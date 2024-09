EBC Raih Penghargaan BrokersView 'Best Trading Experience', Perkuat Kepemimpinan Global

EBC Financial Group memenangkan Penghargaan “Pengalaman Trading Terbaik”, dan analis senior Al Hamidi menerima Penghargaan “Strategi Trading Inovatif Terbaik” pada acara BrokersView dan FastBull 2024 di Vietnam. EBC Financial Group menerima penghargaan bergengsi “Best Trading Experience” dari BrokersView pada acara 2024, sebagai pengakuan atas komitmennya terhadap kondisi trading yang luar biasa. Al Hamidi dari EBC Financial Group menerima Penghargaan “Strategi Trading Inovatif Terbaik” di FastBull 2024 Trading Influencers Awards atas kontribusinya yang luar biasa dalam strategi pasar.

EBC Financial Group memenangkan Penghargaan "Best Trading Experience” dari BrokersView 2024, dan analis seniornya menerima “Best Innovative Trading Strategy".

SINGAPORE, September 17, 2024 /EINPresswire.com/ -- Pada Acara Penghargaan BrokersView di Vietnam pada bulan September 2024, EBC Financial Group (EBC) dianugerahi Penghargaan “Pengalaman Trading Terbaik”, yang sekali lagi memperkuat posisinya sebagai pemimpin kelas dunia dalam industri keuangan yang mengkhususkan diri dalam forex, CFD, dan saham. Penghargaan terbaru ini mengakui komitmen EBC untuk memfasilitasi kondisi trading yang paling tangguh dan memberikan pengalaman trading yang luar biasa.

Meskipun pasar perdagangan valas global tumbuh dengan pesat dan diperkirakan akan melampaui US$10 triliun pada tahun 2028 (Sumber: Yahoo Finance), partisipasi dalam alat perencanaan keuangan yang semakin populer ini dirusak oleh misinformasi dan volatilitas yang meluas, yang menyebabkan kurangnya kepercayaan di antara para pedagang (Sumber: Finance Magnates). EBC bertujuan untuk mengatasi tantangan ini dengan memupuk lingkungan perdagangan yang stabil dan andal, yang dipandu oleh keyakinan intinya bahwa setiap keterlibatan investor harus menerima keseriusan dan ketulusan yang layak.

Melampaui upaya aktif untuk menginovasi platform perdagangannya dan memastikan spread yang sangat kompetitif, EBC berdedikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat, mekanisme penetapan harga yang adil dan transparan, serta langkah-langkah keamanan berlapis.

Memperluas Jangkauan Global dan Kehadiran Strategis

EBC Financial Group telah lama memantapkan posisinya sebagai perusahaan pialang global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, dan di seluruh pasar negara berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India.

Ekspansi global ini didorong oleh strategi EBC untuk melokalkan operasinya guna memenuhi persyaratan regulasi yang unik di berbagai wilayah, sekaligus menyesuaikan penawarannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik klien di setiap pasar. Melalui investasi strategis dalam lisensi regulasi, likuiditas tingkat institusional, dan infrastruktur perdagangan canggih, EBC memposisikan dirinya untuk melayani klien internasional yang lebih luas dengan beragam alat dan layanan perdagangan.

Pertumbuhan EBC di pasar berkembang, khususnya di Asia Tenggara, Amerika Latin, India, dan Afrika, merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberdayakan pedagang dengan akses ke ekosistem keuangan yang kuat, yang secara tradisional kurang terlayani oleh lembaga keuangan besar. Seiring dengan peningkatan operasi EBC, perusahaan terus memperluas infrastruktur pendukungnya di wilayah ini untuk memastikan para pedagang dapat menikmati pengalaman lancar yang sama seperti yang tersedia di pusat keuangan yang lebih mapan.

BrokersView: Platform Ulasan Pialang Terkemuka di Industri

BrokersView, merek FastBull, adalah portal informasi keuangan terkemuka yang membantu investor mengidentifikasi broker yang sesuai dengan cepat dan efisien. Memenangkan "Penghargaan Pengalaman Trading Terbaik" bukanlah hal yang mudah di antara banyaknya pesaing yang kuat. Dalam mengevaluasi EBC untuk penghargaan mereka tahun 2024, BrokersView melakukan penilaian ketat terhadap EBC pada enam aspek utama – kecepatan trading, stabilitas, likuiditas, slippage, spread, dan nilai tukar.

