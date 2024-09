RUBIS: Photosol Day 2024 : Powering ahead - Cap sur une croissance créatrice de valeur avec un portefeuille sécurisé de plus de 2,5 GWc d'ici 2027

Paris, le 17 septembre 2024, 7h00 (CET)

Rubis organise aujourd'hui, le 17 septembre 2024, à Paris (France), son "Photosol Day". Lors de cet événement consacré à Photosol, Clarisse Gobin-Swiecznik (Gérante de Rubis), Robin Ucelli et David Guinard (co-fondateurs et respectivement Président et Directeur Général de Photosol), ainsi que d'autres membres de la Direction de Rubis et de Photosol, présenteront une analyse complète de l'évolution des marchés photovoltaïques, du positionnement de Photosol, ainsi que des ambitions de l'entreprise à moyen terme.

À cette occasion, les Gérants ont déclaré : "Alors que le marché européen se transforme pour adresser la sécurité énergétique en décarbonant la production, Rubis s’adapte afin de maintenir sa position d’acteur mondial de référence dans la fourniture de services d’énergie. Fort de 30 ans de croissance créatrice de valeur et d'acquisitions stratégiques, et doté d’un bilan robuste, Rubis a fait le choix de saisir les opportunités créées par cette transition et assoit ainsi sa vision de long terme pour assurer l’avenir du Groupe en opérant sur ces nouveaux segments et marchés. L'acquisition de Photosol a été une étape cruciale, conjuguant notre expertise avec l'esprit entrepreneurial et le solide parcours de Photosol dans l'énergie solaire. Ce choix stratégique doit nous permettre de répondre à la demande croissante en énergie, d’extraire des synergies, de créer de la valeur de façon significative sur le long terme pour nos parties prenantes".

Ambitions 2027:

Portefeuille sécurisé 1 supérieur à 2,5 GWc

supérieur à 2,5 GWc RBE consolidé 2 : 50-55M€, dont contribution à hauteur de ˷ 10 % du RBE des initiatives de « farm down » RBE power 3 : 80-85M€ RBE sécurisé 4 : 150-200M€

: 50-55M€, dont contribution à hauteur de ˷ 10 % du RBE des initiatives de « farm down »

L’allongement des délais de raccordement, évoqué depuis mars 2023, affecte les dates de mise en service de certaines de nos installations, décalant de facto l’objectif annoncé de 1 GWc en opération en 2025. Toutefois, à date, le portefeuille sécurisé est cohérent avec l’objectif de 3,5 GWc de capacité en opération en 2030.

Ces objectifs seront atteints en s'appuyant sur les éléments suivants :

Un contexte propice à la croissance : Le secteur des énergies renouvelables est à un moment clé, porté par une demande croissante d’électricité, des politiques volontaristes dans le cadre du Green Deal européen, et une ambition accrue de souveraineté énergétique. L’énergie solaire, désormais l'option renouvelable la plus compétitive, est bien placée pour tirer parti de ces tendances. Elle représente une opportunité majeure de générer une croissance significative et créatrice de valeur dans l’énergie solaire et les renouvelables. Le contexte favorable au financement soutient également des plans d’expansion ambitieux dans le secteur solaire.

Un positionnement optimal : Grâce à son focus particulier sur les installations solaires au sol, Photosol est parfaitement aligné avec les objectifs stratégiques du Groupe. Fort d’un solide historique et d’un portefeuille de projets robuste, Photosol fait preuve d'une grande fiabilité et d’une expertise éprouvée. L’esprit entrepreneurial, des équipes expérimentées et une rigueur financière caractérisent Photosol et soutiennent la création de valeur à long terme. Cet alignement culturel, opérationnel et financier constitue la force de cette union.

Une entreprise reconnue avec des atouts clés dans le photovoltaïque : Photosol maîtrise chaque étape de la chaîne de valeur, du développement de projets à la production d’énergie. Avec aujourd’hui environ 1 GWc sécurisé et un pipeline de près de 5 GWc, le potentiel de croissance est significatif. Les flux de trésorerie générés sont stables et prévisibles, constituant une base solide pour la croissance future.

Une feuille de route claire pour accélérer la diversification : La France constitue le bastion de Photosol, offrant des revenus à long terme et un financement sécurisé. Photosol s’appuie sur cette base robuste pour étendre ses activités à l’international. L'accent sera mis sur certains pays : l’Italie, l’Espagne et l’Europe centrale et de l’Est. Cette approche stratégique soutient le potentiel de création de valeur à long terme.

Les documents relatifs au Photosol Day seront disponibles sur le site internet de Rubis https://www.rubis.fr/. Le webcast en direct ou en différé pourra être visionné via le lien suivant

https://channel.royalcast.com/rubisfr/#!/rubisfr/20240917_1

1 Inclut les actifs ready-to-build, en construction et en opération.

2 RBE tel que reporté dans les comptes consolidés du groupe Rubis.

3 RBE provenant de la vente d’électricité issue de l'exploitation des parcs photovoltaïque.

4 RBE illustratif provenant du portefeuille sécurisé.

