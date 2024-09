11x 獲得由 Benchmark 領投的 2,400 萬美元 A 輪融資，以打造數碼工作的未來

投資加速開發 AI 驅動的數碼員工,並擴展全球版圖



三藩市, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 11x 是一家開創性 AI 初創公司,透過自主數碼員工改造現代勞動力,11x 今天宣佈完成 2,400 萬美元的 A 輪融資。 本輪融資由 Benchmark 領投,參與方包括 Quiet Capital、SV Angel、Abstract Ventures、Lux Capital、Operator Partners、Visionaries、Activant、HubSpot Ventures、Project A、20VC、20Growth 及 20Sales。

11x 於 2022 年由行政總裁 Hasan Sukkar 創立,以 AI 驅動的數碼員工簡化進入市場 (Go-to-Market,GTM) 的營運,讓團隊能專注策略性工作。

11x 合作夥伴關係主管 Guillaume Roux-Romestaing 表示:「我們的目標不是軟件即服務 (SaaS) 支出,而是招聘預算。 我們從事的是銷售工作。」

應對 GTM 挑戰

過去二十年來,GTM 工具的格局變得越來越分散。 從 CRM 和市場推廣自動化平台到銷售參與工具和數據增強服務,專業軟件的激增給營收團隊帶來了負擔。

11x 增長部門主管 Keith Fearon 解釋道:「自 Salesforce 於 1999 年發明以來,團隊中累積的專門 GTM 軟件已導致系統分散、營運成本膨脹。 每種新工具通常需要自己的整合、維護和培訓,最終令這些工具未能按預想般提升效率。」

11x 解決方案

11x 正透過開發 AI 驅動的數碼員工,重新定義人力資源,這些數碼員工可在營收團隊中自主執行工作流程。 透過將傳統上由僱員執行的角色自動化,這些數碼員工可以被「僱用」來高效、大規模地處理工作。

Benchmark 的普通合夥人 Sarah Tavel 指出:「關鍵在於將傳統上由僱員執行的特定工作分拆,然後重新銷售。」

今年年初,11x 推出 AI 驅動的銷售開發代表「Alice」。 Alice 透過自動大規模發掘潛在客戶、多渠道接觸以及個人化,幫助企業實現自動化增長,從而獲得重大關注。 最近推出的「Jordan」 是專注集客式潛在客戶質素評估的 AI 電話代表,已經受到希望簡化「潛在客戶響應速度」流程的企業的青睞。

投資影響與增長計劃

A 輪融資將加速 11x 的產品開發渠道、擴充團隊,並加強其全球市場佔有率,尤其是公司最近將總部遷往的美國市場。 團隊在美國持續成長,吸引了來自頂尖科技公司的重要員工,例如技術總監 Prabhav Jain(Brex 前金融服務工程主管)。

Hasan Sukkar 表示:「我們相信,數碼員工在兩年內將成為全球企業營運方式的常規組成部分。」

關於 11x

11x 是 Hasan Sukkar 於 2022 年創立的 AI 初創公司。 該公司專門開發自主數碼員工,使進入市場 (GTM) 工作流程變得自動化,讓組織能夠提高效率並降低成本。 11x 專注將銷售、市場推廣和營收營運等 GTM 團隊角色自動化。

欲了解更多資訊,請瀏覽 11x.ai 。

