Animal Feed Minerals Market to Surpass USD 6.1 Billion by 2034, Driven by Growing Demand for Enhanced Livestock Productivity and Disease Prevention | Future Market Insights, Inc.

The United States animal feed minerals market is projected to grow at a 4.6% CAGR through 2034, reaching USD 1.5 Billion in sales. Driven by expanding demand for dairy, meat, and egg products, the market is bolstered by increasing awareness of feed care among producers and support from organizations like the FAO. Key industry players such as Ingredion, Cargill, BASF, and ADM are driving advancements, contributing to robust market growth through innovations in feed safety and livestock nutrition.

NEWARK, Del, Sept. 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Animal Feed Minerals Industry is projected to grow from USD 4.4 billion in 2024 to over USD 6.1 billion by 2034, with a CAGR of 3.9%. This growth is fueled by the increasing demand for high-quality animal products, driven by changing consumer preferences, rising disposable incomes, and the global push for improved livestock health and productivity.



There is a growing demand for minerals as animal feed because they help improve the development rate in calves, well utilization of engrossed nutrients, increase milk manufacture in animals, Improve reproductive productivity and reduce inter-calving period, Increase immunity status, Increase the productive life of animals, and Prevents metabolic illnesses such as milk fever, ketosis, haematuria which happen around calving period.

Mineral feeds are used in animal livestock for a variety of reasons, including muscular contraction, enzyme stimulation, bone growth, and preservation of acid/base pH in cattle bodies.

Key Drivers of Market Growth:

Mineral Benefits for Livestock : Min erals like magnesium, calcium, and zinc are essential for improving the health and productivity of animals. These minerals boost milk production, enhance immunity, and prevent metabolic diseases like milk fever.

: Min erals like magnesium, calcium, and zinc are essential for improving the health and productivity of animals. These minerals boost milk production, enhance immunity, and prevent metabolic diseases like milk fever. Rising Protein Consumption : With the global shift toward protein-rich diets, there’s growing demand for meat, dairy, and eggs, particularly in regions like South Asia and the Asia-Pacific.

: With the global shift toward protein-rich diets, there’s growing demand for meat, dairy, and eggs, particularly in regions like South Asia and the Asia-Pacific. Dairy Farming : The dairy segment is a key consumer of feed minerals, as minerals like copper and selenium are crucial for enhancing milk quality and reproductive performance in cattle.

: The dairy segment is a key consumer of feed minerals, as minerals like copper and selenium are crucial for enhancing milk quality and reproductive performance in cattle. Growing Aquaculture and Meat Consumption : Increased global consumption of meat and fish has driven livestock and aquaculture producers to include more minerals like zinc and copper in feed for improved growth and health.

: Increased global consumption of meat and fish has driven livestock and aquaculture producers to include more minerals like zinc and copper in feed for improved growth and health. Sustainability and Efficiency: Minerals help optimize nutrient absorption and feed efficiency, which lowers feed costs, boosts productivity, and supports more sustainable farming practices.



"Rising consumer demand for high-quality, protein-rich animal products is driving the adoption of mineral-enriched feed in livestock farming. These feeds improve animal health, productivity, and product quality, which aligns with modern, sustainable farming practices and enhances profitability for producers." Says Nandini Roy Choudhury Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.

Country-wise Insights

Country Value (2034) United States USD 1.5 Billion Germany USD 0.7 Billion Japan USD 0.5 Billion China USD 1.2 Billion India USD 0.9 Billion

Challenges Faced by the Animal feed minerals industry

The Animal Feed Minerals Industry faces several challenges that could potentially impact its growth and development. These challenges range from regulatory constraints to supply chain disruptions and shifts in consumer demand. Key challenges include:

1. Fluctuating Raw Material Prices

The cost of raw materials used in animal feed, such as minerals and additives, can vary significantly due to factors like global economic conditions, supply chain disruptions, and geopolitical issues. The volatility in prices can increase production costs for manufacturers, making it harder to maintain competitive pricing.

