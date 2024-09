24. Internationale Messe für Investitionen und Handel in China endete mit fruchtbaren Ergebnissen – Investitionen verbinden die Welt und öffnen den Weg für eine Win-Win-Zukunft

XIAMEN, China, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 8. bis 11. September hat in Xiamen, Provinz Fujian, die 24. Internationale Messe für Investitionen und Handel in China („CIFIT“) stattgefunden, die vom Handelsministerium gesponsert und von der Volksregierung der Provinz Fujian, der Volksregierung der Stadt Xiamen und der Investitionsförderungsagentur des Handelsministeriums organisiert wurde. An der Messe nahmen fast 80.000 Gäste aus 120 Ländern und Regionen sowie 18 internationale Organisationen teil. Es wurden 688 Kooperationsvereinbarungen mit einer geplanten Gesamtinvestition von 488,92 Mrd. Yuan unterzeichnet.

Um verschiedenen Ländern die Möglichkeit zu geben, auf der CIFIT-Plattform offener zu werden und Chancen zu teilen, wurden mehrere wichtige Aktivitäten ins Leben gerufen, wie die 7. Belt and Road High-Quality Development Conference, die 3. Jahreskonferenz der Global Alliance of Special Economic Zones, der Austausch und die Vernetzung zwischen chinesischen Provinzen und US-Bundesstaaten im Bereich Wirtschaft und Handel sowie der Austausch und die Vernetzung im Bereich digitale Wirtschaft der BRICS-Staaten.

Diese CIFIT hat einige neue Höhepunkte in den Ausstellungen: Sie hat den Bereich „Globale Entwicklung“ sowie den Bereich „Chinas Auslandsinvestitionen und -kooperationen“ eingerichtet, um die Erfolge chinesischer Investitionen und Bauvorhaben im Ausland zu präsentieren. Darüber hinaus haben der Bereich „Seidenstraße zur See“ und die 10.000 Quadratmeter große „BRICS-Ausstellung zur neuen industriellen Revolution“ der internationalen Investitionstätigkeit und Zusammenarbeit neuen Schwung verliehen.

Es wurden eine Reihe maßgeblicher Berichte über Auslandsinvestitionen veröffentlicht, darunter der „World Investment Report 2024 (Chinese Edition)“, das „Statistical Bulletin of FDI in China 2024“, der „Foreign Investment Guide of the People's Republic of China 2024“, die „Reports on the Development of Chinese Overseas Enterprises 2024“, der „China Two-Way Investment Report 2024“ usw., die den Teilnehmern helfen sollten, die globale Investitionslandschaft und die Marktdynamik zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Quelle: Konferenzabteilung des Organisationskomitees der 24. CIFIT

Kontaktperson: Herr Lin, Tel.: 86-10-63074558

