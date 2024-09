Akur8 sichert sich $120 Millionen in Series-C Finanzierungsrunde, um die Expansion seiner aktuariellen Plattform der nächsten Generation zu beschleunigen

PARIS und LONDON und NEW YORK, Sept. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Akur8, die auf Machine Learning basierende Plattform für Versicherungspricing und -reservierung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Series-C Finanzierung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar erhalten hat, womit sich das Gesamtinvestitment auf 180 Millionen US-Dollar ansteigt. Diese jüngste Finanzierungsrunde wurde angeführt von One Peak, einem führenden Growth Equity Unternehmen, zusammen mit einer Beteiligung der Partners Group, einem der größten Unternehmen in der globalen Private Market Industrie, und dem bereits bestehenden Investor Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE). Mit dieser neuen Finanzierung kann Akur8 sein Produktportfolio ausbauen und das Wachstum in wichtigen globalen Märkten beschleunigen.



Akur8 wurde speziell für Versicherer entwickelt und revolutioniert seit 2019 das Versicherungspricing mit transparenter KI. Seine Cloud-basierte, vollständig integrierte Plattform ermöglicht es Versicherern, Tarife in nie dagewesener Geschwindigkeit zu erstellen, finanzielle Ergebnisse direkt zu beeinflussen und Risikobewertungen zu verbessern. Durch die Übernahme der Arius-Reservierungsplattform ( siehe PR ) erweitert Akur8 sein Produktportfolio, vergrößert seinen Kundenstamm und unterstützt Versicherungsunternehmen weltweit, ihre Prozesse zu optimieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Die neuen Mittel werden in folgende Bereiche investiert:

Produktinnovation : Akur8 wird in Forschung und Entwicklung investieren, um seine Pricing-Plattform um zwei neue Module zu erweitern:

(1) Optim , das Versicherern ermöglicht, die für ihre Ziele optimale Tarifierungsstrategie zu finden, und

(2) Deploy , Akur8s Rating-Engine, die es den Pricing-Teams ermöglicht, ihre Tarife nahtlos in Produktion zu bringen.



: Akur8 wird in Forschung und Entwicklung investieren, um seine Pricing-Plattform um zwei neue Module zu erweitern: (1) , das Versicherern ermöglicht, die für ihre Ziele optimale Tarifierungsstrategie zu finden, und (2) , Akur8s Rating-Engine, die es den Pricing-Teams ermöglicht, ihre Tarife nahtlos in Produktion zu bringen. Beschleunigung des Wachstums der kürzlich akquirierten Arius-Reservierungsplattform : Mit dem Eintritt ins Reserving wird Akur8 strategisch neue Marktsegmente anvisieren und die Lücke zwischen Pricing und Reserving schließen. Die umfassende Erfahrung im Bereich SaaS und KI wird Akur8 in die Produktentwicklung der Akur8 Reserving Plattform einfließen lassen.

: Mit dem Eintritt ins Reserving wird Akur8 strategisch neue Marktsegmente anvisieren und die Lücke zwischen Pricing und Reserving schließen. Die umfassende Erfahrung im Bereich SaaS und KI wird Akur8 in die Produktentwicklung der einfließen lassen. Globale Expansion: Neben Forschung und Entwicklung wird diese Finanzierungrunde entscheidend zu Akur8s strategischen Expansion in wichtigen Wachstumsmärkten, insbesondere in Nordamerika, voranzutreiben. Mit der stärkeren Präsenz in dieser Region wird Akur8 neue Kundensegmente erschließen und seine Angebote gezielt an die spezifischen Bedürfnisse dieser Märkte anpassen.



“Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit unseren neuen Investoren One Peak und Partners Group, zwei führenden Investmentfirmen, die unsere Vision von Innovation und Exzellenz teilen. Mit ihrer Unterstützung wollen wir unsere Produktentwicklung beschleunigen und den Branchentrends voraus sein, um Versicherern weltweit eine unvergleichliche, integrierte, aktuarielle Plattform zu bieten“, so Samuel Falmagne, CEO und Co-Founder von Akur8.

