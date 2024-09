Bitget ha acquisito 1,7 milioni di utenti ad agosto: dati salienti del rapporto mensile

VICTORIA, Seychelles, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha condiviso il suo rapporto sulla trasparenza per il mese di agosto 2024. Il documento mostra una crescita significativa del numero di utenti, che aumenta di 1,72 milioni di unità nonostante le difficili condizioni di mercato. Il mercato delle criptovalute ha subito un forte calo, con Bitcoin che è sceso sotto i $50.000. Bitget ha dimostrato tuttavia una buona resilienza, integrando nuove funzionalità e promuovendo iniziative strategiche.

Uno dei principali successi è stata l’integrazione di Apple Pay e Google Pay per consentire agli utenti di convertire la moneta fiat in criptovaluta. In questo modo Bitget ha implementato le sue funzionalità on-ramp (da fiat a crypto), agevolando gli utenti nell’acquisto e nel trading di criptovalute a livello globale grazie al supporto di più di 140 valute fiat e di oltre 100 criptovalute.

Bitget ha nominato Hon Ng come Chief Legal Officer, rafforzando la sua attenzione alla compliance e all’impegno sul fronte normativo. Con oltre 20 anni di esperienza, Ng guida ora gli sforzi di espansione in nuovi mercati e di rafforzamento dei dialoghi normativi in tutto il mondo per Bitget. Questa nomina si allinea all’obiettivo aziendale di promuovere l’adozione delle crypto attraverso una solida compliance.

Ad agosto, la piattaforma Bitget ha registrato una crescita impressionante, offrendo 800 token e 900 coppie di trading Spot, con volumi di trading giornalieri di $400 milioni sul mercato Spot e di $7 miliardi sul mercato dei Futures. Il fondo di protezione della piattaforma rimane solido a $400 milioni, garantendo la sicurezza degli utenti.

“La costante innovazione e i progressi di Bitget in materia di sicurezza lo hanno reso uno degli exchange in più rapida crescita. L’aggiunta di oltre un milione di utenti in modo costante mese dopo mese è stato un grande risultato per noi e dimostra anche la crescente partecipazione allo spazio crypto da parte di un pubblico più ampio”, ha commentato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Sono stati inoltre introdotti nuovi prodotti, come la piattaforma Bitget Booster che mette in contatto gli influencer crypto con i progetti e offre generose commissioni ai creatori di contenuti. Inoltre, il lancio di P2P Shield ha rafforzato la sicurezza delle transazioni peer-to-peer, proteggendo gli utenti dalle frodi.

Bitget ha anche ottenuto la certificazione ISO 27001:2022, a dimostrazione del suo impegno nel mantenere i più alti standard di sicurezza informatica. Man mano che la piattaforma si espande, questi sviluppi assicurano a Bitget il ruolo di leader nel settore delle criptovalute, garantendo al contempo la sicurezza degli utenti e la protezione degli asset.

Attualmente la piattaforma conta oltre 185.000 trader professionisti, mentre il Copy Trading conta più di 840.000 copiatori, per un totale che supera i 90 milioni di operazioni di trading di successo. I profitti di queste operazioni hanno generato guadagni per oltre $500 milioni, con $23 milioni condivisi dai trader d’élite.

Sul fronte Bitget Wallet, il portafoglio decentralizzato dell’ecosistema Bitget ha introdotto un portafoglio MPC con accesso a Telegram, che semplifica l’accessibilità al Web3 consentendo agli utenti di creare portafogli senza chiave attraverso i loro account Telegram. Questa innovazione migliora la sicurezza e l’usabilità, oltre a integrare un nuovo trading bot Telegram che offre aggiornamenti di mercato in tempo reale e facilita il trading delle meme coin. In aggiunta, Bitget Wallet ha incorporato gli elenchi di token di Four.Meme e Sun Pump per le memecoin di TRON e della BNB Chain e ha aggiornato le funzioni delle transazioni. Ha anche stanziato 2 milioni di $TRX per sovvenzionare le commissioni sul gas, rendendo il trading più veloce, più economico e più user-friendly.

Per approfondimenti, consulta il Rapporto sulla trasparenza di agosto .

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 25 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l'obiettivo dell'exchange Bitget è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart, attraverso la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali possono fluttuare e sono soggetti a una certa volatilità. Investi solo ciò che puoi permetterti di perdere. Il valore del tuo investimento potrebbe essere compromesso e potresti non riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari o a recuperare il tuo investimento iniziale. Ti consigliamo di rivolgerti sempre a un consulente finanziario indipendente e di prendere in considerazione la tua esperienza e la tua situazione finanziaria. I risultati passati non sono una misura affidabile dei risultati futuri. Bitget non è responsabile di eventuali perdite subite dall’utente. Nulla di quanto riportato in questo testo deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni d’uso .