2. Stringent Regulatory Frameworks

Regulatory restrictions surrounding animal feed minerals differ across countries and regions, often making it difficult for manufacturers to standardize products globally. Strict food safety laws and compliance with feed additive regulations increase production complexity and cost. Additionally, the use of certain additives or minerals might be restricted due to environmental or health concerns.

3. Environmental Impact and Sustainability

The animal feed industry is under increasing pressure to adopt sustainable practices. The extraction and production of certain minerals, such as phosphorus, can lead to environmental degradation. This creates challenges in sourcing minerals sustainably while ensuring profitability. The industry also faces scrutiny regarding greenhouse gas emissions and resource depletion, pushing the need for more eco-friendly alternatives.

4. Consumer Shift Toward Plant-Based and Alternative Proteins

As consumers in certain markets increasingly turn to plant-based diets and alternative protein sources, there is a growing demand for animal-free and sustainable products. This trend threatens the demand for livestock and animal-based products, which in turn can affect the need for animal feed minerals.

5. Supply Chain Disruptions

The global supply chain for minerals is complex and susceptible to disruptions due to political instability, trade restrictions, natural disasters, or pandemics. Such disruptions can lead to shortages of critical minerals like zinc, copper, and selenium, negatively impacting production timelines and costs.





Prominent Drivers of the Animal feed minerals industry

The Animal Feed Minerals Industry is driven by rising global demand for livestock products, growing awareness of animal health, and the need for feed efficiency. Key factors include increased meat consumption in emerging markets, expansion of the poultry and aquaculture sectors, and technological advancements in mineral supplements. A focus on sustainable farming, government subsidies, and a shift toward organic feed additives also fuel growth. Additionally, concerns over animal welfare, disease prevention, and the expansion of industrial livestock farming contribute to the industry's development, ensuring continued demand for mineral-enriched feed solutions.

Regional Insights:

United States : Expected to reach USD 1.5 billion by 2034, with a CAGR of 4.6% , driven by increasing livestock product demand and advancements in feed safety.

: Expected to reach by 2034, with a , driven by increasing livestock product demand and advancements in feed safety. Germany : Projected to grow at a CAGR of 5.2% , with a focus on improving feed efficiency and gut health.

: Projected to grow at a , with a focus on improving feed efficiency and gut health. India: Estimated to grow at 10.7% CAGR, fueled by population growth and rising demand for animal-based protein, particularly in dairy and poultry sectors.



Key Market Segments:

Zinc Minerals : Zinc is essential for immunity, reproduction, and milk production, expected to account for 34.5% of the market in 2024, with a CAGR of 5.7% .

: Zinc is essential for immunity, reproduction, and milk production, expected to account for of the market in 2024, with a . Dry Form : Dry-form feed minerals dominate the market due to their ease of handling, longer shelf life, and cost-effectiveness, accounting for 73.5% of the market share in 2024.

: Dry-form feed minerals dominate the market due to their ease of handling, longer shelf life, and cost-effectiveness, accounting for of the market share in 2024. Dairy Animals: Dairy animals, particularly cows and buffaloes, have the highest consumption of feed minerals, projected to hold 35.5% of the market in 2024 with a CAGR of 5.2%.



In-Depth Market Analysis: A Complete Report

https://www.futuremarketinsights.com/reports/animal-feed-minerals-market

Competition Outlook

There are various key players in the industry such as Cargill Inc., Nutrco NV, Archer Daniels Midland Co., Alltech Inc., Mercer Milling Co. Inc., and Royal DSM NV these key players mainly focus on launching new products and product developments.

Owing to the various application possibilities of Animal feed minerals, key manufacturers are trying to churn out more areas of utilization of the product considering its extremely potent health benefits.

Brands strength also distinguish their animal feed mineral products by offering specialized ingredients, unique formulations, and exact benefits custom-made for different animal species. This strategy allows them to stand out in the market and meet specific requirements.

