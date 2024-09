Unitel entre au capital de nextway pour accélérer la mise à disposition d’une offre à 360° pour les T/PME

nextway, fournisseur innovant de services bureautiques, télécoms et cybersécurité, annonce aujourd’hui l’entrée au capital de Unitel, à hauteur de 15%. Cette collaboration stratégique vise à accélérer le développement et la mise à disposition d’une offre complète et intégrée pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui peinent souvent à accéder à l’innovation en raison de leur taille.

Fondée en 2022 par Elodie Madignier, nextway s’est rapidement imposé comme un acteur clé dans le domaine des solutions technologiques pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à cette nouvelle injection de capital, l’entreprise entend renforcer son positionnement et offrir une gamme de services à 360°, incluant la bureautique (print), les réseaux télécoms et la cybersécurité, afin de répondre aux besoins de transformations spécifiques des T/PME.

Nouveau leadership pour un plan de croissance ambitieux

Avec plus de 1,5 million d’équipements d’impression par an et une croissance sectorielle de 15%, Elodie Madignier annonce la nomination de Gérald Bollon au poste de Directeur Général pour accompagner cette phase de croissance et de transformation. Fort d’une expérience significative dans le secteur des technologies de l’information et de la gestion d’entreprise, Gérald Bollon sera chargé de piloter le développement national de nextway depuis son siège à Marseille.

"Nous sommes ravis d’accueillir Unitel comme partenaire stratégique. Leur expertise et leur soutien financier nous permettront de déployer plus rapidement notre offre à 360°, dédiée aux petites et moyennes entreprises. Avec l’arrivée de Gérald Bollon, nous sommes convaincus que nextway est prête à franchir une nouvelle étape dans son développement", a déclaré Elodie Madignier, Fondatrice et Dirigeante de nextway.

Une synergie pour une offre 360°

Fort d’une dynamique importante avec plus de 150 clients depuis sa création et avec l'investissement stratégique de Unitel, nextway est en mesure d’accélérer le déploiement de son offre de transformation numérique, une solution concrète qui intègre :

Services d'impression et de pilotage documentaire : Gestion optimisée des impressions et des documents pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Réseaux Télécoms : Solutions de connectivité avancées garantissant des communications fiables et performantes.

Cybersécurité : Protection robuste contre les menaces numériques pour assurer la continuité et la sécurité des opérations.

Kevin Polizzi, fondateur et président d’Unitel, déclare : « L’entrée de Unitel au capital de nextway est une excellente façon d’accélérer l’entrepreneuriat au féminin et la mise à disposition de technologies IA et Cloud auprès des petites et moyennes entreprises trop souvent éloignées de l’innovation et devant se contenter de produits packagés le plus souvent chez les GAFAMs. Il ne peut y avoir de souveraineté numérique en France en assumant d’ignorer plus d’un million de petites et moyennes entreprises et 2,7 millions d’auto entrepreneurs »

Unitel : un partenaire de confiance

Unitel, acteur reconnu dans le secteur de l’hébergement de données informatiques sensibles, de solutions de télécommunications et des technologies de l'information, apporte non seulement un soutien financier, mais aussi une expertise précieuse qui contribuera à renforcer les capacités de nextway. Cette alliance stratégique permettra d'élargir l'offre de services et d'augmenter la satisfaction des clients en répondant à leurs besoins spécifiques avec des solutions de pointe.

Vers un avenir prometteur pour les PME

Cette collaboration entre nextway et Unitel marque une étape cruciale dans la démocratisation de l’accès à l’innovation pour les PME. En leur offrant des solutions complètes et intégrées, nextway ambitionne de devenir le partenaire privilégié des petites et moyennes entreprises en matière de technologies de l’information.

