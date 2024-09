Stingray inaugure son service de karaoké à bord des véhicules Ford F-150 Lightning et Mustang Mach-E 

MONTRÉAL, 17 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, annonce le lancement du service Stingray Karaoke à bord des véhicules de la Ford Motor Company. L’intégration se fera dans un premier temps à bord des véhicules entièrement électriques F-150MD LightningMD et Mustang Mach-E, et se poursuivra avec les modèles équipés de l’expérience numérique Ford et Lincoln. Cette offre sera une première pour les propriétaires Ford, qui pourront désormais se divertir à bord de leur véhicule, lorsque celui-ci est à l’arrêt ou en mouvement.

Lorsque le véhicule est stationné, notamment lorsqu’il est en recharge, les paroles de la chanson sélectionnée sont diffusées sur l’écran central du véhicule afin que tous les occupants puissent chanter en chœur.



Cette expérience unique est le fruit de la collaboration entre les équipes d’ingénierie de Stingray et de Ford. Lorsque le véhicule est en mouvement, que l’application intégrée au véhicule est ouverte et qu’un passager est attaché dans le siège avant, un code QR s’affiche sur l’écran central*. Ce code donne accès à une page Web permettant de contrôler l’expérience de karaoké en ligne, sans devoir passer par une application. Les passagers sont alors libres d’ajouter des titres à la liste de lecture, de changer de chanson, de consulter les paroles déroulantes et d’utiliser le système audio du véhicule.



« L’élargissement des services de divertissement de Stingray aux véhicules Ford s’inscrit dans notre mission d’enrichir l’expérience à bord des voitures », explique Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « L’intégration de Stingray Karaoke à bord des véhicules Ford souligne notre engagement à créer des solutions innovantes pour l’industrie automobile, afin d’engager les propriétaires qui s’attendent aujourd’hui à une expérience de divertissement bonifiée. »



Les propriétaires et leurs passagers peuvent aisément trouver des chansons en effectuant une recherche par titre, par artiste, par parole, par époque ou par genre. Le catalogue de Stingray Karaoke couvre un éventail de styles musicaux, du rock au country, en passant par la pop, le R&B, la musique latine, la pop coréenne et japonaise, et la musique jeunesse. De plus, l’interface multilingue s’adresse à un vaste public international, notamment en intégrant des caractères de différentes langues et des titres appréciés à l’échelle locale.



« Chez Ford, notre objectif est d’améliorer sans cesse l’expérience propriétaire en proposant des intégrations synonymes de joie, comme Stingray Karaoke », a déclaré Chet Dhruna, directeur général des services intégrés de Ford Motor Company. « Les équipes de Ford et de Stingray ont travaillé en étroite collaboration pour proposer une nouvelle application qui permettra aux propriétaires Ford de créer de précieux souvenirs avec leur famille et leurs amis, peu importe leur destination. Nous avons déjà hâte d’entendre toutes ces histoires. »



L’appli Stingray Karaoke sera déployée dans le cadre d’une prochaine mise à jour logiciel Ford. Elle sera offerte en premier lieu aux propriétaires de camion **F-150 Lightning admissibles, et peu après aux propriétaires du Mustang Mach-E aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Europe. Elle sera également offerte en téléchargement à une date ultérieure à bord des véhicules équipés de l’expérience numérique Ford et Lincoln, notamment le Ford Explorer 2025, le Lincoln Aviator 2025 et le Lincoln Nautilus 2025. Les propriétaires doivent disposer d’un plan de connectivité Ford ou Lincoln Premium actif, ou d’une connexion Wi-Fi.



*Le code QR permettant de lancer Stingray Karaoke est seulement accessible lorsque le véhicule détecte un passager dans le siège avant et que sa ceinture de sécurité est bouclée.



**Les propriétaires d’un F-150 Lightning doté du système d’infodivertissement SYNC 4A, dont les modèles Lightning, Platinum et Flash, pourront profiter de Stingray Karaoke. Les propriétaires peuvent confirmer leur admissibilité en visitant le https://www.ford.com/support/sync-maps-updates/

À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.



À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s’engage à contribuer à la construction d’un monde meilleur, où chaque personne est libre de bouger et de poursuivre ses rêves. Le plan Ford+ de l’entreprise pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, les nouvelles capacités et les relations permanentes avec les clients afin d’enrichir les expériences de ces derniers et de renforcer leur fidélité. Ford développe et fournit des camions, des véhicules utilitaires de sport, des fourgonnettes commerciales et des voitures Ford et des véhicules de luxe Lincoln innovants et incontournables, ainsi que des services connectés. L’entreprise y parvient par l’intermédiaire de trois secteurs d’activité axés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules à essence et hybrides emblématiques; Ford Model e, qui crée des véhicules électriques révolutionnaires et des logiciels intégrés offrant une expérience numérique exceptionnelle; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à développer leurs activités en leur proposant des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. En outre, Ford fournit des services financiers par le biais de Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 177 000 personnes dans le monde entier. De plus amples informations sur l’entreprise, ses produits et ses services sont accessibles sur corporate.ford.com.



Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Frédérique Gagnier Directrice, communications et partenariats Stingray fgagnier@stingray.com