Many animal feed brands would adopt sustainable and eco-friendly practices to meet the rising demand for ecologically accountable products. They straight source ingredients from sustainable agriculture, and reduce and minimize waste water and energy consumption.

Recent Developments:

In 2022, Avitech Nutrition launched Performins which is a brand of organic trace mineral Performins derives through a distinct 4S advantage of Size, Solubility, Specificity, and Stability and is intended for improved bio-availability, absorption, and animal performance.

Performins has been launched in 4 variations including Performins Layer, Performins Broiler Performins Breeder, and Performins Dairy CMZ. It is existing in a 25 Kg HDPE bag. Performing represents the top result among various organic minerals available in the market.

Animal Feed Minerals Brands

Yara International (Bolifor®)

Phibro Animal Health

Zinpro Corp.

Royal DSM NV

Pancosma SA

Nutrco NV

Novus International Inc.

Mercer Milling Co. Inc.

Cargill Inc.

Tanke International Group

Biochem

ADM

Alltech Inc.

Kemin Industries Inc.

Key Segments of Market Report

By Mineral Type:

By Size, the segment has been categorized into Magnesium, Calcium, Phosphorus, Iron, Zinc, and Others (Copper, Potassium, etc.)

By Animal:

Different Animal types Dairy Animals (Goat, Buffalo, Cow, etc.), Poultry, and Swine, Aquaculture, Equine and Others (pets, small animals)

By Form:

Different Forms included Dry and Liquid

By Sales Channel:

Different sales channels which included Direct Sales, Indirect Sales, Modern Trade, Animal Feed Stores, Veterinary Clinics, and Online Retailers

By Region:

Industry analysis has been carried out in key countries of North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia, Oceania, and the Middle East & Africa

German Translation:

Es wird prognostiziert, dass die Branche für Futtermittelmineralien von 4,4 Mrd. USD im Jahr 2024 auf über 6,1 Mrd. USD bis 2034 wachsen wird, mit einer CAGR von 3,9 %. Dieses Wachstum wird durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen tierischen Produkten angeheizt, die durch sich ändernde Verbraucherpräferenzen, steigende verfügbare Einkommen und das weltweite Streben nach verbesserter Gesundheit und Produktivität der Tiere angetrieben wird.

Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Mineralien als Tierfutter, da sie dazu beitragen, die Entwicklungsrate bei Kälbern zu verbessern, die aufgenommenen Nährstoffe gut zu verwerten, die Milchproduktion bei Tieren zu steigern, die Fortpflanzungsproduktivität zu verbessern und die Zwischenkalbungsperiode zu verkürzen, den Immunitätsstatus zu erhöhen, die produktive Lebensdauer von Tieren zu verlängern und Stoffwechselkrankheiten wie Milchfieber, Ketose und Hämaturie zu verhindern, die um die Kalbungsperiode herum auftreten.

Mineralfutter wird bei Nutztieren aus einer Vielzahl von Gründen verwendet, darunter Muskelkontraktion, Enzymstimulation, Knochenwachstum und Erhaltung des Säure-Basen-pH-Werts im Rinderkörper.

Haupttreiber des Marktwachstums:

Mineralstoffische Vorteile für Nutztiere : Rohstoffe wie Magnesium, Kalzium und Zink sind essentiell für die Verbesserung der Gesundheit und Produktivität von Tieren. Diese Mineralien kurbeln die Milchproduktion an, stärken die Immunität und beugen Stoffwechselkrankheiten wie Milchfieber vor.

: Rohstoffe wie Magnesium, Kalzium und Zink sind essentiell für die Verbesserung der Gesundheit und Produktivität von Tieren. Diese Mineralien kurbeln die Milchproduktion an, stärken die Immunität und beugen Stoffwechselkrankheiten wie Milchfieber vor. Steigender Proteinverbrauch : Mit der weltweiten Verlagerung hin zu einer proteinreichen Ernährung steigt die Nachfrage nach Fleisch, Milchprodukten und Eiern, insbesondere in Regionen wie Südasien und dem asiatisch-pazifischen Raum.

