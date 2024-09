Une réalisation pionnière qui renforce le leadership du Royaume en matière de médecine

Le KFSHRC réalise la première transplantation cardiaque entièrement robotisée au monde





RIYAD, Arabie saoudite, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) a réalisé avec succès la première transplantation cardiaque entièrement robotisée au monde sur un patient de 16 ans souffrant d’insuffisance cardiaque en phase terminale. Cette réalisation pionnière, qui dépasse les défis médicaux importants associés à de telles procédures, renforce la capacité du KFSHRC à innover en matière de pratiques médicales qui améliorent les résultats des traitements et l’expérience des patients.



L’intervention, qui a duré deux heures et demie, a été réalisée par une équipe médicale exceptionnelle dirigée par le Dr Feras Khaliel, chirurgien cardiaque saoudien, chef du service de chirurgie cardiaque et directeur du programme de robotique et de chirurgie mini-invasive du KFSHRC. Après avoir reçu l’approbation du comité médical de l’hôpital et de la famille du patient, le Dr Khaliel a constitué une équipe médicale en privilégiant l’harmonie et la coordination entre ses membres. La préparation méticuleuse de l’équipe, comprenant une planification théorique détaillée et une pratique virtuelle de l’intervention sept fois consécutives sur trois jours, a permis de garantir la précision et de minimiser les risques.

Cette réussite marque un tournant important dans la chirurgie de transplantation cardiaque. Elle s’éloigne des procédures traditionnelles d’ouverture du thorax qui nécessitent de longues périodes de convalescence, souvent des semaines ou des mois, et qui limitent la capacité du patient à effectuer des activités quotidiennes de base. La technologie robotique permet une chirurgie mini-invasive, réduisant la douleur, raccourcissant le temps de rétablissement et minimisant le risque de complications, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie des patients et accélérant leur rétablissement.

Majid Al Fayyad, PDG du KFSHRC, a salué cette réalisation comme une avancée significative dans le domaine de la transplantation cardiaque depuis la première transplantation historique réalisée dans les années 1960. Il a souligné que « la réussite de la première transplantation cardiaque robotisée au monde marque une étape décisive, non seulement pour notre institution, mais aussi pour le cheminement de l’Arabie saoudite vers un leadership mondial en matière de médecine spécialisée, conformément à la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, qui place l’innovation au cœur de ses efforts pour améliorer la qualité de la vie ».

S.E. a ajouté : « Cette réalisation remarquable n’aurait pas été possible sans le soutien inébranlable de nos dirigeants visionnaires, qui ont donné la priorité au développement du secteur des soins de santé, ouvrant la voie à un saut transformateur dans les services de santé, débloquant de nouvelles possibilités pour élever la qualité de vie des patients, tant au niveau local que mondial. »

Selon les classements de Brand Finance, le KFSHRC a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde. En outre, le magazine Newsweek l’a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

