Vice-CEO do KFSHRC Recebe Prêmio Global de Saúde Inovadora e Transformação de Impacto em Conferência em Nova York

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vice-CEO do King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC), Dr. Björn Zoéga, recebe o prestigiado Prêmio Global de Saúde Inovadora e Transformação de Impacto na C3 de 2024.

Este prêmio homenageia os líderes que elaboram e implementam soluções inovadoras para melhorar os resultados dos pacientes, aumentar a acessibilidade e reduzir os custos globais de saúde. Também destaca a dedicação do KFSHRC às mudanças transformadoras nos cuidados de saúde, com um forte foco na sustentabilidade, responsabilidade social e colaboração das partes interessadas.

“É uma grande honra receber o Prêmio Global de Saúde Inovadora e Transformação de Impacto da C3. Esse reconhecimento está além do meu trabalho como pessoa e é um exemplo dos esforços coletivos das equipes brilhantes com as quais tive o privilégio de trabalhar”, comentou o Dr. Zoega na C3 Summit, Davos of Healthcare, em Nova York. “Este prêmio também nos faz lembrar da nossa grande responsabilidade de garantir que nossas inovações continuem a melhorar vidas em todo o mundo, criando mudanças significativas e escaláveis na prestação de serviços de saúde. Acredito que nossos esforços para integrar tecnologias avançadas e forjar parcerias globais continuarão a abrir caminho para uma assistência médica mais acessível, sustentável e centrada no paciente.”

O Dr. Zoéga ingressou no KFSHRC com uma carreira distinta em gestão e políticas de saúde. Com uma vasta experiência com as principais organizações de saúde do mundo, ele atuou como Presidente da European University Hospital Alliance (EUHA). Ele fez contribuições importantes para colaborações internacionais, como a iniciativa Join4ATMP, que promove o acesso a terapias inovadoras.

Seu histórico de conquistas impulsiona os objetivos do KFSHRC de elevar o atendimento ao paciente e alinhar ainda mais seus serviços às tendências globais de saúde. O KFSHRC visa abordar as transformações globais da indústria e induzir mudanças positivas na vida dos pacientes em todo o mundo.

Vale ressaltar que o KFSHRC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