: Mit der weltweiten Verlagerung hin zu einer proteinreichen Ernährung steigt die Nachfrage nach Fleisch, Milchprodukten und Eiern, insbesondere in Regionen wie Südasien und dem asiatisch-pazifischen Raum. Milchviehhaltung : Das Milchsegment ist ein wichtiger Verbraucher von Futtermineralien, da Mineralien wie Kupfer und Selen für die Verbesserung der Milchqualität und der Fortpflanzungsleistung von Rindern von entscheidender Bedeutung sind.

: Das Milchsegment ist ein wichtiger Verbraucher von Futtermineralien, da Mineralien wie Kupfer und Selen für die Verbesserung der Milchqualität und der Fortpflanzungsleistung von Rindern von entscheidender Bedeutung sind. Wachsender Aquakultur- und Fleischkonsum: Der weltweit gestiegene Konsum von Fleisch und Fisch hat Vieh- und Aquakulturproduzenten dazu veranlasst, mehr Mineralien wie Zink und Kupfer in Futtermittel aufzunehmen, um das Wachstum und die Gesundheit zu verbessern.

Der weltweit gestiegene Konsum von Fleisch und Fisch hat Vieh- und Aquakulturproduzenten dazu veranlasst, mehr Mineralien wie Zink und Kupfer in Futtermittel aufzunehmen, um das Wachstum und die Gesundheit zu verbessern. Nachhaltigkeit und Effizienz: Mineralien tragen zur Optimierung der Nährstoffaufnahme und der Futtereffizienz bei, was die Futterkosten senkt, die Produktivität steigert und nachhaltigere landwirtschaftliche Praktiken unterstützt.



"Die steigende Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen, proteinreichen tierischen Produkten treibt die Einführung von mit Mineralien angereicherten Futtermitteln in der Tierhaltung voran. Diese Futtermittel verbessern die Tiergesundheit, die Produktivität und die Produktqualität, was mit modernen, nachhaltigen Anbaumethoden übereinstimmt und die Rentabilität der Erzeuger erhöht." Sagt Nandini Roy Choudhury, Client Partner für Lebensmittel und Getränke bei Future Market Insights, Inc.

Länderspezifische Einblicke

Land Wert (2034) USA 1,5 Milliarden US-Dollar Deutschland 0,7 Milliarden US-Dollar Japan 0,5 Milliarden US-Dollar China 1,2 Milliarden US-Dollar Indien 0,9 Milliarden US-Dollar

Herausforderungen für die Futtermittelmineralienindustrie

Die Futtermittelmineralienindustrie steht vor mehreren Herausforderungen, die sich möglicherweise auf ihr Wachstum und ihre Entwicklung auswirken könnten. Diese Herausforderungen reichen von regulatorischen Zwängen über Unterbrechungen der Lieferkette bis hin zu Verschiebungen in der Verbrauchernachfrage. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören:

1. Schwankende Rohstoffpreise

Die Kosten für Rohstoffe, die in Tierfutter verwendet werden, wie z. B. Mineralien und Zusatzstoffe, können aufgrund von Faktoren wie der globalen Wirtschaftslage, Unterbrechungen der Lieferkette und geopolitischen Problemen erheblich variieren. Die Volatilität der Preise kann die Produktionskosten für die Hersteller erhöhen, was es schwieriger macht, wettbewerbsfähige Preise aufrechtzuerhalten.

2. Strenge regulatorische Rahmenbedingungen

Regulatorische Beschränkungen für Futtermittelmineralien sind von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich, was es den Herstellern oft erschwert, Produkte weltweit zu standardisieren. Strenge Gesetze zur Lebensmittelsicherheit und die Einhaltung der Vorschriften für Futtermittelzusatzstoffe erhöhen die Produktionskomplexität und die Kosten. Darüber hinaus kann die Verwendung bestimmter Zusatzstoffe oder Mineralien aufgrund von Umwelt- oder Gesundheitsbedenken eingeschränkt sein.

3. Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit

Die Futtermittelindustrie steht unter zunehmendem Druck, nachhaltige Praktiken einzuführen. Die Gewinnung und Produktion bestimmter Mineralien wie Phosphor kann zu Umweltzerstörung führen. Dies führt zu Herausforderungen bei der nachhaltigen Beschaffung von Mineralien bei gleichzeitiger Sicherstellung der Rentabilität. Die Branche steht auch in Bezug auf Treibhausgasemissionen und Ressourcenerschöpfung auf dem Prüfstand, was den Bedarf an umweltfreundlicheren Alternativen erhöht.

4. Verlagerung der Verbraucher hin zu pflanzlichen und alternativen Proteinen

Da sich die Verbraucher in bestimmten Märkten zunehmend pflanzlichen Ernährungsweisen und alternativen Proteinquellen zuwenden, steigt die Nachfrage nach tierversuchsfreien und nachhaltigen Produkten. Dieser Trend bedroht die Nachfrage nach Nutztieren und tierischen Produkten, was sich wiederum auf den Bedarf an Futtermittelmineralien auswirken kann.

5. Unterbrechungen der Lieferkette

Die globale Lieferkette für Mineralien ist komplex und anfällig für Unterbrechungen aufgrund politischer Instabilität, Handelsbeschränkungen, Naturkatastrophen oder Pandemien. Solche Unterbrechungen können zu Engpässen bei kritischen Mineralien wie Zink, Kupfer und Selen führen, was sich negativ auf die Produktionszeiten und -kosten auswirkt.

Prominente Treiber der Futtermittelmineralienindustrie

Die Futtermittelmineralienindustrie wird durch die weltweit steigende Nachfrage nach tierischen Produkten, das wachsende Bewusstsein für Tiergesundheit und den Bedarf an Futtermitteleffizienz angetrieben. Zu den Schlüsselfaktoren gehören der gestiegene Fleischkonsum in den Schwellenländern, die Expansion des Geflügel- und Aquakultursektors sowie technologische Fortschritte bei Mineralstoffzusätzen. Der Fokus auf nachhaltige Landwirtschaft, staatliche Subventionen und eine Umstellung auf biologische Futtermittelzusätze befeuern das Wachstum zusätzlich. Darüber hinaus tragen Bedenken hinsichtlich des Tierschutzes, der Krankheitsprävention und der Ausweitung der industriellen Viehzucht zur Entwicklung der Branche bei und sorgen für eine anhaltende Nachfrage nach mit Mineralien angereicherten Futtermittellösungen.

Regionale Einblicke:

USA : Bis 2034 wird ein Volumen von 1,5 Mrd. USD erwartet, mit einer CAGR von 4,6 %, was auf die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten und Fortschritte bei der Futtermittelsicherheit zurückzuführen ist.

: Bis 2034 wird ein Volumen von erwartet, mit einer was auf die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten und Fortschritte bei der Futtermittelsicherheit zurückzuführen ist. Deutschland : Prognostiziertes Wachstum mit einer CAGR von 5,2 %, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Futtereffizienz und der Darmgesundheit liegt.

: Prognostiziertes Wachstum wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Futtereffizienz und der Darmgesundheit liegt. Indien: Schätzungsweise mit einer CAGR von 10,7 %, angetrieben durch das Bevölkerungswachstum und die steigende Nachfrage nach tierischem Protein, insbesondere im Milch- und Geflügelsektor.



Wichtige Marktsegmente:

Zinkmineralien : Zink ist essentiell für Immunität, Fortpflanzung und Milchproduktion und wird im Jahr 2024 voraussichtlich 34,5 % des Marktes ausmachen, mit einer CAGR von 5,7 %.

: Zink ist essentiell für Immunität, Fortpflanzung und Milchproduktion und wird im Jahr 2024 voraussichtlich des Marktes ausmachen, mit einer Trockenform : Trockenform-Futtermineralien dominieren den Markt aufgrund ihrer einfachen Handhabung, längeren Haltbarkeit und Kosteneffizienz und machen im Jahr 2024 einen Marktanteil von 73,5 % aus.

