseautage : De multiples occasions de réseautage seront offertes tout au long de la journée, permettant aux participants de tisser des liens avec leurs pairs, les leaders du secteur ainsi que les prestataires de solutions.

Prochains rendez-vous :

Conférencière d’honneur, Naom Monari : Naom Monari, fondatrice et PDG de BenaCare, partagera son expérience sur la prestation de soins de santé aux populations défavorisées au Kenya, apportant ainsi des enseignements précieux en matière d’accessibilité et d’innovation.

Séance consacrée aux héros de première ligne : Un panel exceptionnel réunissant des intervenants de première ligne mettra en lumière leur rôle essentiel et les défis uniques auxquels ils sont confrontés.

L’avenir du soutien à domicile

Better Outcomes 2024 est une occasion unique pour les professionnels de la santé d’explorer les avancées les plus récentes dans le domaine du soutien à domicile. En mettant l’accent sur des solutions guidées par l’IA, une prise de décision fondée sur les données et l’autonomisation des soignants, on prévoit une transformation significative de la prestation des soins ainsi qu’une amélioration des résultats pour les patients.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux partenaires principaux de Better Outcomes 2024, dont le soutien a joué un rôle essentiel dans le succès de cet événement. Les partenaires cette année incluent : Amazon Web Services (AWS), un leader mondial des services infonuagiques permettant aux organisations du secteur de la santé d’innover et de se développer; Nevvon, un important fournisseur de solutions de formation en ligne destinées aux soignants; Caribou Rewards, une plateforme axée sur la reconnaissance et l’engagement des employés; FrontStream Payments, une plateforme de paiement novatrice adaptée aux organisations sans but lucratif et aux organismes de santé; et Checked In Care, pionnière des solutions numériques de mobilisation des bénéficiaires. Leur engagement à promouvoir le soutien à domicile permet de stimuler les innovations et les discussions qui dessinent l’avenir du secteur. Pour consulter la liste des partenaires, visitez cette page.

Pour plus d’informations sur Better Outcomes, visitez notre site Web . Pour arranger un entretien avec l’un de nos conférenciers, contactez Steph Davidson.

Contact de presse d’AlayaCare :

Steph Davidson

steph.davidson@alayacare.com

647 668-6369

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et sans but lucratif, qui gère l’ensemble du cycle de vie des clients, notamment l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des visites. Établie en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de gestion des soins à domicile et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’informations visitez le site alayacare.com/fr-ca/.

