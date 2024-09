KFSHRC Impulsiona Ascensão da Arábia Saudita como Potência Mundial de Biotecnologia

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital& Research Centre (KFSH&RC) está liderando o esforço da Arábia Saudita de se tornar uma potência mundial de biotecnologia com os avanços pioneiros em genômica, biomanufatura e práticas de saúde sustentáveis.

Uma conquista importante para o KFSHRC é a localização da produção de células T CAR, tornando-se o primeiro na Arábia Saudita a produzir essas células terapêuticas internamente, reduzindo em 80% os custos com tratamentos e acelerando o acesso a terapias que salvam vidas. O Centro de Genômica do hospital é líder em medicina de precisão, utilizando análises genéticas avançadas para desenvolver tratamentos personalizados, enquanto o Centro de Oncologia utiliza esses insights genômicos para estabelecer padrões para o tratamento de câncer. Os pesquisadores do KFSHRC desenvolveram os primeiros camundongos geneticamente modificados no Reino, usando a tecnologia de edição de genes CRISPR-Cas9, marcando outro avanço significativo na pesquisa biomédica.

O KFSHRC é fundamental para o ecossistema de biotecnologia da Arábia Saudita, aproveitando a localização geográfica estratégica do Reino entre a Europa, Ásia e África. Em colaboração com a King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), o KFSHRC ajudou a estabelecer o Centro Nacional de Biotecnologia para transformar as descobertas científicas em indústrias viáveis.

O Dr. Edward Cupler, Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação do KFSHRC, na C3 Summit, the Davos of Healthcare, em Nova York, disse que "a visão da Arábia Saudita de se tornar uma potência da biotecnologia está bem próxima, sendo impulsionada pelas inovações pioneiras do KFSHRC em terapia com células T CAR, genômica e IA".

Para sustentar esse crescimento, o KFSHRC desenvolveu programas abrangentes de educação e treinamento em genômica, medicina regenerativa e bioinformática para desenvolver conhecimentos locais, reduzir a dependência de importações, e promover a autossuficiência em biotecnologia. Esses esforços também incluem garantir uma força de trabalho qualificada que atraia talentos de todo o mundo, reforçando a posição da Arábia Saudita como líder em ascensão em biotecnologia.

Aproveitando essas condições favoráveis, o KFSHRC fica na vanguarda da transformação da Estratégia Nacional de Biotecnologia em realidade.

Vale ressaltar que o King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

