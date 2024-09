Xometry Europe bietet Unternehmenskunden mehr Optionen für die Angebotserstellung und Verwaltung komplexer Projekte mit hohem Volumen

Neues, benutzerfreundliches Dashboard auf Xometry.eu/en bietet Ingenieuren, Designern, Beschaffungsexperten und Projektmanagern leistungsstarke digitale Tools zur Koordination, Zusammenarbeit und Verwaltung komplexer Aufträge

Die Tools bieten Echtzeit-Zugriff auf Beschaffungs-Tools, damit Kunden intelligente, datengestützte Entscheidungen treffen können

Die Tools optimieren das Angebots- und Auftragsmanagement und ermöglichen es Kunden, auf das umfangreiche globale Lieferantennetzwerk von Xometry zuzugreifen



MÜNCHEN, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc., (NASDAQ: XMTR), der globale KI-gestützte Marktplatz, der Einkäufer in Unternehmen mit Anbietern von Fertigungsdienstleistungen verbindet, hat heute eine Reihe neuer Tools vorgestellt, die es Unternehmenskunden noch einfacher machen, Teile für ihre großvolumigen Fertigungsprojekte zu bestellen.

Die Tools, die Kunden in Europa, dem Vereinigten Königreich und der Türkei zur Verfügung stehen, bieten Ingenieuren, Designern, Beschaffungsexperten und Projektmanagern innerhalb derselben Organisation alles, was sie zur Koordination, Zusammenarbeit und Verwaltung komplexer Aufträge benötigen.

Über das Dashboard können Kunden sofortige Angebote anfordern, den Fortschritt ihrer Projekte verfolgen, mehrere Angebote verwalten, mit dem Produktionsmanagement- und dem technischen Support-Team von Xometry kommunizieren, Angebote für jede verfügbare Fertigungstechnologie einholen, Chargenbestellungen planen und vieles mehr. Die Tools ermöglichen es Kunden auch, Projekte anzubieten, die Montage- und Schweißarbeiten erfordern.

„Xometry ist für europäische Kunden von entscheidender Bedeutung, um belastbare Lieferketten aufzubauen, und unsere neue Suite von Marktplatz-Tools bietet Kunden die Informationen, die sie benötigen, um intelligente, datengestützte Entscheidungen für ihre komplexen Projekte mit mittlerem und hohem Volumen zu treffen,“ so Dmitry Kafidov, Managing Director von Xometry Europe. „Mit diesen neuen Tools können unsere Kunden die volle Leistungsfähigkeit unseres umfangreichen Lieferantennetzwerks in Europa und auf der ganzen Welt nutzen und alles von Prototypen bis hin zu großen Produktionsmengen mit einer beliebigen Anzahl von Fertigungstechnologien verwalten.“

Kafidov fuhr fort: „Unsere Tools bieten unseren Kunden einen sofortigen Einblick in den Status ihrer Bestellungen und ermöglichen es den Teammitgliedern, in Echtzeit mit uns zu kommunizieren und sicherzustellen, dass Bestellungen pünktlich und innerhalb des Budgets ausgeführt werden. Es handelt sich um eine unglaublich leistungsstarke Suite von Tools, die den größten Unternehmen dabei helfen soll, unser riesiges – und wachsendes – Lieferantennetzwerk zu erschließen.“

Die neuen Funktionen sind die neuesten in einer Reihe von neuen Angeboten, die Xometry Europe in diesem Jahr eingeführt hat, darunter erweiterte Finishing-Optionen, die jetzt über die 15 Marktplätze des Unternehmens in Landessprache verfügbar sind.

Für Kunden in Nordamerika hat Xometry kürzlich Teamspace vorgestellt, eine zentralisierte Projektmanagement-Software für große, geschäftskritische Projekte.

Über Xometry

Xometry (NASDAQ: XMTR) bringt die Branchen der Gegenwart und Zukunft nach vorne, indem wir Menschen mit großen Ideen mit den Herstellern verbinden, die sie zum Leben erwecken können. Der KI-gestützte digitale Marktplatz von Xometry stellt Herstellern die entscheidenden Ressourcen zur Verfügung, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Gleichzeitig macht er es Ingenieuren und Einkäufern in kleinen und großen Unternehmen leicht, globale Fertigungskapazitäten zu erschließen und lokal belastbare Lieferketten aufzubauen. Die Xometry Instant Quoting Engine® nutzt Millionen von Daten, um komplexe Teile in Echtzeit zu analysieren, bringt Käufer und Lieferanten weltweit zusammen und liefert genaue Preis- und Lieferzeitangaben. Weitere Informationen finden Sie unter xometry.eu/en/.

Medienkontakte:

Matthew Hutchison

Matthew.Hutchison@Xometry.com

Illume PR

Xometry@illumePR.com

Anlegerkontakt:

Shawn Milne

Vizepräsident für Investor Relations

240-335-8132

shawn.milne@xometry.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e700070-c0ca-45b6-99ca-c9a34c3db203

