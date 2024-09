Teledyne stellt die erste 16k-TDI-Zeilenkamera mit einer 1-Megahertz-Zeilenrate vor

WATERLOO, Kanada, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE:TDY], freut sich, die TDI-Zeilenkamerafamilie Linea™ HS2 vorzustellen. Diese innovative Kameraserie basiert auf mehr als vier Jahrzehnten branchenführender Erfahrung und stellt einen bedeutenden Durchbruch in der TDI-Technologie der nächsten Generation dar. Sie wurde für Ultra-High-Speed-Bildverarbeitung unter lichtarmen Bedingungen entwickelt und liefert eine außergewöhnliche Bildqualität mit einer Auflösung von 16k/5 µm sowie eine branchenführende maximale Zeilenrate von 1 Megahertz bzw. einen Datendurchsatz von 16 Gigapixeln pro Sekunde.



Die Linea HS2 verfügt über einen hochempfindlichen, rückseitig beleuchteten (Backside Illumination, BSI) Multi-Array-TDI-CMOS-Sensor mit 16k/5 µm Auflösung und optimierter Quanteneffizienz, der die strengen Anforderungen aktueller und zukünftiger Bildverarbeitungsanwendungen erfüllt. Die Multi-Array-TDI-Sensorarchitektur ermöglicht es, die Kamera je nach den spezifischen Anwendungsanforderungen für eine hervorragende Bildqualität mit maximierter Zeilenrate, Dynamikbereich oder Vollbild zu konfigurieren. Damit eignet sie sich besonders für die Inspektion von Halbleiterwafern, hochdichten Verbindungen und Flachbildschirmen sowie für Life-Science-Anwendungen. Das On-Chip-Binning ermöglicht außerdem höhere Bahngeschwindigkeiten, um den Systemdurchsatz zu steigern. Die Kamera ist mit zwei Camera Link HS CX4-Anschlüssen für aktive optische Kabel ausgestattet, die eine vollständige Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen gewährleisten.

Die Linea HS2 stellt ein nahtloses Upgrade der bestehenden Linea HS-Zeilenkameras von Teledyne dar. Sie verfügt über dieselbe Pixelgröße, Optik, Kabel und Montage-Hardware, bietet jedoch eine 2,5 mal höhere Geschwindigkeit bei weiterhin angemessenem Stromverbrauch. Ein optionales Zubehörteil zur Flüssigkeitskühlung sorgt für thermische Stabilität während des Betriebs.

Zur Realisierung von Komplettlösungen arbeitet die Linea HS2-Kamera mit den Hochleistungs-Bilderfassungskarten der Xtium2 CLHS-Serie von Teledyne, die die CLHS-Technologie der nächsten Generation nutzen. Sie basiert auf einer zuverlässigen, praxiserprobten Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungstechnologie und liefert Daten mit 16 Gigapixeln pro Sekunde über zwei CLHS CX4-Anschlüsse an aktive optische Kabel. Die Fähigkeit zur Datenweiterleitung unterstützt die parallele Datenverarbeitung auf bis zu 12 PCs.

Teledyne zeigt die Linea HS2 vom 8. bis 10. Oktober 2024 auf der VISION in Stuttgart am Messestand 8 B10. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Produktseite. Für vertriebliche Anfragen besuchen Sie bitte unsere Kontaktseite.

Teledyne DALSA ist Teil der Teledyne Vision Solutions Gruppe und führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Einsatz von digitalen Bildverarbeitungskomponenten für die industrielle Bildverarbeitung. Bildsensoren, Kameras, Smart-Kameras, Framegrabber, Software und Bildverarbeitungslösungen von Teledyne DALSA bilden das Herzstück von Tausenden von Inspektionssystemen in der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.teledynedalsa.com/imaging.

Pressekontakt:

Jessica Broom

Jessica.Broom@teledyne.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c67c8c8-fc99-4589-989e-390de55382b1/de

Teledyne DALSA's Linea HS2 TDI line scan camera Die neue Linea HS2 ist ideal für die Inspektion von Halbleiterwafern, hochdichten Verbindungen, Flachbildschirmen und für Life-Science-Anwendungen

