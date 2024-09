Akur8 capta 120 milhões de dólares em Série C para acelerar o crescimento da sua plataforma atuarial de ponta

PARIS e LONDRES e NOVA YORK, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Akur8, plataforma de precificação e provisões técnicas de seguros baseada em aprendizado de máquina, anunciou hoje que garantiu US$ 120 milhões em financiamento Série C, elevando seu investimento total para US$ 180 milhões. Essa última rodada de financiamento foi liderada pela One Peak, uma das principais empresas de venture capital que investe em scale-ups de tecnologia, com a participação da Partners Group, uma das maiores empresas do setor de private equity, e do investidor histórico Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE). O novo financiamento reforça significativamente a capacidade da Akur8 de expandir seu portfólio de produtos e impulsionar seu crescimento nos principais mercados globais.



Desenvolvida explicitamente para seguradoras, a Akur8 vem revolucionando a precificação de seguros não vida com IA transparente desde 2019. Sua plataforma totalmente integrada e baseada em nuvem permite que as seguradoras definam preços a uma velocidade sem precedentes, influenciando diretamente os resultados financeiros e aprimorando as avaliações de risco. Com a recente aquisição da plataforma de reservas Arius (leia comunicado de imprensa), a Akur8 expande ainda mais seu portfólio de produtos e base de clientes, ampliando o valor entregue às operadoras de seguros em todo o mundo.

O novo financiamento será utilizado para:

Incentivar a inovação dos produtos : A Akur8 investirá em P&D para enriquecer a sua plataforma de precificação de seguros com dois novos módulos:

(1) Optim , que permite às seguradoras determinar a melhor estratégia de preços de seguros para atingir o seu objetivo comercial, e

(2) Deploy , O novo motor de cálculo da Akur8, que permite aos times de pricing colocar os seus modelos em produção sem problemas.

: A Akur8 investirá em P&D para enriquecer a sua plataforma de precificação de seguros com dois novos módulos: (1) , que permite às seguradoras determinar a melhor estratégia de preços de seguros para atingir o seu objetivo comercial, e (2) , O novo motor de cálculo da Akur8, que permite aos times de pricing colocar os seus modelos em produção sem problemas. Impulsionar o crescimento aproveitando a recente aquisição da Arius : Ao entrar no setor de provisões técnicas atuariais, a Akur8 visa estrategicamente novos segmentos de mercado e preenche a lacuna entre provisões e preços. Com a sua profunda experiência em SaaS e IA, a Akur8 irá acelerar o desenvolvimento do produto da Plataforma de reserving Akur8 .

: Ao entrar no setor de provisões técnicas atuariais, a Akur8 visa estrategicamente novos segmentos de mercado e preenche a lacuna entre provisões e preços. Com a sua profunda experiência em SaaS e IA, a Akur8 irá acelerar o desenvolvimento do produto da . Acelerar a expansão global: Além de P&D, este financiamento será fundamental para impulsionar a expansão estratégica da Akur8 nos principais mercados em crescimento, particularmente nas Américas. Ao reforçar a sua posição nesta região, a Akur8 penetrará em novos segmentos de clientes e adaptará as suas ofertas para responder às exigências únicas destes mercados.

“Estamos ansiosos por colaborar estreitamente com os nossos novos investidores One Peak e Partners Group, duas empresas de investimento líderes que compartilham a nossa visão de inovação e excelência. Com o seu apoio, estamos empenhados em acelerar os nossos esforços de desenvolvimento de produtos e em mantermo-nos à frente das tendências do setor para oferecer uma plataforma atuarial integrada e sem paralelo às seguradoras a nível mundial”, declarou Samuel Falmagne, CEO e cofundador da Akur8.

Brune de Linares, Chief Client Officer e cofundadora da Akur8, acrescentou: “Com esta última captação, responderemos melhor às necessidades em evolução dos nossos clientes, melhorando a eficiência operacional e equipando seguradoras com ferramentas inovadoras para prosperar em um cenário de seguros cada vez mais competitivo. Estamos entusiasmados com as oportunidades de crescimento e os avanços que este investimento irá desbloquear para o nosso sucesso contínuo.”

