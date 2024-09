Vertex remporte les prix Meilleur de sa catégorie et Région Amérique du Nord dans la catégorie Innovation lors des Oracle Partner Awards 2024

Oracle salue Vertex pour sa capacité à développer et à fournir des solutions innovantes grâce à un partenariat avec Oracle

KING OF PRUSSIA, État de Pennsylvanie, 16 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc.(NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou « la Société », fournisseur mondial de technologies dans le domaine fiscal, a annoncé au cours de l'événement Oracle CloudWorld avoir remporté les prix Meilleur de sa catégorie et Région Amérique du Nord dans la catégorie Innovation lors des Oracle Partner Awards 2024. Ces prix récompensent les partenaires ayant produit des solutions de leadership éclairé qui permettent aux clients d'Oracle d'atteindre leurs objectifs et de répondre à leurs défis commerciaux. Les partenaires pris en compte pour recevoir ce pris ont tous mis au point des solutions intégrant plusieurs technologies et produits Oracle et/ou ont intégré un partenaire technologique Oracle tiers à leur solution.



« Nous sommes ravis de remporter, une fois de plus, les Oracle Partner Awards annuels », déclare Bradd Wildstein, Vice-président des ventes indirectes chez Vertex, Inc. « Cette reconnaissance valide nos efforts communs aux côtés d'Oracle visant à créer des solutions intégrées mondiales pour la conformité fiscale permettant de rationaliser les opérations, d'atténuer les risques et de générer des résultats nets. Nous nous réjouissons de repousser toujours plus loin les limites des technologies fiscales et de dépasser les attentes de nos clients mutuels. »

En tant que partenaire d'Oracle depuis plus de 27 ans, Vertex propose constamment des solutions fiscales innovantes, afin de révolutionner le domaine de la conformité fiscale intégrée pour nos clients internationaux communs. Ces clients gèrent chaque mois des centaines de millions de transactions grâce à la solution Vertex Cloud ERP hébergée sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI). En s'appuyant sur l'automatisation intelligente, la collaboration entre Vertex et Oracle contribue à améliorer l'expérience utilisateur native, en offrant flexibilité, évolutivité et délai de rentabilité plus rapide.



Vertex, qui dispose d'une longue expérience dans l'innovation pour les clients d'Oracle, est reconnu en tant que partenaire Oracle Build et premier fournisseur de technologie fiscale à obtenir les statuts « Powered By » et « Integrated With » Oracle Cloud.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Vertex et Oracle et sur le prix Région Amérique du Nord dans la catégorie Innovation, lisez notre blog. Pour plus d'informations sur les Oracle 2024 Partner Awards, veuillez consulter : https://www.oracle.com/partner/awards/.

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter à des secteurs d’activité spécifiques pour les principales catégories de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et répond aux besoins d’entreprises du monde entier.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent document sont uniquement publiées à titre d’information. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. L’orientation du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir un quelconque support, code ou une quelconque fonctionnalité. Ces informations ne doivent servir à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. La mise au point, la diffusion et le calendrier de déploiement de l’ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites relatives aux produits de vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act (loi américaine sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à divers risques et incertitudes, qui sont décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC ») et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que Vertex n’a aucune obligation de mettre à jour.

À propos d’Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (ou OPN) est le programme de partenariat d’Oracle conçu pour permettre à ses membres partenaires d’accélérer leur transition vers le cloud et d’enregistrer des performances commerciales supérieures. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle via des pistes adaptées à leur façon de vendre : Cloud Build pour les partenaires fournisseurs de produits ou services basés sur ou intégrés avec Oracle Cloud ; Cloud Sell pour les partenaires revendeurs de la technologie Oracle Cloud ; Service Cloud pour les installateurs, exploitants ou gestionnaires des services Oracle Cloud ; Industry Healthcare pour les partenaires fournisseurs de produits et/ou services disponibles dans le commerce et reposant sur les technologies Oracle Cloud et Oracle Health ; et License & Hardware pour les partenaires spécialisés dans le développement, la maintenance ou la vente de licences logicielles ou de matériel informatique Oracle. Les clients peuvent booster la réalisation de leurs objectifs commerciaux avec des partenaires du réseau OPN hautement spécialisés dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.oracle.com/partnernetwork

Marques déposées

Oracle, Java, MySQL et NetSuite sont des marques déposées d'Oracle Corporation. NetSuite a été la première entreprise basée sur le cloud, ouvrant la voie à la nouvelle ère de l'informatique sur le cloud.

Contacts :

Rachel Litcofsky

Vertex, Inc.

mediainquiries@Vertexinc.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.