Altospam annonce la nomination de son Directeur général

Altospam complète son équipe de direction en annonçant le recrutement de Jean-Christian Dumas au poste de Directeur général.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour l’éditeur et de l’évolution constante de son offre. Jean-Christian Dumas sera chargé de piloter la nouvelle stratégie de croissance de l’éditeur sur les prochaines années pour accompagner le développement de l’entreprise et lui permettre de conforter sa place de leader souverain sur son marché. Jean-Christian Dumas devra également faire évoluer l’organisation de l’entreprise, faire grandir l’équipe existante et tisser de nouvelles alliances stratégiques avec de nouveaux partenaires techniques et commerciaux.

Jean-Christian Dumas, Directeur général d’Altospam « Altospam se positionne comme un acteur de référence sur son marché et a su depuis sa création il y a 22 ans accompagner près de 10000 organisations dans la protection de leurs échanges réalisés via leurs messageries électroniques. Je suis enchanté de piloter la nouvelle stratégie de croissance aux côtés de Stéphane Manhes (fondateur) de l’entreprise et de travailler en synergie avec une équipe soudée et experte. Nous bénéficions de toutes les ressources indispensables pour mener à bien notre développement et nous positionner comme un partenaire de confiance pour nos clients et partenaires. »

