OTC Markets Group 宣布正式推出 OTC Overnight，擴大全球市場覆蓋

紐約, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX：OTCM；「該公司」) 是一個供超過 12,000 種美國及環球證券交易的受規管金融市場之營辦商，今日宣布正式推出 OTC Overnight。 投資者現在可在美國東部時間星期日至星期四晚上 8 時至凌晨 4 時之間，對某些特定的熱門證券進行交易。



該公司於 5 月首次宣布推出 OTC Overnight ，並註明了擬定的交易時間和推出時符合資格的證券類型。 這項服務在本月推出之際，正逢客戶日益青睞 OTC Markets 獨有以美元計價的全球證券。 OTC Overnight 提供的交易功能將顯著擴大 OTC Markets 的市場可及性、透明度和全面的數據覆蓋。 透過使用現有的基礎設施和連接，經紀交易商訂戶可以高效地加入隔夜交易功能，以滿足其客戶需求。

隨著 OTC Overnight 交易和報告功能開始在 OTC Link NQB (受 SEC 監管的另類交易系統) 上運行，某些特定的熱門證券現在合資格由經紀交易商訂戶在隔夜時段以美元進行交易， 其中包括 adidas、Heineken 和 Roche Holding 等全球企業的高流動性美國存託憑證（ADR），以及 Bombardier 和 Air Canada Inc 等知名公司的普通股。雖然這項服務在最初推出之際只限於某些證券，但該公司計劃在短期內將範圍擴大，納入更多證券以供選擇。

該公司繼續將自身打造成一個滿足投資者、經紀交易商和發行人需要的全球市場。 OTC Overnight 標誌著該公司服務的演變，而隨著創新意識的經紀交易商尋求增強美國和亞洲投資者交易體驗，該服務在此關鍵時刻應運而生。

OTC Markets Group 市場數據部的執行副總裁 Matt Fuchs 表示：「我們很高興能夠打造出這個新穎產品， OTC Overnight 將提供透明、有競爭力且具成本效益的市場，以滿足投資者、經紀交易商和發行人愈來愈大的需要。 這是重要的一步，有助我們公司進一步打造資訊更靈通、更有效率的市場之使命。」

如欲了解 OTC Overnight 的更多資訊，請瀏覽： https://www.otcmarkets.com/otc-link/otc-overnight-trading 或 https://www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight .

關於 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) 是一家供 12,000 種美國和國際證券進行交易的受規管市場營辦商。 我們以數據為驅動的披露標準構成了我們三大公開市場的基礎：OTCQX® Best Market、OTCQB® Venture Market 和 Pink® Open Market。 我們的 OTC Link® 另類交易系統 (ATSs) 提供了重要的市場基礎設施，經紀交易商可以藉此來促進交易。 我們的創新模式為企業進入美國金融市場提供了更高效的途徑。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均是受美國證券交易委員會 (SEC) 監管的 ATS，由 OTC Link LLC 營運，該公司是經美國金融業監管局 (FINRA) 和 SEC 註冊的經紀交易商，亦是 SIPC 的成員。

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OTC Markets Group Inc.，+1 (212) 896-4428， media@otcmarkets.com

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