Brune de Linares, Chief Client Officer und Co-Founder von Akur8, fügte hinzu: „Diese Finanzierungsrunde wird uns es ermöglichen, die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen, ihre Effizienz zu steigern und sie mit innovativen Tools auszustatten, um in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Versicherungslandschaft erfolgreich zu sein. Wir freuen uns über die Wachstumsmöglichkeiten und Fortschritte, die diese Investition bedeutet.“

Humbert de Liedekerke Beaufort, Mitbegründer und Managing Partner von One Peak, sagte: „Akur8 bietet eine wirklich einzigartige cloudbasierte End-to-End-Plattform für Aktuare, die proprietäre Algorithmen des Machine Learnings nutzt, um den Pricingprozess der Versicherer zu beschleunigen und zu präzisieren, während gleichzeitig volle Transparenz, Überprüfbarkeit und Kontrolle über die erstellten Modelle gewährleistet wird. Wir sind besonders beeindruckt von der benutzerfreundlichen Oberfläche von Akur8, der einfachen Bereitstellung und dem guten Ruf, den das Unternehmen bei den weltweit führenden Versicherern für seinen hervorragenden Kundenservice genießt. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Führungsteam von Akur8, um das nächste Kapitel der globalen Expansion, der Marktführerschaft und der Innovation des Unternehmens zu gestalten.

Pierre Curis, Private Equity Technology, Partners Group, kommentiert: „Akur8 hat eine herausragende Pricing-Plattform der nächsten Generation entwickelt, die von der zunehmenden Komplexität der Versicherer und der wachsenden Akzeptanz neuer Technologien profitiert. Wir freuen uns, Akur8s ehrgeiziges Managementteam, das sich der Innovation und der Kundenzufriedenheit verschrieben hat, beim Eintritt in die nächste spannende Wachstumsphase zu unterstützen.“

Walter Billet Avocats fungierte bei dieser Transaktion als Rechtsberater für Akur8 und berät das Unternehmen seit seiner Gründung. Perella Weinberg Partners agierte in dieser Finanzierungsrunde als Finanzberater für Akur8.

Über Akur8

Akur8 revolutioniert die Versicherungsbranche mit seiner innovativen Pricing- und Reservierungssuite.

Unsere Next-Gen Pricing- und Reservierungsplattform kombiniert moderne Technologie mit aktuarieller Exzellenz, um Versicherern aus allen Sparten Geschwindigkeit, Performance, Transparenz und Zuverlässigkeit zu bieten.

Akur8 unterstützt mehr als 250 Kunden in mehr als 40 Ländern, darunter AXA, Generali, Munich Re, MAPFRE, HDI, Tokio Marine und MS&AD. Mehr als 3000 Aktuare nutzen Akur8 täglich, um ihre Pricing- und Reservierungsmodelle zu erstellen.

Über One Peak

One Peak ist eine führende, auf Wachstumskapital spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2 Milliarden US-Dollar, die in Technologieunternehmen in der Aufbauphase investiert. One Peak stellt außergewöhnlichen Unternehmern Wachstumskapital, operatives Fachwissen und Zugang zu seinem umfangreichen Netzwerk zur Verfügung, um innovative und schnell wachsende Unternehmen in nachhaltige und richtungsweisende Marktführer zu verwandeln. Zu den Investitionen von One Peak gehören neben Akur8 auch Ardoq, Coro, Cymulate, Deepki, Docplanner, Keepit, Lucca, Neo4J, Pandadoc, Spryker und viele andere. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.onepeak.tech.

Über Partners Group

Partners Group ist eines der größten Unternehmen in der globalen Private-Markets-Branche mit rund 1.800 Fachleuten und einem verwalteten Vermögen von etwa 150 Mrd. USD. Das Unternehmen verfügt über Investitionsprogramme in den Bereichen Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien und Royalties. Partners Group hat seine Wurzeln in der Schweiz und ist in Colorado, dem Hauptstandort in Nord- und Südamerika, angesiedelt und unterscheidet sich damit vom Rest der Branche. Das Unternehmen nutzt seine Kultur und seinen operativ orientierten Ansatz, um attraktive Anlagethemen zu identifizieren und Unternehmen und Vermögenswerte zu Marktführern aufzubauen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.partnersgroup.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Pressekontakte:

Akur8

Vera Buttinger

Marketing Director

vera.buttinger@akur8.com

+33 7 66 31 47 58

One Peak

Lauren Sharman

Head of Platform

lauren@onepeak.tech

+44 7393 569004

Partners Group

Henry Weston

Communications Manager

henry.weston@partnersgroup.com

+44 77 4876 0944

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74999edf-41b0-4b6b-8dcf-799caaa22aac/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1938a004-3cd3-4e5e-8426-95eae0d432f4/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b992f447-2289-4df6-88f9-a21bb20e9d1e/de

