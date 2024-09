Ein von der UN unterstützter offener Brief – unter anderen von Gillian Anderson und Forest Whitaker unterzeichnet – fordert Regierungen der Welt zur Lösung der alarmierenden Krise der Gewalt auf, von der weltweit jedes zweite Kind betroffen ist

LONDON, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Opfer, Experten und Fürsprecher weltweit starten eine globale Initiative zur Bekämpfung des schockierenden Problems der Gewalt gegen Kinder.



Sie haben heute [am 17. September] einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie von den Staats- und Regierungschefs der Welt vor der ersten Globalen Ministerkonferenz zur Beendigung der Gewalt gegen Kinder, die im November in Kolumbien stattfindet, dringende Maßnahmen fordern.

Personen des öffentlichen Lebens, wie die Schauspieler, Kulturschaffenden und Autoren Calle & Poché, Forest Whitaker, Gillian Anderson, Shudu Musida und Will Poulter, haben den von Project Everyone initiierten und von der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF unterstützten Brief unterzeichnet.

Laut Zahlen der Weltgesundheitsorganisation ist jedes zweite Kind weltweit – über eine Milliarde – jedes Jahr von Gewalt betroffen, von sexuellem Missbrauch und Bandengewalt bis hin zu Kinderheirat und Kinderarbeit.

Neben führenden Experten wie dem Trauma-Spezialisten Bessel van der Kolk, den Kinderrechtsaktivisten Hina Jilani und Prinzessin Mabel van Oranje sowie dem Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege haben sich auch einige Opfer von Gewalt in der Kindheit den hochkarätigen Fürsprechern angeschlossen.

Durch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit soll der Brief zu dringendem Handeln anregen und Veränderungen auf lokaler und globaler Ebene vorantreiben. Die Gruppe fordert die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, die bevorstehende Ministerkonferenz zu nutzen, um sich auf entscheidende Strategien zu konzentrieren und sicherzustellen, dass Hilfs- und Unterstützungsdienste für jedes bedürftige Kind universell zugänglich sind.

In dem eindringlichen offenen Brief werden die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, an der Kolumbien-Konferenz teilzunehmen und konkrete, innovative Zusagen zu machen, die dem Ausmaß und der Schwere der Krise angemessen sind.

Untersuchungen belegen, dass die Gewalt gegen Kinder mit den richtigen Ansätzen deutlich reduziert werden kann. Länder, die evidenzbasierte Strategien umsetzen, können einen Rückgang um bis zu 50 % verzeichnen.

Dr. Etienne Krug, Direktor der Abteilung für soziale Determinanten der Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation, erklärte:

„Jedes zweite Kind wird jedes Jahr Opfer grausamer Gewalttaten, doch das Problem erhält nicht die verdiente Aufmerksamkeit, Finanzierung oder politische Priorisierung. Nachgewiesenermaßen kann Gewalt gegen Kinder verhindert werden. Regierungen auf der ganzen Welt sind jetzt aufgerufen, diese einmalige Chance zu ergreifen, um diesen Wandel für die 1 Milliarde weltweit betroffenen Kinder zu erreichen.“

Lesen Sie den vollständigen Brief HIER.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d27bb52e-4d96-4ac7-a7c8-47c20b28ac2c

Anfragen: Chris Bull (Goodness PR) cbull@goodnesspr.co.uk / +44 7760 273 160

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.