Data waktu nyata diperiksa untuk kondisi perdagangan yang telah ditentukan sebelumnya dan, pada akhirnya, platform perdagangan khusus EBC, yang menampilkan eksekusi pesanan yang cepat dan optimal, spread rendah, dan layanan pelanggan 24/7, membantu firma tersebut menonjol sebagai tanda jaminan dan memainkan peran penting dalam mengamankan penghargaan bergengsi ini.

Misi EBC sebagai grup pialang global adalah menciptakan ekosistem perdagangan unggul yang memberdayakan para pedagang di seluruh dunia. Untuk mencapainya, EBC berinvestasi dalam lisensi regulasi yang komprehensif, infrastruktur canggih, likuiditas tingkat institusional, manajemen risiko yang kuat, dan algoritma perdagangan yang eksklusif. Selain itu, keamanan dan kerahasiaan adalah yang terpenting di EBC. Perusahaan ini menggunakan enkripsi SSL 256-bit dan saluran perdagangan khusus untuk melindungi informasi kliennya dan membangun solusi khusus untuk memastikan pengalaman perdagangan yang lancar.

Merayakan Semangat Keunggulan

Selain penghargaan di Acara Penghargaan BrokersView, analis senior EBC, Al Hamidi, juga mendapatkan penghargaan “Strategi Perdagangan Inovatif Terbaik” di Acara Penghargaan Influencer Perdagangan FastBull 2024, yang diadakan bersamaan dengan Acara Penghargaan BrokersView; Acara Penghargaan Influencer Perdagangan FastBull 2024 ditujukan untuk merayakan individu yang memiliki kontribusi luar biasa bagi industri.

Dengan pengalaman terkait selama lebih dari satu dekade, Hamidi telah memelopori kemajuan teoritis dalam analisis strategi pasar dan penelitian kepatuhan yang relevan. Keahliannya dalam pemulihan bencana dan protokol kesinambungan bisnis (BCP) berperan penting dalam membantu EBC menavigasi peristiwa pasar dengan tangkas seperti penghentian CrowdStrike pada tahun 2024. Penghargaan ini menyoroti kekayaan pengalaman dan keahlian dalam tim EBC yang beragam, dan upaya grup untuk menumbuhkan budaya belajar melalui literasi keuangan dan berbagi pengetahuan.

Dengan perolehan terbaru ini, total penghargaan yang diperoleh EBC pada tahun 2024 sejauh ini menjadi tujuh. Terakhir pada bulan Agustus 2024, EBC dinobatkan sebagai Broker Terbaik di kawasan Asia Pasifik pada ajang Finance Magnates Annual Awards.

Ke depannya, EBC Financial Group tetap fokus pada peta jalan pengembangan globalnya, memberikan pengalaman perdagangan terbaik dan menempatkan para pedagang sebagai inti dari operasinya. Sasaran jangka panjang perusahaan tetap tidak berubah: memberdayakan para pedagang dengan keputusan yang tepat dan menjadi mitra tepercaya mereka dalam setiap perjalanan perdagangan.

###

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan rangkaian layanannya yang lengkap yang mencakup perantara keuangan, manajemen aset, dan solusi investasi yang komprehensif. EBC dengan cepat memantapkan posisinya sebagai perusahaan perantara global, dengan kehadiran yang luas di pusat-pusat keuangan utama seperti London, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Sydney, Kepulauan Cayman, dan di seluruh pasar berkembang di Amerika Latin, Asia Tenggara, Afrika, dan India. EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

Diakui melalui berbagai penghargaan, EBC bangga akan kepatuhannya terhadap standar etika dan regulasi internasional yang terdepan. Anak perusahaan EBC Financial Group diatur dan dilisensikan di yurisdiksi lokal mereka. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA), dan EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC Group adalah para profesional berpengalaman dengan lebih dari 30 tahun pengalaman mendalam di berbagai lembaga keuangan besar, yang telah dengan cekatan mengarungi berbagai siklus ekonomi penting dari Plaza Accord hingga krisis franc Swiss tahun 2015. EBC menjunjung tinggi budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap keterlibatan investor diperlakukan dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

EBC adalah Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, yang menawarkan layanan khusus di kawasan seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. EBC juga merupakan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan global. Mulai Februari 2024, EBC mendukung seri keterlibatan publik 'What Economists Really Do' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang mengungkap misteri ekonomi, dan penerapannya pada tantangan masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog publik.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.