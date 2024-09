Corza Medical nomme Jason Abair au poste de Vice-président du service juridique et Responsable de la conformité

WESTWOOD, Mass., 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical (« Corza » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la nomination de Jason Abair en tant que nouveau vice-président du service juridique et responsable de la conformité. Fort de plus de 20 ans d'expérience juridique dans les secteurs des dispositifs médicaux et pharmaceutiques, Jason apporte sa grande expertise à Corza Medical.



Jason rejoint Corza Medical après avoir travaillé chez Highridge Medical, LLC, une entreprise dérivée de Zimmer Biomet et ZimVie, où il occupait le poste d'avocat général de division. Avant Highridge Medical, Jason a été avocat général associé chez Terumo Blood and Cell Technologies, Inc., et vice-président associé du transfert de technologie au sein de la branche médicale de l'Université du Texas. Il a également tenu le poste d'avocat au sein du cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges LLP. Jason est titulaire d'un bachelor ès sciences en biologie et géologie de l'Université Duke et d'un doctorat en droit de la faculté de droit de l'Université du Colorado.

Tom Testa, PDG de Corza Medical, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Jason dans notre équipe. Son sens aiguisé de la chose juridique et son expérience dans le secteur des dispositifs médicaux constitueront pour nous des atouts inestimables à mesure que notre mission se poursuit, et que nous continuons à encourager l’innovation. Le leadership et l'expertise de Jason seront essentiels pour gérer les complexités de notre entreprise et garantir que nous nous maintenons au premier plan du secteur. »

La nomination de Jason intervient à un moment de croissance et d'expansion stratégique pour Corza Medical. Son rôle consistera à superviser les affaires juridiques de l'entreprise, ce qui inclut les questions de conformité, la gestion des risques et la gouvernance d'entreprise, et il s'appliquera également à soutenir le développement et le succès continus de l'entreprise.

« Je suis ravi de rejoindre Corza Medical et de pouvoir contribuer à sa croissance et à son succès continus », nous confie Jason. « Je suis impatient de commencer à travailler avec cette équipe talentueuse et de contribuer à notre mission visant à fournir des solutions de pointe dans le domaine des produits et technologies médicaux. »

Pour plus d'informations sur Corza Medical et son équipe de direction, veuillez consulter le site https://corza.com/leadership/ ou contacter media@corza.com.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’un des principaux fabricants au monde de technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe de plus de 3 000 collaborateurs à travers le monde soutenant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs des principales marques du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, Sharpoint® Plus et les sutures chirurgicales Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/290b24f9-7b61-47ae-bc57-c9a5a6e5a331

Contact auprès des médias Luci Curi – Directrice de la communication et des relations publiques media@corza.com

