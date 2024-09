獲得聯合國支持的公開信 (簽署者包括 Gillian Anderson 和 Forest Whitaker 等人)：呼籲各國政府應對影響全球半數兒童的驚人暴力危機

倫敦, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自世界各地的倖存者、專家和倡導者正在發起一項全球行動,以解決兒童遭受暴力侵害的驚人問題。



他們在今天 (9 月 17 日) 發布了一封公開信,要求世界各地領導人在今年首屆消除兒童遭受暴力問題的全球部長級會議 (Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children) 之前採取緊急行動,該會議將於 11 月在哥倫比亞舉行。

演員、創作者和作家 Calle & Poché、Forest Whitaker、Gillian Anderson、Shudu Musida 和 Will Poulter 等公眾人物都在這封信中署名,這封信由「Project Everyone」統籌撰寫,並獲得了世界衛生組織 (World Health Organisation) 和聯合國兒童基金會 (UNICEF) 的支持。

根據世界衛生組織的數據,每年全球有半數兒童 (超過十億) 遭受暴力,包括性虐待、黑社會暴力、童婚和童工。

一些曾在童年時期遭受暴力的倖存者加入了備受矚目的倡導者行列,包括創傷專家 Bessel van der Kolk、兒童權利活躍分子 Hina Jilani 和 Mabel van Oranje 王妃,以及諾貝爾和平獎得主 Denis Mukwege 博士等頂尖專家。

透過提高大家對此問題的關注,這封信旨在激發緊急行動,並推動地方和全球層面的變革。 該組織呼籲世界領導人利用即將召開的部長級會議,重點關注關鍵策略,並確保每個有需要的兒童都能普遍獲得回應和支援服務。

這封充滿力量的公開信呼籲世界領導人出席哥倫比亞會議,並因應危機的規模和嚴重程度,作出創新而具體的承諾。

證據表明,採取正確的方法可以顯著減少兒童遭受的暴力行為。 實施循證為本策略的國家可減少 50% 的此類行為。

世界衛生組織健康問題的社會決定因素司司長 (Director of the Department of Social Determinants of Health at the World Health Organization) Etienne Krug 博士表示:

「每年有半數兒童遭受殘忍的暴力行為,但這個問題卻沒有得到應有的關注、資金支持或政治上的重視。 證據顯示,兒童遭受的暴力行為是可以預防的。 世界各國政府現在必須抓住這個重要機遇,為全球每年遭受傷害的 10 億兒童實現變革。」

請在此處查看信件全文。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d27bb52e-4d96-4ac7-a7c8-47c20b28ac2c

諮詢:Chris Bull (Goodness PR) cbull@goodnesspr.co.uk / +44 7760 273 160

