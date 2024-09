Notified nomina Miranda Smith vicepresidente per l’area EMEA e i mercati emergenti

La leader globale esperta del settore SaaS guiderà l’espansione in alcune regioni chiave

NEW YORK, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, partner tecnologico di fiducia a livello globale per i professionisti delle relazioni con gli investitori e delle pubbliche relazioni, è lieta di dare il benvenuto a Miranda Smith in qualità di vicepresidente per l’area EMEA e i mercati emergenti. Nel suo nuovo ruolo, Smith dirigerà le operazioni di vendita, guidando la crescita e accelerando l’espansione di Notified in queste regioni.



Da oltre 20 anni, Notified gestisce servizi di documentazione normativa in 16 mercati europei, con uffici in Francia, Germania, Lituania, Svezia e Regno Unito, oltre alla presenza in Italia, Paesi Bassi e Danimarca. Continua a espandere la sua offerta con una maggiore conformità normativa, una maggiore esposizione ai media e una maggiore visibilità del marchio per le organizzazioni che distribuiscono notizie in tutta Europa attraverso il network di distribuzione di comunicati stampa GlobeNewswire®.

“Miranda, con la sua esperienza di leadership e il suo talento nel creare team ad alte prestazioni, è la persona ideale per espandere la nostra presenza nell’area EMEA”, ha affermato Daniel Lotzof, Responsabile delle entrate di Notified. “La sua esperienza e la sua visione strategica saranno fondamentali per migliorare il nostro approccio alle vendite e favorire le nostre ambizioni di crescita”.

Smith vanta oltre 18 anni di esperienza in ruoli di leadership commerciale nell’ambito delle relazioni pubbliche e del marketing. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Responsabile delle vendite ad interim presso Onclusive, dove ha diretto iniziative di trasformazione. Tra le sue esperienze pregresse ci sono dieci anni in Medio Oriente, con posizioni dirigenziali presso Acumen Media Intelligence, Carma, IT Governance e YouGov MENA.

Informazioni su Notified

Ti presentiamo Notified e questa è la sua storia. Tutto inizia con GlobeNewswire, che da oltre 30 anni è il servizio di distribuzione di comunicati stampa e di documenti normativi di fiducia a livello globale per le principali organizzazioni. Da lì, è possibile ottenere approfondimenti sul pubblico con i nostri strumenti di monitoraggio dei media e dei social di livello mondiale e aumentare la fiducia degli azionisti con le nostre pluripremiate soluzioni per le relazioni con gli investitori, in modo che i moderni professionisti delle PR, delle IR e del marketing siano ben attrezzati per coinvolgere, educare ed entusiasmare il loro pubblico.

Notified è una parte di West Technology Group, LLC controllata da affiliati di alcuni fondi gestiti da Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO).

Contatto per i media

Caroline Smith

Caroline.smith@icrinc.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile all’indirizzo https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/529bc58e-013f-477f-b34b-bd0628c927e4

Il presente comunicato stampa è stato pubblicato da un soggetto verificato da CLEAR®.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.