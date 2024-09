11x Obtém Financiamento da Benchmark de US $ 24 milhões para a Série A para a Criação do Futuro do Trabalho Digital

Investimento Irá Acelerar o Desenvolvimento de Trabalhadores Digitais Alimentados por IA e Expansão da Presença Global

SAN FRANCISCO, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 11x , uma startup de IA pioneira que está transformando a força de trabalho moderna com trabalhadores digitais autônomos, anunciou hoje o fechamento de uma rodada de financiamento da Série A de US $ 24 milhões. A rodada foi liderada pela Benchmark, com participação da Quiet Capital, SV Angel, Abstract Ventures, Lux Capital, Operator Partners, Visionaries, Activant, HubSpot Ventures, Project A, 20VC, 20Growth e 20Sales.

Fundada em 2022 pelo CEO Hasan Sukkar, a 11x simplifica as operações de Go-to-Market (GTM) com trabalhadores digitais alimentados por IA, permitindo que as equipes se concentrem no trabalho estratégico.

“Não visamos os gastos com SaaS e sim os orçamentos de contratação. O nosso foco é vender trabalho", disse Guillaume Roux-Romestaing, Dirigente de Parcerias da 11x.

Abordagem ao Desafio GTM

Nas últimas duas décadas as ferramentas GTM passaram a ser cada vez mais fragmentadas. A proliferação de software especializado - de CRMs e plataformas de automação de marketing a ferramentas de engajamento de vendas e serviços de enriquecimento de dados - sobrecarregou as equipes de receita.

“Desde que o Salesforce foi inventado em 1999, o acúmulo de software GTM especializado nas equipes levou a sistemas fragmentados e custos operacionais inflados. Cada nova ferramenta geralmente requer suas próprias integrações, manutenção e treinamento, eliminando quaisquer ganhos de eficiência que essas ferramentas deveriam proporcionar”, explicou Keith Fearon, Dirigente de Crescimento da 11x.

A Solução 11x

A 11x está redefinindo a força de trabalho com o desenvolvimento de trabalhadores digitais alimentados por IA que executam fluxos de trabalho de forma autônoma nas equipes de receita. Com a automatização das funções tradicionalmente desempenhadas por funcionários, esses trabalhadores digitais podem ser “contratados” para lidar com tarefas de forma eficiente e em escala.

“O ponto principal é separar tarefas específicas tradicionalmente realizadas pelos funcionários e revendê-las”, disse Sarah Tavel, Sócia Geral da Benchmark.

No início deste ano, a 11x lançou a "Alice”, uma Representante de Desenvolvimento de Vendas baseada em IA. Alice ganhou força significativa ao ajudar as empresas a crescer no piloto automático, automatizando a prospecção, o engajamento multicanal e a personalização em escala. O recente lançamento do "Jordan", um representante de telefone de IA focado na qualificação de leads de entrada, já recebeu o interesse de empresas com o objetivo de agilizar seus processos de "velocidade para liderar".

Impacto do Investimento e Planos de Crescimento

O financiamento da Série A acelerará o pipeline de desenvolvimento de produtos da 11x, expandirá a equipe e aumentará sua presença no mercado global, particularmente no mercado dos EUA, para onde a empresa transferiu recentemente sua sede. A equipe continua a crescer lá, atraindo contratações importantes de empresas líderes de tecnologia, como o CTO Prabhav Jain (ex-Dirigente de Engenharia de Serviços Financeiros da Brex).

“Em dois anos, acreditamos que os trabalhadores digitais serão uma parte regular da forma como as empresas em todo o mundo operam”, disse Hasan Sukkar.

Sobre a 11x

A 11x é uma startup de IA fundada em 2022 por Hasan Sukkar. A empresa é especializada no desenvolvimento de trabalhadores digitais autônomos que automatizam os fluxos de trabalho de Go-to-Market (GTM), permitindo que as organizações aumentem a eficiência e reduzam os custos. A 11x se concentra em automatizar funções em equipes de GTM, como Vendas, Marketing e Operações de Receita.

Para mais informação, visite 11x.ai .

Contatos:

Keith Fearon - Dirigente de Crescimento da 11x

Email: keith@11x.ai

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/611dfd4d-804c-49a2-83fe-94fbdcdbff65

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52cc596e-a9c8-4d71-b427-dbfa36170db5

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.