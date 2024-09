CSL rejoint Accumulus Synergy pour faire évoluer le secteur

Suite au lancement de la plateforme innovante d’échange d’informations basée sur le cloud d’Accumulus Synergy, CSL rejoint l’association industrielle à but non lucratif

BURLINGAME, Californie, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy, Inc. (« Accumulus »), et ses sponsors fondateurs sont fiers d’accueillir CSL en tant que première organisation membre. Cette collaboration marque un progrès significatif dans le rapprochement des acteurs du secteur, afin de faire avancer la mission consistant à accélérer considérablement l'accès aux traitements critiques pour les citoyens du monde entier.



« Nous sommes honorés d’accueillir CSL au sein de notre communauté de membres », a déclaré Frank Nogueira, PDG d’Accumulus. « L'appartenance à Accumulus est un investissement dans l’écosystème. Nous collaborons étroitement avec les agences réglementaires nationales (ARN), les associations professionnelles, les organisations des sciences de la vie et les organisations non gouvernementales (ONG) au sein de l’écosystème réglementaire mondial afin d’accélérer l’échange réglementaire et l’harmonisation des données. Dans des secteurs en constante évolution et aussi dynamiques que les produits pharmaceutiques, la science et les technologies, il est essentiel de faire partie d’un réseau solide et innovant. »

Le modèle d’adhésion à Accumulus est conçu pour contribuer à façonner la politique réglementaire et sensibiliser à la nécessité d’une harmonisation mondiale des exigences réglementaires et des normes en matière de données. En définitive, ces efforts favorisent la transformation numérique afin d’accélérer la mise à disposition des traitements pour les patients du monde entier. Avec une volonté commune de faire progresser ces intérêts, Accumulus et CSL sont tous deux bien placés pour amplifier leur impact collectif et susciter des changements positifs à l’échelle mondiale.

« Accumulus Synergy est un catalyseur de changement. En menant son action avec détermination et créativité, Accumulus ne se contente pas d’innover, elle se positionne en tant que pionnière d’un revirement stratégique dans le secteur pour l’harmonisation réglementaire et la transformation numérique », a souligné Emmanuelle Lecomte-Brisset, Responsable mondiale des affaires réglementaires chez CSL.

L’adhésion est désormais ouverte aux participants de l’écosystème réglementaire, notamment les organisations des sciences de la vie, les associations de santé, les fondations privées/à but non lucratif et d’autres institutions. Accumulus offre aux organisations membres un accès inégalé à des ressources précieuses, à un leadership éclairé, à des opportunités de réseautage et à des efforts d’élaboration de politiques adaptés aux besoins du secteur.

« Nous sommes ravis de voir notre communauté s’élargir et notre travail se concentrer sur le développement collectif d'opportunités de convergence des données réglementaires, d’harmonisation des données et de transformation numérique », a indiqué Khushboo Sharma, Responsable de l’innovation réglementaire chez Accumulus. « Dans la lignée de notre engagement inébranlable envers l’innovation et la collaboration, nous considérons l'arrivée de CSL parmi nous comme un véritable privilège. »

Pour plus d’informations sur les opportunités d’adhésion et d’abonnement à Accumulus Synergy, contactez-nous à l’adresse info@accumulus.org.

À propos d’Accumulus Synergy

Accumulus Synergy est une association industrielle internationale à but non lucratif qui met au point une plateforme d’échange de données révolutionnaire visant à favoriser une collaboration et une efficacité supérieures entre les organismes spécialisés dans les sciences de la vie et les autorités de réglementation internationales, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité d’extraire des informations dynamiques basées sur les données. Accumulus travaille avec les principales parties prenantes de l’écosystème de la réglementation des sciences de la vie afin de créer et d’alimenter une plateforme visant à répondre aux exigences en matière de réglementation, de cybersécurité et de confidentialité englobant les échanges et soumissions cliniques, relatifs à la sécurité, à la chimie et à la fabrication, mais aussi réglementaires. Les sponsors d’Accumulus Synergy comprennent des laboratoires pharmaceutiques internationaux de premier plan.

À propos de CSL

CSL (ASX : CSL ; USOTC : CSLLY) est une société mondiale de biotechnologie disposant d’un portefeuille dynamique de médicaments vitaux, notamment pour le traitement de l’hémophilie et des déficits immunitaires, de vaccins pour la prévention de la grippe et de traitements pour les carences en fer et la néphrologie. Depuis notre création en 1916, nous sommes motivés par notre engagement à sauver des vies en utilisant les technologies les plus récentes. Aujourd’hui, CSL (qui comprend nos trois entreprises : CSL Behring, CSL Seqirus et CSL Vifor) fournit des produits vitaux aux patients dans plus de 100 pays et emploie 32 000 personnes. Notre alliance unique de force commerciale, d'approche centrée sur la R&D et d’excellence opérationnelle nous permet d’identifier, de développer et de fournir des innovations permettant à nos patients de vivre pleinement leur vie. Pour plus d’informations sur CSL, consultez le site CSL.com.



Contact médias

Allison Mari

allison.mari@accumulus.org

540-907-6053