Humbert de Liedekerke Beaufort, cofundador e Managing Partner da One Peak, disse: “A Akur8 oferece uma plataforma atuarial verdadeiramente única, baseada na nuvem e end-to-end, que utiliza algoritmos proprietários de machine learning para injetar velocidade e precisão no processo de precificação de seguros, ao mesmo tempo que garante total transparência, auditabilidade e controlo sobre os modelos criados. Ficamos particularmente impressionados com a interface amigável da Akur8, a facilidade de implementação e a reputação entre as principais seguradoras do mundo pelo seu excelente serviço ao cliente. Estamos ansiosos por trabalhar em estreita colaboração com o time executivo experiente da Akur8 à medida que traçam o próximo capítulo da expansão global da empresa, da liderança de mercado e da jornada de inovação.”

Pierre Curis, responsável por Tech Growth Equity na Partners Group, comenta: “A Akur8 desenvolveu uma plataforma de pricing diferenciada e de ponta que beneficia do crescente impulso para a sofisticação entre as seguradoras e da crescente adoção de novas tecnologias. Estamos entusiasmados por apoiar uma liderança ambiciosa, empenhada na inovação e na satisfação do cliente, à medida que embarcam nesta nova e excitante fase de crescimento.”

Walter Billet Avocats atuou como consultor jurídico da Akur8 nesta transação e tem acompanhado a empresa desde a sua criação. A Perella Weinberg Partners atuou como consultor financeiro da Akur8 nesta transação.

Sobre a Akur8

A Akur8 está transformando o setor dos seguros patrimoniais com o seu conjunto inovador de soluções de precificação e provisões técnicas.

A nossa plataforma Next Gen Pricing and Reserving combina tecnologia de ponta com excelência atuarial para gerar valor ao negócio, proporcionando velocidade, desempenho, transparência e fiabilidade a seguradoras de todas as dimensões.

A Akur8 atende a mais de 250 clientes em mais de 40 países, incluindo AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine e MS&AD. Mais de 3000 atuários usam a plataforma da Akur8 diariamente para criar os seus modelos de preços e projeções de provisões em todos os tipos de produto.

Sobre a One Peak

A One Peak é uma empresa líder em capital de crescimento especializado, com 2 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, que investe em empresas tecnológicas em fase de expansão. A One Peak fornece capital de crescimento, experiência operacional e acesso à sua extensa rede a empresários excepcionais, com o objetivo de ajudar a transformar empresas inovadoras e de crescimento rápido em líderes duradouros e definidores de categorias. Para além da Akur8, os investimentos da One Peak incluem a Ardoq, Coro, Cymulate, Deepki, Docplanner, Keepit, Lucca, Neo4J, Pandadoc, Spryker e muitas outras. Para saber mais, visite www.onepeak.tech .

Sobre a Partners Group

O Partners Group é uma das maiores empresas da indústria global de mercados privados, com cerca de 1.800 profissionais e aproximadamente 150 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. A empresa tem programas de investimento e mandatos personalizados que abrangem private equity, crédito privado, infraestrutura, imóveis e royalties. Com sua herança na Suíça e sua principal presença nas Américas, no Colorado, o Partners Group é construído de forma diferente do resto da indústria. A empresa aproveita sua cultura diferenciada e sua abordagem operacionalmente orientada para identificar temas de investimento atraentes e para transformar empresas e ativos em líderes de mercado. Para mais informações, por favor visite www.partnersgroup.com ou siga-nos no LinkedIn.

Contatos para a imprensa

Akur8

Vera Buttinger

Marketing Director

vera.buttinger@akur8.com

+33 7 66 31 47 58

One Peak

Lauren Sharman

Head of Platform

lauren@onepeak.tech

+44 7393 569004

Partners Group

Henry Weston

Communications Manager

henry.weston@partnersgroup.com

+44 77 4876 0944

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74999edf-41b0-4b6b-8dcf-799caaa22aac/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1938a004-3cd3-4e5e-8426-95eae0d432f4/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b992f447-2289-4df6-88f9-a21bb20e9d1e/pt

Akur8 secures $120 million in Series C funding Brune de Linares, Chief Client Officer together with Samuel Falmagne, CEO of Akur8 Akur8 secures $120 million in Series C funding Akur8 closed its Series C funding round, bringing its total raised investment to $180 million Akur8 secures $120 million in Series C funding Akur8 announces Series C funding backed by One Peak and Partners Group