: Trockenform-Futtermineralien dominieren den Markt aufgrund ihrer einfachen Handhabung, längeren Haltbarkeit und Kosteneffizienz und machen im Jahr 2024 einen Marktanteil von aus. Milchvieh: Milchtiere, insbesondere Kühe und Büffel, haben den höchsten Verbrauch an Futtermineralien und werden im Jahr 2024 voraussichtlich 35,5 % des Marktes ausmachen, mit einer CAGR von 5,2 %.



Ausblick auf den Wettbewerb

Es gibt verschiedene Hauptakteure in der Branche wie Cargill Inc., Nutrco NV, Archer Daniels Midland Co., Alltech Inc., Mercer Milling Co. Inc. und Royal DSM NV, diese Hauptakteure konzentrieren sich hauptsächlich auf die Einführung neuer Produkte und Produktentwicklungen.

Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Tierfuttermineralien versuchen wichtige Hersteller, angesichts seiner äußerst starken gesundheitlichen Vorteile mehr Anwendungsbereiche für das Produkt zu erschließen.

Die Stärke der Marke zeichnet ihre mineralischen Futtermittel auch dadurch aus, dass sie spezielle Inhaltsstoffe, einzigartige Formulierungen und exakte Vorteile bietet, die auf verschiedene Tierarten zugeschnitten sind. Diese Strategie ermöglicht es ihnen, sich auf dem Markt abzuheben und spezifische Anforderungen zu erfüllen.

Viele Futtermittelmarken würden nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken anwenden, um der steigenden Nachfrage nach ökologisch verantwortungsvollen Produkten gerecht zu werden. Sie beziehen Zutaten aus nachhaltiger Landwirtschaft und reduzieren und minimieren den Abwasser- und Energieverbrauch.

Jüngste Entwicklungen:

Im Jahr 2022 brachte Avitech Nutrition Performins auf den Markt, eine Marke für organisches Spurenelement, das Performins durch einen deutlichen 4S-Vorteil in Bezug auf Größe, Löslichkeit, Spezifität und Stabilität ableitet und für eine verbesserte Bioverfügbarkeit, Absorption und Tierleistung bestimmt ist.

Performins wurde in 4 Varianten auf den Markt gebracht, darunter Performins Layer, Performins Broiler, Performins Breeder und Performins Dairy CMZ. Es liegt in einem 25 kg HDPE-Sack vor. Die Leistung stellt das beste Ergebnis unter den verschiedenen auf dem Markt erhältlichen organischen Mineralien dar.

Tierfutter Mineralien Marken

Yara International (Bolifor®)

Phibro Tiergesundheit

Zinpro Corp.

Royal DSM NV

Pancosma SA

Nutrco NV

Novus International Inc.

Mercer Milling Co., Inc.

Cargill Inc.

Tanke International Gruppe

Biochemie

ADM

Alltech Inc.

Kemin Industries Inc.

Schlüsselsegmente des Marktberichts

Nach Mineraltyp:

Nach Größe wurde das Segment in Magnesium, Kalzium, Phosphor, Eisen, Zink und andere (Kupfer, Kalium usw.) eingeteilt.

Nach Tier:

Verschiedene Tierarten Milchvieh (Ziege, Büffel, Kuh usw.), Geflügel und Schweine, Aquakultur, Pferde und andere (Haustiere, Kleintiere)

Nach Formular:

Verschiedene Formen enthalten: trocken und flüssig

Nach Vertriebskanälen:

Verschiedene Vertriebskanäle, darunter Direktvertrieb, indirekter Vertrieb, moderner Handel, Tierfuttergeschäfte, Tierkliniken und Online-Händler

Nach Region:

Die Branchenanalyse wurde in den wichtigsten Ländern Nordamerikas, Lateinamerikas, Europas, Ostasiens, Südasiens, Ozeaniens sowie des Nahen Ostens und Afrikas durchgeführt



Author by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

