Eine bahnbrechende Errungenschaft, die die Führungsrolle des Königreichs auf dem Gebiet der Medizin weiter stärkt

KFSHRC führt die erste vollständig robotergestützte Herztransplantation der Welt durch





RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) hat erfolgreich die weltweit erste vollständig robotergestützte Herztransplantation an einem 16-jährigen Patienten durchgeführt, der an Herzversagen im Endstadium litt. Diese bahnbrechende Errungenschaft, mit der die erheblichen medizinischen Herausforderungen solcher Verfahren überwunden wurden, unterstreicht die Fähigkeit des KFSHRC, innovative medizinische Verfahren zu entwickeln, die die Behandlungsergebnisse und die Erfahrungen der Patienten verbessern.



Der zweieinhalbstündige Eingriff wurde von einem herausragenden Ärzteteam unter der Leitung des saudischen Herzchirurgen Dr. Feras Khaliel, Leiter der Herzchirurgie und Direktor des Programms für Robotik und minimalinvasive Chirurgie am KFSHRC, durchgeführt. Nachdem die Genehmigung des Ärzteausschusses des Krankenhauses und der Familie des Patienten eingeholt worden war, stellte Dr. Khaliel ein medizinisches Team zusammen, das besonderen Wert auf Harmonie und Koordination legte. Die akribische Vorbereitung des Teams, einschließlich detaillierter theoretischer Planung und virtueller Simulation des Eingriffs sieben Mal hintereinander über drei Tage, gewährleistete Präzision und minimierte potenzielle Risiken.

Dieser Erfolg stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Chirurgie der Herztransplantation dar. Er bedeutet eine Abkehr von den traditionellen Eingriffen zur Öffnung des Brustkorbs, die eine lange Genesungszeit von oft mehreren Wochen oder Monaten erfordern und die Fähigkeit des Patienten einschränken, seinen täglichen Aktivitäten nachzugehen. Die Robotertechnologie ermöglicht minimalinvasive Eingriffe, die Schmerzen reduzieren, die Genesungszeit verkürzen und das Risiko von Komplikationen minimieren, was die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessert und ihre Genesung beschleunigt.

S.E. Dr. Majid Al Fayyad, CEO des KFSHRC, bezeichnete diesen Erfolg als einen bedeutenden Fortschritt in der Herztransplantation seit der historischen ersten Herztransplantation in den 1960er Jahren. Er betonte: „Der Erfolg der weltweit ersten robotergestützten Herztransplantation ist nicht nur für unsere Einrichtung, sondern auch auf dem Weg Saudi-Arabiens zu einem weltweit führenden Land in der Spezialmedizin ein entscheidender Schritt, der im Einklang mit der saudischen Vision 2030 steht, die Innovation in den Mittelpunkt der Bemühungen zur Verbesserung der Lebensqualität stellt.“

S.E. fügte hinzu: „Diese bemerkenswerte Errungenschaft wäre ohne die unermüdliche Unterstützung unserer visionären Führung nicht möglich gewesen, die die Entwicklung des Gesundheitswesens zu einer Priorität gemacht hat und so den Weg für einen transformativen Sprung in den Gesundheitsdienstleistungen geebnet hat. Dies eröffnet neue Möglichkeiten, um die Lebensqualität der Patienten sowohl auf lokaler als auch auf globaler Ebene zu verbessern.“

Laut Brand Finance wurde das KFSHRC als bestes Krankenhaus im Nahen Osten und Afrika und auf Platz 20 der 250 besten akademischen medizinischen Zentren weltweit eingestuft. Darüber hinaus wurde das KFSHRC von dem Magazin Newsweek unter die 250 besten Krankenhäuser der Welt gewählt.

